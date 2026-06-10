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Huawei Pay

Huawei Pay

СОБЫТИЯ

Опубликовать/исправить описание системы — book@cnews.ru


10.06.2026 Обзор доступного смартофна HUAWEI nova 15 Max: эволюция популярной линейки 1
28.02.2024 Страны БРИКС создают собственную платежную систему 1
27.02.2024 Приложения российских банков исчезли из магазинов для iPhone. На российских кассах перестал работать Huawei Pay 1
11.09.2023 Смартфон HUAWEI nova 11 Pro — стильная неординарная новинка 1
08.09.2023 Как оплачивать покупки смартфоном без карты в 2023 году: рабочие способы 1
02.05.2022 Прощайте, Visa и Mastercard: как оплачивать подписки и покупки в приложениях во времена санкций 1
14.03.2022 Можно ли при помощи UnionPay оплачивать AppStore, Google Play и другие сервисы 1
16.12.2020 Мосметро в партнерстве с ВТБ, Google и Mastercard запустили сервис моментальной оплаты проезда 1
05.11.2020 Honor представляет смартфон 10X Lite с емким аккумулятором на 5000 мАч и быстрой зарядкой SuperCharge на 22,5 Вт 1
18.09.2020 Huawei Pay стала доступна для оплаты проезда в Московском метрополитене 1
06.08.2020 Банк «Восточный» начал выпуск карт UnionPay, поддерживающих сервис Huawei Pay 1
26.03.2020 Huawei представила флагманскую серию смартфонов P40. Цены. Фото 1
24.09.2019 Флагманы Huawei, лишенные сервисов Google, можно оснастить ими неофициально. Видео 1
20.12.2018 Huawei и UnionPay запустили платёжную систему Huawei Pay в России 1
12.07.2018 ВТБ начал принимать Huawei Pay в своей сети POS-терминалов 1
29.01.2018 Huawei и UnionPay International выводят Huawei Pay на международный рынок 1

Публикаций - 16, упоминаний - 16

Huawei Pay и организации, системы, технологии, персоны:

