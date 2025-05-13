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Кирсанов Николай
УПОМИНАНИЯ
|13.05.2025
|В Волгограде открылся региональный центр ИТ-компании IBS 1
Кирсанов Николай и организации, системы, технологии, персоны:
|Россия - ЮФО - Волгоградская область - Волгоград 1055 1
|Россия - ПФО - Приволжский федеральный округ - Приволжье 1403 1
|Россия - РФ - Российская федерация 149019 1
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Ключевых фраз выявлено - 1362609, в очереди разбора - 753990.
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