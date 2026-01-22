Разделы

ВГТУ ФГБО Воронежский государственный технический университет

ВГТУ ФГБО - Воронежский государственный технический университет

ВГТУ - крупный научно-образовательный, инновационно-технологический и культурный центр, один из ведущих университетов инженерно-технического профиля России. На 2022 год общая численность студентов, обучающихся по очной, очно-заочной (вечерней), заочной формам составляет более 20000 человек. Профессорско-преподавательский состав вуза имеет высокую квалификацию. Его численность без учета внешних совместителей составляет свыше 1000 человек. Подготовка будущих инженеров осуществляется по широкому спектру специальностей и направлений. Университет реализует 96 программ бакалавриата, 13 программ специалитета, 121 программу магистратуры, 41 программу аспирантуры и 32 программы среднего профессионального образования.

СОБЫТИЯ


22.01.2026 Экс-сотрудник NASA купил 100% российской космической компании, координирующей создание сверхлегкой ракеты-носителя 1
30.10.2025 «Базальт СПО» и ВГТУ будут совместно готовить ИТ-специалистов на российском ПО 1
26.09.2025 Axenix запустила цикл лекций для студентов лаборатории ИИ в ТвГТУ 1
13.05.2025 В Волгограде открылся региональный центр ИТ-компании IBS 1
17.09.2024 Axenix открыла лабораторию искусственного интеллекта в Твери 1
03.04.2024 Воронежские вузы привлекают выпускников больше, чем столичные 2
16.01.2024 Федеральный центр прикладного развития ИИ Минпромторга России, научно-технический центр «Модуль» и Воронежский государственный технический университет договорились о развитии кадров и прикладного применения ИИ 5
15.12.2023 AUXO (ранее работал под брендом Atos) возобновляет сотрудничество по программе стажировки студентов c ВГУ и ВГТУ 1
18.10.2023 Жилые кварталы, парки и театры: где в Воронеже улучшили связь осенью 2023 года 1
13.12.2020 Региональные ИТ-чиновники с самыми дорогими автомобилями. Рейтинг 2
02.11.2020 «Неофлекс» будет развивать кадровый ИТ-резерв совместно с ВГТУ 4
03.08.2020 Softline помогает ВГТУ в переходе на отечественное ПО 2
17.01.2018 Концерн «Созвездие» наращивает НИОКР в сотрудничестве с вузами 1
02.09.2014 «ОПК» готовит кадры для радиоэлектронной отрасли 1
13.04.2010 Студенты ВГТУ будут изучать DocsVision 1
13.11.2008 Россия: Микроэлектроника уперлась в кадры 1
27.06.2007 "Транстелеком" оптимизировал работу ВГТУ 2

ВГТУ ФГБО и организации, системы, технологии, персоны:

