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Huawei NM Card Huawei Nano Memory Card Карта памяти

СОБЫТИЯ

Опубликовать/исправить описание системы — book@cnews.ru


09.12.2024 Три изделия АО НТЦ «Модуль» включены в Реестр российской промышленной продукции и Единый реестр радиоэлектронной продукции 1
30.08.2024 В России создан фотонный вычислитель, обрабатывающий видео в сотни раз быстрее нейросетей на полупроводниковых компьютерах 1
19.08.2024 В России создана замена плагину Nvidia для обработки видео нейросетями 1
01.06.2023 В России создан нейровычислитель на отечественных чипах, способный превратить обычный настольный ПК в суперкомпьютер 1
28.06.2021 Началось тестирование российского ПО для распознавания COVID-19 на отечественных нейропроцессорах 1
28.09.2020 Huawei внедряет новые цифровые решения при помощи Huawei Mobile Services 1
31.07.2020 В России выпустили нейровычислитель для ускорения обычного ПК 1
07.10.2019 Первый в России обзор Huawei Mate 30 Pro: смартфон без сервисов Google 1
05.07.2019 Впервые объявлен срок выхода «убийцы» Android от Huawei. Что о нем известно? 2
24.05.2019 Новый удар по Huawei. Компания не сможет выпускать смартфоны с microSD 1
21.05.2019 Обзор смартфона Huawei P30 Pro: фотографируй как профессионал 1
26.11.2018 Обзор Huawei Mate 20 Pro: самый дорогой Android-смартфон 2

Публикаций - 13, упоминаний - 15

Huawei NM Card и организации, системы, технологии, персоны:

Huawei 4481 6
НТЦ Модуль - НТЦ Модуль-инновации - научно-технический центр 60 5
Google LLC 12568 3
Nvidia Corp 3919 3
НИИРП - Научно-исследовательский институт радиоприборостроения 11 2
Microsoft Corporation 25655 2
Intel Corporation 12750 2
ИКС 502 2
Toshiba Corporation 2976 2
ИКС - Криптонит ГК - Kryptonite 92 2
PUBG Corporation 54 1
Панорама КБ - Конструкторское бюро 242 1
Huawei Mobile Services 74 1
PNY Technologies 37 1
Honor - Shenzhen Zhixin New Information Technology 902 1
Ракурс НПФ 175 1
Samsung Electronics 10971 1
Yandex - Яндекс 9040 1
Qualcomm Technologies 1964 1
Xiaomi 2172 1
Meta Platforms - Facebook 4601 1
BBK vivo - Vivo Mobile Communications - Vivo Communication Technology 377 1
BBK OPPO Electronics 471 1
AMD - Advanced Micro Devices 4607 1
Broadcom Inc - Avago Technologies 590 1
РусБИТех - Astra Linux - ГК Астра - Группа Астра 2902 1
Telegram Group 2854 1
TSMC - Taiwan Semiconductor Manufacturing Company - TSMT - Taiwan Surface Mount Technology - Worldwide Semiconductor Manufacturing 1085 1
Panasonic Corporation - Matsushita Electric Industrial - Miyazaki Matsushita Electric Industrial 2690 1
Huawei CBG - Huawei Consumer Business Group 121 1
SanDisk 339 1
Porsche AG - Porsche Automobil Holding SE - Порше Руссланд - Porsche Russia - Porsche Center Moscow - PFS Russia 116 1
ФГБУ НМХЦ им. Н.И. Пирогова - Национальный медико-хирургический центр им. Н. И. Пирогова 35 1
Минпромнауки РФ - Роспром - Федеральное агентство по промышленности - РАСУ - Российское агентство по системам управления 108 2
Правительство РФ - Военно-промышленная комиссия 94 2
Минпромторг РФ - Министерство промышленности и торговли Российской Федерации 3776 2
Правительство РФ - Правительства Российской Федерации 6481 2
U.S. POTUS - President of the United States - Президент США - The White House - Белый дом - Executive Office of the President of the United States, EOP - Исполнительная канцелярия президента США 1399 1
ФМБА России - Федеральное медико-биологическое агентство 170 1
Правительство Москвы - Мэрия Москвы 2825 1
DCP LLC - Digital Content Protection Agency - консорциум 7 2
SD Card Association - Некоммерческая организация стандартизации карт памяти - Secured Digital (SD) Memory Card 56 2
Apache Software Foundation - ASF 227 1
Электроника - CPU - Central processing unit - chiplet, чиплет - ЦПУ - Центральный микропроцессор - Центральное процессорное устройство - Процессорный модуль 22310 8
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 60608 8
Microchip - Чип - Микрочип - Чип-имплантат- Интегральная микросхема 8648 6
