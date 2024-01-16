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Савинков Илья

СОБЫТИЯ


16.01.2024 Федеральный центр прикладного развития ИИ Минпромторга России, научно-технический центр «Модуль» и Воронежский государственный технический университет договорились о развитии кадров и прикладного применения ИИ 1
28.06.2021 Началось тестирование российского ПО для распознавания COVID-19 на отечественных нейропроцессорах 1
14.05.2021 Российский производитель компания «Арго технолоджи ИСТ» готова поддерживать критическую инфраструктуру Московского метрополитена 1

Публикаций - 4, упоминаний - 4

Савинков Илья и организации, системы, технологии, персоны:

НТЦ Модуль - НТЦ Модуль-инновации - научно-технический центр 66 3
Арго Технолоджи Ист - Argo.Tech 7 1
НИИРП - Научно-исследовательский институт радиоприборостроения 12 1
Nvidia Corp 3963 1
МОЭК - Московская объединенная энергетическая компания ПАО - Московская теплосетевая компания, МТК - МОЭК Системы учета, Мосгорэнерго 111 1
ФГБУ НМХЦ им. Н.И. Пирогова - Национальный медико-хирургический центр им. Н. И. Пирогова 35 1
Правительство РФ - Правительства Российской Федерации 6514 2
Минпромторг РФ - Министерство промышленности и торговли Российской Федерации 3846 2
ФМБА России - Федеральное медико-биологическое агентство 172 1
Правительство РФ - Военно-промышленная комиссия 95 1
Минпромнауки РФ - Роспром - Федеральное агентство по промышленности - РАСУ - Российское агентство по системам управления 110 1
Минпромторг РФ - ЦИТ ФГАУ - Цифровые индустриальные технологии - ФЦПР ИИ ФГАУ - ФЦПРИИ ФГАУ - Федеральный центр прикладного развития искусственного интеллекта 27 1
РЦУД и РТ ФГАУ - Ресурсный центр универсального дизайна и реабилитационных технологий 5 1
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 13684 1
Московский метрополитен ГУП - Метро Москвы 1058 1
Правительство Москвы - Мэрия Москвы 2838 1
DCP LLC - Digital Content Protection Agency - консорциум 8 1
Искусственный интеллект - ИИ - Artificial Intelligence - AI - Artificial General Intelligence - AGI - Общий искусственный интеллект - Искусственный интеллект общего назначения - Универсальный искусственный интеллект 21971 3
Big Data - Большие данные - Аналитика Больших данных 7815 2
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 64494 2
Импортозамещение - Импортонезависимость - технологический (цифровой) суверенитет - режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 25354 2
СЦТ - Сквозные цифровые технологии - СЦТ НПТ - Новые производственные технологии 2664 1
АРМ - Автоматизированное рабочее место - программно-технический комплекс АС 12758 1
Прототип - Пилотное тестирование - Прототипирование - Prototyping - Работающая модель, опытный образец устройства или детали в дизайне, конструировании, моделировании - Пилотный проект 13807 1
Электроника - SoC - System on Chip - Система на кристалле, чипе - Технология мобильных систем на кристалле 662 1
ЭВМ - Электронно-вычислительная машина - Вычислительные комплексы 1248 1
Здравоохранение - Рентгенология - МРТ - Магнитно-резонансная томография - Магниторезонансная визуализация - Magnetic Resonance Imaging, MRI - Магнитный резонанс - MR Scanner - ядерно-магнитное зондирование, ЯМР 646 1
Электроника - CPU - Central processing unit - chiplet, чиплет - ЦПУ - Центральный микропроцессор - Центральное процессорное устройство - Процессорный модуль 22463 1
СХД - Системы (сети) хранения данных - SAN - Storage Area Network - КХД - Корпоративное хранилище данных 10591 1
Вычислительная мощность компьютера - Производительность компьютера 1050 1
