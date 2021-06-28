Началось тестирование российского ПО для распознавания COVID-19 на отечественных нейропроцессорах

В федеральных и в московских медучреждениях началось тестирование программного обеспечения НТЦ «Модуль» для распознавания пневмонии по рентгеновским снимкам легких. ПО работает в составе аппаратных комплексах на нейропроцессорах «Модуля».

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В России начались испытания программного обеспечения «Модульмед» для распознавания по рентгеновским снимкам вирусной пневмонии, в том числе вызванной COVID-19. Его автором выступает научно-технический центр (НТЦ) «Модуль», известный своим разработками нейропроцессоров. Пилотные испытания проводятся в Национальном медико-хирургическом центре им. Н. И. Пирогова. Это рассказала мэрия Москвы и подтвердили CNews представители «Модуля».

Для сегментации изображений программа использует нейронную сеть с архитектурой U-Net. Перед началом пилотных испытаний нейросеть обучали по базам Федерального медицинского биофизического центра им. А. И. Бурназяна.

Система может определить объем, область и степень поражения органов дыхания. Врачу необходимо лишь загрузить в программу электронный рентгеновский снимок. Обработка данных занимает несколько минут.

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«Если тестирование окажется успешным, новое ПО, возможно, начнут использовать и в других медицинских учреждениях Москвы, — говорится в сообщении столичной мэрии. — В будущем компания-разработчик планирует расширить функциональность своего продукта. Программу можно будет применять не только в пульмонологии, но и в других сферах медицины. Например, она сможет обрабатывать результаты магнитно-резонансной томографии, компьютерной томографии и маммографии. Система поможет выявлять рак мозга и молочных желез, болезнь Альцгеймера, стеноз и иные заболевания».

Комментарии «Модуля»

В разговоре с CNews первый заместитель гендиректора НТЦ «Модуль» Илья Савинков уточнил, что пилотирование ПО «Модульмед» происходит в различных госорганизациях (не только столичных) уже более двух месяцев. Помимо упомянутого Центра им. Н. И. Пирогова, его также испытывают в Клинической больнице им. И. М. Сеченова, Научно-клиническом центре детей и подростков Федерального медико-биологического агентства (ФМБА) и ряде других учреждений, названия которых «Модуль» пока раскрывать не вправе — в соответствии с подписанными с ними соглашениями.

Также Савинков сообщил, что о серийном внедрении «Модульмед» пока говорить преждевременно. Сначала должны завершиться пилоты, по итогам которых медицинские организации сформируют официальные отчеты.

Обратную связь от них Савинков рассчитывает получить к концу III квартала 2021 г. По его словам, одним из ожидаемых им выводов испытателей станет повышение ранее заявленной «Модулем» 93-процентной точности диагнозов.

На каком «железе» работает «Модульмед»

О завершении разработки «Модульмеда» НТЦ «Модуль» сообщил 1 февраля 2021 г. Тогда же отмечалось, что данное ПО работает в составе демонстратора нейросетевого программно-аппаратного комплекса (НПАК). НПАК представляет собой масштабируемую вычислительно-коммуникационную платформу, предназначенную для создания и внедрения в практику продуктов медицинского искусственного интеллекта (ИИ).

«Решение, созданное специалистами НТЦ “Модуль” в сотрудничестве с “Ресурсным центром универсального дизайна и реабилитационных технологий”, состоит извзаимосвязанных автоматизированных рабочих мест (АРМ), в которых применены отечественные микропроцессоры NeuroMatrix (разработки “Модуля”; — прим. CNews)», — говорилось в сообщении НТЦ.

В состав комплекса также входят нейросетевые ускорители и спецвычислители NM Card и NM Stick. Пять АРМов НПАК объединены локальной сетью с дата-центром, который обладает необходимыми вычислительными ресурсами для хранения больших объемов данных и глубокого обучения искусственных нейронных сетей

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В перспективе комплекс может стать тиражируемым и доверенным решением и тогда позволит решить широкий спектр актуальных задач в сфере отечественной медицины. «В первую очередь, это создание экосистемы для разработки и внедрения новых сервисов медицинского ИИ и обеспечение доступа врачей к данным сервисам, внедрение отечественных программно-аппаратных средств в медицинскую практику, а также интеграция с существующей и перспективной цифровой медицинской инфраструктурой», — отмечали представители «Модуля».

Тестирование ПО «Модульмед» всеми вышеупомянутыми медицинскими организациями осуществляется именно с использованием НПАК, подтвердил в разговоре с CNews Илья Савинков.

Несколько фактов о «Модуле»

По данным ЕГРЮЛ, ЗАО НТЦ «Модуль» было зарегистрировано в Москве 26 августа 1992 г. В базе «Контур.фокуса» предполагаемыми учредителями без конкретизации долей указаны НИИ радиоприборостроения и межгосударственная акционерная корпорация «Вымпел», а также Михаил Яфраков, Hиколай Шабурин, Тамара Чугунова, Александр Трухманов, Владимир Петросов, Светлана Кузнецова, Марина Данилова, Юрий Борисов и Людмила Ефанова. Эти сведения датированы 2003 г. С тех пор состав реальных бенефициаров мог серьезно измениться.

Юрий Борисов с мая 2018 г. является заместителем главы Правительства России. С 1998 по 2004 гг. он был гендиректором «Модуля». Затем в Федеральном агентстве по промышленности с 2004 по 2008 гг. занимал должности начальника управления радиоэлектронной промышленности и систем управления, заместителя руководителя. С июля 2008 г. по март 2011 г. работал заместителем Министра промышленности и торговли. С марта 2011 г. — первым заместителем председателя Военно-промышленной комиссии при Правительстве. 15 ноября 2012 г. был назначен заместителем Министра обороны.

Гендиректором НТЦ заявлен Андрей Адамов. В базе «Контур.фокус» за «Модулем» числится 80 госконтрактов на общую сумму в 6,5 млрд руб. Наиболее крупные подряды «Модуля» последнего времени связаны с ОКР по линии Минпромторга.

По собственным данным организации, НТЦ «Модуль» был образован в 1990 г. Начиная с 1995 г., компания разрабатывает высокопроизводительные процессорные ядра и аналогово-цифровые системы на кристалле. «В собственности компании вычислительные мощности и технологии, позволяющие проводить наукоемкие исследования и разработки», — пишет организация на своем сайте. — НТЦ “Модуль” является лицензиатом консорциумов HDMI и DCP LLC, имеет аттестованное и оснащенное современным оборудованием сборочное производство, обеспечивающее мелкосерийный выпуск встраиваемых компьютеров и модулей».