Искусственный интеллект - ИИ - Artificial Intelligence - AI - Artificial General Intelligence - AGI - Общий искусственный интеллект - Искусственный интеллект общего назначения - Универсальный искусственный интеллект 21309 6
ОС - Операционная система - OS - Operating system - Общесистемное ПО 27904 6
Smartphone - Смартфон - Коммуникатор 26436 5
MLOps - Нейросеть - Artificial Neural Networks, ANN - Искусственная нейронная сеть - Artificial Neural Network - Нейросетевые технологии - Neural network technologies 4617 5
Interface - Интерфейс - Комплекс средств для взаимодействия двух систем друг с другом 27020 4
Машинное зрение - Компьютерное зрение - Техническое зрение - CV - Computer Vision - Machine Vision - Robot Vision - Intelligent Vision Systems - Artificial Vision 2000 4
Gadget - Гаджет - Девайс - небольшое устройство, предназначенное для облегчения и усовершенствования жизни человека - цифровые товары 8420 4
Инженерные системы - Инженерная инфраструктура - Инженерные коммуникации - Инженерно-технические средства - Инженерно-технические системы 15772 4
Оптические технологии - Optical technologies - высокотехнологичная оптико-электронная техника - high-tech optical and electronic equipment 11422 4
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 63705 4
Импортозамещение - Импортонезависимость - технологический (цифровой) суверенитет - режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 24935 4
Cloud Computing - Cloud Solutions - Облачные технологии - Облачные вычисления - Облачная инфраструктура - Облачная трансформация - Клаудификация - Cloudification 23987 3
Электроника - Дисплей - OLED - Organic light-emitting diode - Органический светодиод 1474 3
FTPS - FPS over SSL, по аналогии с HTTPS 633 3
SIM-card - Nano-SIM - Mini-SIM - Micro-SIM 328 3
Биометрия - Дактилоскопия - Fingerprinting 2502 3
Электроника - SoC - System on Chip - Система на кристалле, чипе - Технология мобильных систем на кристалле 658 3
Фотокамеры - Объектив широкоугольный - "ширик" - широкоугольная камера 787 3
Электроника - Дисплей - Монитор - Display - Monitor 13138 3
4К UHD - 4К Ultra HD - Ultra High Definition Television - UHDTV - Телевидение сверхвысокой чёткости 3862 3
DDR - Double data rate 3042 3
USB - Universal Serial Bus - универсальная последовательная шина (интерфейс) для подключения периферийных устройств 10527 3
3D технологии - трехмерные технологии - 3-dimensional - 3D-моделирование - 3D-проектирование - 3D-дизайн - 3D-сканирование 4964 3
USB Type-C - USB-C - USB 3 2333 3
PCI - mini-PCI - PCIe - PCI Express - Peripheral Component Interconnect Express 1635 3
Сервер - серверные платформы (системы) - серверное оборудование - server platforms server hardware 32978 2
NanoEdge - Безрамочный экран-панель 567 2
Планшет - Планшетный компьютер - TabletPC - Tablet computer - "таблетка" 12972 2
SIM-card - Subscriber Identification Module - SIM-карта - сим-карта - Модуль идентификации абонента - Идентификационный электронный модуль абонента 5323 2
Наушники - Headphones 4421 2
Plug-in - Плагин - Независимо компилируемый программный модуль 892 2
Аккумулятор электрический - Системы накопления (хранения) энергии, СНЭ - системы хранения электроэнергии - Energy storage - химический источник тока многоразового действия, который может быть вновь заряжен после разряда 10539 2
LASER - Light Amplification by Stimulated Emission of Radiation - Лазер - лазерные технологии - усиление света посредством вынужденного излучения 3618 2
PowerShare - Wireless charging - Wireless transmission of electricity - Беспроводная зарядка - Реверсивная зарядка - Беспроводная передача электричества 256 2
GPU - Graphics processing unit - Графический процессор - Видеопроцессор - Видеокарта, видеоадаптер, видеоплата, видеоускоритель, графический адаптер, плата, ускоритель - графическая карта - vGPU - Виртуальный графический ускоритель 4479 2
Standalone - Коробочное решение - Коробочный программный продукт - "из коробки" - готовое решение 4717 2
Сенсоры и обработка сенсорной информации - Сенсорика - Sensors and sensory information processing 2032 2
AMD ARM Cortex - Серия микропроцессоров 1206 5
Huawei Mate - серия смартфонов 443 5
Huawei - HiSilicon - Kirin - серия микропроцессоров 429 5