Машинное зрение - Распознавание - Recognition 3966 1
MLOps - Нейросеть - Artificial Neural Networks, ANN - Искусственная нейронная сеть - Artificial Neural Network - Нейросетевые технологии - Neural network technologies 4747 1
Кибербезопасность - Вредоносное ПО - ВПО - Зловред - malware 14174 1
CCTV - Closed Circuit Television - Системы телевизионного наблюдения - Системы видеонаблюдения - Видеосервер - Видеоконтроль 4596 1
Искусственный интеллект - Deep Learning - Deep structured learning - Концепция глубокого обучения искусственного интеллекта 533 1
TDD - Test-driven development - Разработка через тестирование - Software testing - Тестирование ПО 408 1
U-net - архитектура 9 1
HDMI - High Definition Multimedia Interface - microHDMI - Интерфейс для мультимедиа высокой чёткости 4187 1
НТЦ Модуль - NM Stick - Нейросетевой вычислитель 3 1
Dell EMC - Isilon All-Flash Systems - Isilon OneFS - Isilon SyncIQ - EMC IsilonSD - Isilon NAS Data Lake 52 1
Арго Технолоджи Ист - Арго СХД - Storage by Argo.Tech 6 1
Huawei NM Card - Huawei Nano Memory Card - Карта памяти 13 1
Nvidia DGX - Nvidia DGX POD - Nvidia DGX SuperPOD - суперкомпьютеры 163 1
НТЦ Модуль - NeuroMatrix Core - НейроМатрикс - Микропроцессорная архитектура - NM6408, NM6407 - Нейропроцессор 31 1
НТЦ Модуль - МодульМед 3 1
Age of Kings 2 1
РТИТС - Платон - Система взимания платы с транспортных средств массой свыше 12 тонн 137 1
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Шабурин Hиколай 9 1
Чугунова Тамара 9 1
Борисов Юрий 122 1
Россия - РФ - Российская федерация 165062 3
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва - Московская агломерация 47372 1
Россия - ЦФО - Воронежская область - Воронеж 1705 1
Здравоохранение - Медицина и медицинские товары и услуги - медицинские организации - медучреждения - Лечебно-профилактические учреждения, ЛПУ - Лечебно-санитарные учреждения медучреждения 11230 2
Минцифры РФ - ЕРРП - Единый реестр российских программного обеспечения для электронных вычислительных машин и баз данных - Реестр российского ПО - Реестр отечественного ПО 11507 2
Образование - Образовательные учреждения - Наука - Научная деятельность - Университеты и наука должны объединиться 33493 2
Здравоохранение - Болезнь Альцгеймера - Alzheimer's disease 199 1
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 57315 1
ЕГРЮЛ - Единый государственный реестр юридических лиц 7033 1
ЦКП - Центр коллективного пользования 54 1
Пищевая промышленность - Молочная промышленность - Молочные продукты - Молочная продукция - 1 июня - День молока 473 1
Здравоохранение - Онкология - Онкологические заболевания - Карцинома - Канцерофобия - Oncological diseases - Carcinoma - Злокачественная опухоль - Рак лёгкого (бронхогенный рак, бронхогенная карцинома) - Cancer Cell Detection Device 839 1
ОКР - Опытно-конструкторские работы 229 1
Здравоохранение - SARS-CoV-2 - COVID-19 - Ковид - COronaVIrus Disease 2019 - Коронавирусная инфекция 2019-nCoV - Пандемия - Эпидемия атипичной пневмонии 3817 1
RnD - R&D - Research and Development - НИОКР - Научно-исследовательские, опытно-конструкторские и проектно-изыскательские работы - Научно-исследовательская работа, НИР 6679 1
ВГТУ ФГБО - Воронежский государственный технический университет 18 1
ФМБА России - Федеральный медицинский биофизический центр имени А. И. Бурназяна ФГБУ ГНЦ РФ 8 1
ФМБА России - ФНКЦ детей и подростков Федерального медико-биологического агентства 1 1
Минздрав РФ - Первый МГМУ - Первый Московский государственный медицинский университет имени И. М. Сеченова - Сеченовка 272 1
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