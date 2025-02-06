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Huawei Wallet Huawei Кошелек



06.02.2025 Обзор смартфона HUAWEI nova 13 Pro: сочетание элегантности и производительности 1
28.09.2020 Huawei внедряет новые цифровые решения при помощи Huawei Mobile Services 1
06.08.2020 Банк «Восточный» начал выпуск карт UnionPay, поддерживающих сервис Huawei Pay 2
20.12.2018 Huawei и UnionPay запустили платёжную систему Huawei Pay в России 2

Публикаций - 4, упоминаний - 6

Huawei Wallet и организации, системы, технологии, персоны:

Huawei 3943 3
Honor - Shenzhen Zhixin New Information Technology 705 2
Huawei CBG - Huawei Consumer Business Group 119 1
China UnionPay - CUP, UPI - платёжная система 118 2
ГПБ - Газпромбанк 1085 1
РСХБ - Россельхозбанк - Российский Сельскохозяйственный банк 452 1
Восточный Банк - Восточный экспресс банк - Дальвнешторгбанк 358 1
Smartphone - Смартфон - Коммуникатор 24207 2
NFC - Near field communication - Коммуникация ближнего поля - Ближняя бесконтактная связь - Бесконтактные платежи 2962 2
Кибербезопасность - IAM - Identity and Access Management - IGA - Identity Governance and Administration - IdM - Authentication (Identity) Management - CIAM - Customer Identity and Access Management - Аутентификация - Управление учётными данными 11021 1
2D - 2-Dimensional - двухмерное пространство - двухмерные объекты 666 1
Cloud Computing - Cloud Solutions - Облачные технологии - Облачные вычисления - Облачная инфраструктура - Облачная трансформация 21206 1
Smart технологии - Смартизация - Интеллектуальные технологии 8579 1
USB-токен - аппаратный токен - USB-ключ - криптографический токен 912 1
Биометрия - Дактилоскопия - Fingerprinting 2353 1
AR - Augmented Reality - Дополненная реальность - Расширенная реальность - Assisted Reality - Вспомогательная реальность 1389 1
Мобильное приложение - Mobile app - Мобильные решения - Мобильные сервисы - Мобильная разработка 11163 1
Collaboration - Совместная работа - Командная работа - Коллективная работа - Программное обеспечение совместной работы - collaborative software - groupware - workgroup support systems - group support systems 6264 1
Кибербезопасность - Цифровая среда доверия - Digital trust - Цифровое доверие - Доверенное информационное пространство - TEE - Trusted Execution Environment - доверенная среда исполнения 106 1
Искусственный интеллект - ИИ - Artificial intelligence - AI - Artificial General Intelligence - AGI 13539 1
Беспроводные технологии - Wireless technologies - Беспроводные интерфейсы - Wireless interfaces - Беспроводные сети связи 10149 1
FinTech - HCE - Host Card Emulation - Хост эмуляции платежных карт 38 1
SaaS - Software as a service - Программное обеспечение как услуга - Облачные сервисы 15765 1
3D карты - 3D Map - Трехмерные карты 80 1
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 50701 1
EMM - Enterprise Mobility Management - MDM - Mobile Device Management - Управление корпоративными устройствами и приложениями - BYOD - Bring Your Own Device - Корпоративная мобильность - Защищенная мобильность - "мобилизация" 13954 1
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 66356 1
Huawei Mate - серия смартфонов 353 2
Honor View - серия смартфонов 36 2
Honor 10 - Смартфон 38 2
Honor 9 - Серия смартфонов 43 2
Huawei P20 - Серия смартфонов 134 2
Huawei Pay 15 2
Huawei Link Now 1 1
Samsung eID - решение для электронной идентификации 14 1
Huawei AppGallery 281 1
Honor 30 - серия смартфонов 32 1
Huawei P30 - Серия смартфонов 175 1
Huawei P40 - Серия смартфонов 60 1
Honor 8 - Серия смартфонов 43 1
Huawei NM Card - Huawei Nano Memory Card - Карта памяти 12 1
Huawei Mobile Services - HMS Core 23 1
Huawei ID 5 1
Huawei Enterprise Manager 1 1
Huawei Life Service 1 1
Huawei Business Touch 1 1
Huawei City Service 1 1
Huawei AI Pass 1 1
Цзигуан Фань 4 1
Крейтор Алексей 1 1
Россия - РФ - Российская федерация 144835 3
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 17076 1
Китай - Гуандун - Шэньчжэнь 159 1
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - банковские операции - банковские услуги 48147 2
СМБ - Средний и малый бизнес - SME - Small and medium-sized enterprises - SMB - Small-medium business - SOHO - Small Office Home Office 10970 1
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 51212 1
Здравоохранение - Медицина и медицинские товары и услуги - медицинские организации - медучреждения - Лечебно-профилактические учреждения, ЛПУ - Лечебно-санитарные учреждения медучреждения 9844 1
Образование - Образовательные учреждения - Наука - Научная деятельность - Университеты и наука должны объединиться 29171 1
Сервисная экономика - Сервисная модель - Услуги и сервисы - Сфера услуг - Service Economy 6964 1
HoReCa - Hotel, Restaurant, Cafe/Catering - Гостинично-ресторанный бизнес - гостиницы и отели 5018 1
Туризм - Туристический сектор экономики - Турбизнес - туристические агентства - Путешествия - Tourism, travel 6250 1
POI - points of interest 165 1
IOI - International Olympiad in Informatics - Международная олимпиада по информатике среди школьников 7647 1
Короткая ссылка

* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 02.2025 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1339119, в очереди разбора - 770393.
Создано именных указателей - 167920.
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Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.






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