Google Android 15109 4
НТЦ Модуль - NeuroMatrix Quad - NM Quad 5 3
Mali-G ARM - Серия GPU - Graphics processing unit - Графический процессор 289 3
Huawei EMUI - Huawei Emotion UI - графическая оболочка 255 3
Huawei P30 - Серия смартфонов 177 3
НТЦ Модуль - NM Stick - Нейросетевой вычислитель 3 2
НТЦ Модуль - NeuroMatrix DeepLearning - NMDL 4 2
Минпромторг РФ - Реестр ТОРП - Единый реестр телекоммуникационного и радиоэлектронного оборудования российского происхождения - РЭП - Единый реестр российской радиоэлектронной продукции 2326 2
Nvidia Jetson 20 2
Honor SuperCharge 181 2
НТЦ Модуль - NM Card - нейросетевой вычислитель 2 2
Dolby Atmos Sound System - Dolby Atmos Virtual 368 2
FreePik 1769 2
Linux OS 11353 2
Microsoft Windows 10 1928 2
Microsoft Windows 7 2006 2
Google Play - Google Store - Google Android Market 3518 2
Qualcomm aptX Adaptive audio - Qualcomm aptX Lossless - Audio Processing Technology - аудиокодек с алгоритмом сжатия данных 110 2
НТЦ Модуль - NeuroMatrix Core - НейроМатрикс - Микропроцессорная архитектура - NM6408, NM6407 - Нейропроцессор 30 2
СКБ Контур - Контур.Фокус 1316 2
Google Android 9 - Android Pie 216 2
Huawei Hongmeng OS - ранее Kirin OS 31 2
Nvidia Jetson Nano - Микрокомпьютер 12 2
Google Pixel - гуглофон - серия смартфонов 422 1
Минпромторг РФ - ГИСП РФ - Государственная информационная система промышленности - Реестр российской промышленной продукции - ГИСИП - Геоинформационной системы индустриальных парков, технопарков и промышленных кластеров России 653 1
GNU GNOME - Свободная среда рабочего стола для UNIX-подобных ОС 272 1
AnTuTu Benchmark - AnTuTu Tester - программа для тестирования производительности смартфонов и планшетов 424 1
Google Maps - Карты Google - GMaps 706 1
C/C++ - Язык программирования 878 1
Huawei Ark OS 5 1
Google Cloud Services 238 1
Huawei Wallet - Huawei Кошелек 5 1
OpenCV - библиотека алгоритмов компьютерного зрения 36 1
Microsoft Windows 2000 8678 1
U.S. Department of Defense - U.S. Space Command GPS - Global Positioning System - Система глобального позиционирования 5215 1
Samsung eID - решение для электронной идентификации 14 1
Росатом - КИС НПО - МЦСТ - Эльбрус ОСРВ - Промышленная операционная система реального времени 18 1
Борисов Юрий 122 2
Кузнецова Светлана 16 2
Трухманов Александр 9 2
Адамов Андрей 8 2
Яфраков Михаил 9 2
Петросов Владимир 9 2
Данилова Марина 9 2
Ефанова Людмила 9 2
Чугунова Тамара 9 2
Trump Donald J. - Трамп Дональд 669 2
Шабурин Hиколай 9 2
Савинков Илья 3 1
Подлегаев Антон 1 1
Скиданов Роман 2 1
Ping’an Zhang - Пиньян Чжан 1 1
Россия - РФ - Российская федерация 163802 7
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 54279 4
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 18877 3
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва - Московская агломерация 47132 2
Солнце - звезда Солнечной системы 5443 1
Европа 24874 1
Великобритания - Соединённое Королевство Великобритании и Северной Ирландии 13728 1
Земля - планета Солнечной системы 10822 1
Япония 13737 1
Америка - Американский регион 2203 1
Россия - ПФО - Самарская область - Самара 3012 1
Китай - Тайвань 4220 1
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург - Кронштадт 113 1
Образование - Образовательные учреждения - Наука - Научная деятельность - Университеты и наука должны объединиться 33199 6
ОКР - Опытно-конструкторские работы 223 2
Транспорт - Транспортный сектор экономики - Транспортные услуги - Дорожная инфраструктура - Автодороги - Transport - Road infrastructure - Highways 21270 2
Транспорт - Автомобилестроение - Автомобильная промышленность - Транспортное машиностроение - Автобизнес - Автомобильные транспортные средства - Автопроизводители 5948 2
Здравоохранение - Медицина и медицинские товары и услуги - медицинские организации - медучреждения - Лечебно-профилактические учреждения, ЛПУ - Лечебно-санитарные учреждения медучреждения 11131 2
ЕГРЮЛ - Единый государственный реестр юридических лиц 6954 2
RnD - R&D - Research and Development - НИОКР - Научно-исследовательские, опытно-конструкторские и проектно-изыскательские работы - Научно-исследовательская работа, НИР 6624 2