Huawei 4475 12
Honor - Shenzhen Zhixin New Information Technology 902 9
Google LLC 12566 6
Apple Inc 13030 3
Yandex - Яндекс 9034 2
Leica Camera 278 1
SER Group 12 1
Huawei CCS - Huawei Consumer Cloud Services 1 1
Samsung Electronics 10966 1
Т2 - Т2 Мобайл - Т2 РТК Холдинг - РТ-Мобайл - Теле2 Россия АБ - Tele2 Russia AB 3290 1
МегаФон 10526 1
Amazon Inc - Amazon.com 3236 1
МТС - Мобильные ТелеСистемы - Mobile TeleSystems 15435 1
Lenovo Group 2415 1
ВымпелКом - Билайн - Beeline - Вымпел-Коммуникации 9418 1
Yota - Скартел - WiMAX Holding 1571 1
PayPal 669 1
Huawei CBG - Huawei Consumer Business Group 121 1
China UnionPay - CUP, UPI - платёжная система 123 10
Visa International 1987 5
MasterCard Worldwide - MasterCard Incorporated - Международная платёжная система - Europay International - Eurocard International - Eurocheque International 1923 4
Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 8673 3
ГПБ - Газпромбанк 1252 3
НСПК - Национальная система платежных карт 933 3
Netflix - онлайн-кинотеатр 520 3
РСХБ - Россельхозбанк - Российский Сельскохозяйственный банк 608 3
Восточный Банк - Восточный экспресс банк - Дальвнешторгбанк 387 2
Автодор - Российские автомобильные дороги 96 2
Авангард - Акционерный коммерческий банк 43 2
Солидарность 0 2
Датабанк - Ижкомбанк 4 2
ВТБ - Внешторгбанк ПАО - Банк внешней торговли 3114 2
Spotify - Спотифай - интернет-сервис потокового аудио 289 2
Модульбанк - Modulbank - Банк региональный кредит 205 2
TÜV Rheinland Group 177 1
eBay Inc 1637 1
ВТБ - Почта Банк 512 1
ВТБ - Открытие ФК - Банк Открытие 545 1
Т-Банк - ТБанк - Тинькофф банк - Тинькофф КС - Тинькофф Кредитные Системы - ТКС банк - Tinkoff Credit Systems Bank 1483 1
Т-Банк - Тинькофф банк - Росбанк АКБ - BSGV - Banque Societe Generale Vostok - БСЖВ - Банк Сосьете Женераль Восток 689 1
Avito Holding AB - Авито Холдинг - Кех еКоммерц 1563 1
U.S. Department of the Treasury - OFAC - Office of Foreign Assets Control - Управление по контролю за иностранными активами Министерства финансов США 52 2
ЦБ РФ - Центробанк - Центральный банк РФ - Банк России 5556 2
Минфин РФ - Министерство финансов Российской федерации 2118 2
Московский метрополитен ГУП - Метро Москвы 1052 2
Правительство Москвы - Мэр города Москвы 715 1
Правительство Москвы - Мэрия Москвы 2824 1
BRICS - Brazil, Russia, India, China, South Africa - БРИКС - группа из пяти стран: Бразилии, России, Индии, КНР, ЮАР 400 1
Smartphone - Смартфон - Коммуникатор 26430 13
NFC - Near field communication - Коммуникация ближнего поля - Ближняя бесконтактная связь - Бесконтактные платежи 3228 9
Application store - магазин приложений 1428 7
FinTech - Платёжные системы - Электронные платежные технологии - EFT - Electronic funds transfer - Pay-сервисы - E-invoicing 5442 6
Биометрия - Дактилоскопия - Fingerprinting 2502 4
Мобильная связь - Мобильный телефон - Мобильные сети связи - Сотовая связь - 5G/4G/3G/2G - поколения мобильной телефонии 29483 3
Мобильное приложение - Mobile app - Мобильные решения - Мобильные сервисы - Мобильная разработка 12745 3
Multi‑Touch - Multitouch - Мультитач - Touch Screen - TouchPad - Тачпад - Тачскрин - Тачфон - функция сенсорных систем ввода (сенсорный экран, сенсорная панель) - пальцеориентированный интерфейс 6362 3
Фотокамеры - Объектив широкоугольный - "ширик" - широкоугольная камера 787 3
FinTech - ДБО - Mobile Payment - Услуги мобильной коммерции - Мобильная платежная система - Мобильный платёж - Wireless-based payment system - Система мобильных платежей 882 3
Телефон - Телефонная связь - голосовая связь - голосовой трафик - телефонные звонки - телефонные системы - telephone communication, calls, systems 26037 3
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 63649 3
ОС - Операционная система - OS - Operating system - Общесистемное ПО 27889 3
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 60569 3
Фотокамеры - Фотоаппараты - Фототехника - фотографический аппарат - Cameras - photographic apparatus 4877 2
Interface - Интерфейс - Комплекс средств для взаимодействия двух систем друг с другом 27009 2
Wi-Fi 6 - Gig+ - 802.11ax - Wireless Fidelity LAN - Стандарт беспроводной связи 627 2
Фотокамеры - Объектив диафрагма - F2.4 и другое - Байонет 808 2
Наушники - Headphones 4419 2
Кибербезопасность - IAM - Identity and Access Management - IGA - Identity Governance and Administration - IdM - Authentication (Identity) Management - CIAM - Customer Identity and Access Management - Аутентификация - Управление учётными данными 12962 2
Аккумулятор электрический - Системы накопления (хранения) энергии, СНЭ - системы хранения электроэнергии - Energy storage - химический источник тока многоразового действия, который может быть вновь заряжен после разряда 10537 2
Фотокамеры - Фронтальная камера - Front camera - селфи-камера, расположенная на передней панели смартфона - фронталка 2311 2
Беспроводные технологии - Wireless technologies - Беспроводные интерфейсы - Wireless interfaces - Беспроводные сети связи - Беспроводные коммуникации 10681 2
Электроника - Дисплей - Монитор - Display - Monitor 13137 2
Мобильные системы - Мобильные технологии - Мобильные, портативные, компактные устройства, миниатюризация - Mobile, portable devices, systems 14651 2
Фотокамеры - Трансфокатор - Объектив переменного фокусного расстояния - Вариообъектив или зум-объектив (zoom) - Transfocator, variobjector 2000 2
Фотокамеры - Автофокус - Автофокусировка 2476 2
Зарядное устройство - Battery charger - Зарядная станция - Charging station 2484 2
FinTech - Банковская карта - bank card - дебетовая карта - debit card - карточный бизнес 1310 2
Wi-Fi - Wireless Fidelity LAN - Wi-Fi 802.11 Wave - IEEE 802.11 - Стандарт беспроводной связи 13357 2
Искусственный интеллект - ИИ - Artificial Intelligence - AI - Artificial General Intelligence - AGI - Общий искусственный интеллект - Искусственный интеллект общего назначения - Универсальный искусственный интеллект 21267 2
4К UHD - 4К Ultra HD - Ultra High Definition Television - UHDTV - Телевидение сверхвысокой чёткости 3862 2
Bluetooth - Bluetooth Smart - Bluetooth LE - Bluetooth Low Energy - BLE, BTLE 7860 2
5G - пятое поколение мобильной связи 2514 2
Backup and Recovery - бэкап - Системы резервного копирования (архивирования) и восстановления данных - СРК и ВД - 31 марта Международный день резервного копирования - World Backup Day - День бэкапа 6533 2
Электроника - CPU - Central processing unit - chiplet, чиплет - ЦПУ - Центральный микропроцессор - Центральное процессорное устройство - Процессорный модуль 22297 2
USB Type-C - USB-C - USB 3 2331 2
Notebook - Ноутбук - Laptop - Лэптоп - Портативный компьютер 15317 2
RAM - Random Access Memory - Память с произвольным доступом - Оперативное запоминающее устройство (ОЗУ) 10172 2
BookReader - Букридер - Электронная книга (устройство) - цифровые книги 1568 2
Huawei AppGallery 342 7
Google Play - Google Store - Google Android Market 3518 5
Google Pay - Google Android Pay - Google Wallet 422 5
НСПК - СБПэй 50 4
Google Android 15102 4
Apple - App Store 3073 4
Huawei Mate - серия смартфонов 443 4
НСПК - