ВГТУ ФГБО - Воронежский государственный технический университет

ВГТУ - крупный научно-образовательный, инновационно-технологический и культурный центр, один из ведущих университетов инженерно-технического профиля России. На 2022 год общая численность студентов, обучающихся по очной, очно-заочной (вечерней), заочной формам составляет более 20000 человек. Профессорско-преподавательский состав вуза имеет высокую квалификацию. Его численность без учета внешних совместителей составляет свыше 1000 человек. Подготовка будущих инженеров осуществляется по широкому спектру специальностей и направлений. Университет реализует 96 программ бакалавриата, 13 программ специалитета, 121 программу магистратуры, 41 программу аспирантуры и 32 программы среднего профессионального образования.