Газы - CO2 - Углекислый газ - Диоксид углерода - Декарбонизация 476 1
Торговля розничная - Ритейл - Шопинг - Розница - Retail - торговые компании 26894 1
Торговля - FMCG&Retail - Fast Moving Consumer Goods - Товары повседневного спроса - Товары народного потребления - Потребительский рынок 5488 1
БТиЭ - Бытовая техника и электроника - Home Appliance - Household appliances and electronics 6085 1
POI - points of interest 173 1
Здравоохранение - Болезнь Альцгеймера - Alzheimer's disease 199 1
Insider information - Инсайдерская информация - инсайдер 931 1
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 56846 1
ИТ-рынок труда - ИТ-кадры - ИТ-персонал - ИТ-специалист - ИТ-менеджер 15769 1
Кибернетика - Cybernetics 252 1
Фотокамеры - Selfie - Селфи-модуль - Селфи-съемка 259 1
Ergonomics - Эргономика 1735 1
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - банковские операции - банковские услуги 52788 1
Homo Sapiens - Человек разумный - Humanity - Человечество 2996 1
Туризм - Туристический сектор экономики - Турбизнес - туристические агентства - Путешествия - Tourism, travel 7351 1
Авиационная промышленность - Авиация - Авиастроение - Самолетостроение - Воздушный транспорт - Aviation industry - Aircraft construction 6123 1
Здравоохранение - Психология - Стресс - Stress - состояние повышенного напряжения 1084 1
Здравоохранение - Онкология - Онкологические заболевания - Карцинома - Канцерофобия - Oncological diseases - Carcinoma - Злокачественная опухоль - Рак лёгкого (бронхогенный рак, бронхогенная карцинома) - Cancer Cell Detection Device 836 1
Металлы - Сплавы - Metals - Alloys 5445 1
Метрология - Нанометрология - Nanometrology - Нанометр 878 1
Экология и охрана окружающей среды - Парниковый эффект - оранжерейный или тепличный эффект - Киотский протокол - Greenhouse effect - Парниковый газ - Greenhouse gas - Углеродный след - Carbon footprint - Декарбонизация 888 1
Газы - Метан - methanum - болотный газ 368 1
Физика - Скорость света - celeritas - абсолютная величина скорости распространения электромагнитных волн, в точности равная 299 792 458 м/с (или приблизительно 3×108 м/с) 56 1
Ботаника - Растения - Plantae 1149 1
Алюминий - Aluminium - химический элемент 1496 1
Пищевая промышленность - Молочная промышленность - Молочные продукты - Молочная продукция - 1 июня - День молока 458 1
Санкции - Антикитайские санкции - Санкции против Китая - США и Китай - Торговая война 39 1
Минцифры РФ - ЕРРП - Единый реестр российских программного обеспечения для электронных вычислительных машин и баз данных - Реестр российского ПО - Реестр отечественного ПО 11266 1
Сервисная экономика - Сервисная модель - Услуги и сервисы - Сфера услуг - Service Economy 7658 1
Здравоохранение - SARS-CoV-2 - COVID-19 - Ковид - COronaVIrus Disease 2019 - Коронавирусная инфекция 2019-nCoV - Пандемия - Эпидемия атипичной пневмонии 3809 1
СМБ - Средний и малый бизнес - SME - Small and medium-sized enterprises - SMB - Small-medium business - SOHO - Small Office Home Office 12127 1
CNews - ZOOM.CNews 1864 2
Huawei Central 19 1
The Verge - Издание 611 1
GizChina - Издание 84 1
CNews 100 - Рейтинг крупнейших ИТ-компаний России - Российский ИТ-рынок - Российский рынок информационных технологий 3892 1
МГТУ имени Н.Э. Баумана - Московский государственный технический университет - Бауманка - Бауманский университет 716 1
СГАУ имени Королёва - Самарский государственный аэрокосмический университет имени С.П. Королёва - Куйбышевский авиационный институт - КуАИ им. С. П. Королёва 82 1
ФМБА России - ФНКЦ детей и подростков Федерального медико-биологического агентства 1 1
ФМБА России - Федеральный медицинский биофизический центр имени А. И. Бурназяна ФГБУ ГНЦ РФ 8 1
Минздрав РФ - Первый МГМУ - Первый Московский государственный медицинский университет имени И. М. Сеченова - Сеченовка 264 1
Короткая ссылка
* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 06.2026 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1448936, в очереди разбора - 727320.
Создано именных указателей - 196117.
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