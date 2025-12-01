Там ничего нет. С «Яндекс Карт» исчезли панорамы района, в котором стоит дом певицы Долиной

Сервис «Яндекс Карты» убрал все панорамы района Москвы, в том числе и Ксеньинского переулка, где находится известная квартира певицы Ларисы Долиной. Причины их отключения не раскрываются. Панорамы Google доступны в полном объеме.

Такого адреса нет

Редакция CNews обнаружила, что с сервиса «Яндекс Карты» исчезли панорамы части столичного района Хамовники, в том числе и Ксеньниского переулка. Также «зацепило» и часть Комсомольского проспекта, куда выходит этот переулок, и Несвижский переулок, примыкающего к Ксеньинскому.

Ксеньинский переулок в 2025 г. стал известен всей России. Именно здесь расположена квартира певицы Ларисы Долиной, которую она продала мошенникам, поддавшись на их уловки, а затем отсудила у новой владелицы, которая купила ее за свой счет. На момент выпуска этого материала проигравшая суд теперь уже бывшая владелица безуспешно добивалась возврата либо квартиры, либо денежной компенсации.

Панорамы соседних проспектов, переулок и улиц доступны в полном объеме, никаких ограничений нет. Американская компания Google, поддерживающая антироссийские санкции, не запрещает российским пользователям исследовать Ксеньинский переулок с помощью собственного сервиса, аналогичного панорамам «Яндекса». Доступные в нем панорамы датированы маем 2021 г. – более свежие данные Google не предлагает.

Панорамы «Яндекса»

Панорамы Ксеньинского переулка в «Яндекс Картах» недоступны ни с настольного ПК (браузеры Chrome и Vivaldi), ни с Android-смартфона (браузер Opera, приложение «Яндекс Карты»).

Сервис 2ГИС на момент выпуска этого материала панорам не предлагал.

В исчезнувшую с «Яндекс Панорам» часть района Хамовники также входит квартал, где находится Национальный центр управления обороной России. Тем не менее, он хорошо виден на панорамах «Яндекса» в различных ракурсах, как и прилегающие к нему Фрунзенская набережная и 1-я Фрунзенская улица.

Зачем что-то объяснять

Редакция CNews обратилась к представителям сервиса «Яндекс Карты» с вопросом о причинах внезапного исчезновения панорам столь широкого известного столичного переулка. Они отказались комментировать происходящее.

Сервис «Панорамы» в составе «Карт» за годы своего существования покрыл почти всю территорию России. На вопрос редакции, где еще в стране принудительно или случайно отключены панорамы, представители «Яндекс Карт» тоже отказались отвечать.

Панорамы Google. Ксеньинский переулок во всей красе

Дополнительно CNews направил запрос напрямую в «Яндекс». На момент выхода материала ответ не поступил.

В то же время в «Яндекс Картах» в полном объеме доступны панорамы московских улиц, где расположены режимные и оборонные предприятия.

Одна квартира, два владельца

История с пятикомнатной квартирой Ларисы Долиной в Ксеньинском переулке в Москве началась в мае 2024 г., но публичной стала лишь три месяца спустя. В августе 2024 г. певица опубликовала в своем Telegram-канале видеоролик, в котором сообщила, что стала жертвой мошенников.

Как пишет Telegram-канал Baza, Долина выставила свою квартиру в Ксеньинском переулке на продажу в мае 2024 г., запросив за нее 130 млн руб. По данным канала, ее убедили сделать это мошенники – провернув старую схему с переводом денег на «безопасный счет» и заверив, что на самом деле никакой сделки не будет, и что квартира останется у нее.

Photogenica - evgris «Яндекс» не раскрывает причины отключения панорам в Ксеньинском переулке

Позже Telegram-канала Mash, написал, что сделка о продаже квартиры была оформлена через риелторскую компанию «Львов Эстейт». Канал отдельно подчеркнул, что об обмане не знали ни Долина, ни покупатели, ни риелторы. Покупателем была Полина Лурье.

Как пишет РБК, в марте 2025 г. по решению московского суда квартира была возвращена Долиной. Одновременно с этим суд отказал Полине Лурье во встречном иске о выселении певицы.

27 октября 2025 г. Полина Лурье подала кассационную жалобу на решение суда о возврате квартиры Долиной.

Скандальная схема. Начало

В начале ноября 2025 г. случилось то, послужило примером для тысяч мошенников и мошенниц по всей стране. Как сообщало информагентство ТАСС, столичный суд счел Ларису Долину не осознававшей своих действий при продаже квартиры.

«Истец Долина Л.А. полагает, что предварительный договор и договор купли-продажи являются недействительными сделками ввиду их заключения под влиянием заблуждения. В силу Гражданского кодекса Российской Федерации сделка, совершенная гражданином, хотя и дееспособным, но находившимся в момент ее совершения в таком состоянии, когда он не был способен понимать значение своих действий или руководить ими, может быть признана судом недействительной», – указано в решении суда (цитата по ТАСС).

После этого в России повсеместно стали появляться исковые заявления, в которых продавцы квартир требовали вернуть им имущество, которое они продали якобы под влиянием мошенников. В таких случаях суды чаще всего становятся на сторону заявителей, а покупатели, в том числе и те, кто купили жилье в результате честной сделки, остаются и без недвижимости, и без потраченных на него денег.

Власти ищут решение

Ситуация с массовостью мошеннической схемы по отъему квартиры у покупателей сразу после сделки внезапно оказалась в фокусе внимания государства. Депутаты взялись за защиту граждан от потери денег и имущества.

В частности, первый заместитель председателя комитета Госдумы по строительству и ЖКХ Владимир Кошелев в беседе с РИА «Новости» заявил, что страна нуждается в специальном «механизме залогового удержания недвижимости у покупателя» который должен вводиться на период возврата денег продавцом, если сделка купли-продажи будет признана недействительной.

«Если мы говорим об уже совершившемся акте купли-продажи недвижимости и последующем требовании продавца о возврате собственности под предлогом того, что он не осознавал свои действия, то в случае признания судом сделки недействительной надо ввести правило встречного исполнения – если продавец не в состоянии вернуть деньги, покупатель не обязан возвращать квартиру», – сказал Кошелев РИА «Новости,» подчеркнув, что уже выдвинул предложение на рассмотрение.

Суть идеи Кошелева в том, что если сделка признается недействительной, то недвижимость будет оставаться у покупателя в качестве залога, покуда продавец не вернет ему деньги. Кроме того, Кошелев предлагает ограничить срок возврата денег одним годом. Если продавец не вернет деньги в отведенное время, квартира, по задумке Кошелева, должна остаться у покупателя.

На момент выпуска материала законы и другие акты, надежно защищающие покупателей от мошеннической схемы по признанию продавца находившимся в заблуждении во время сделки приняты не были.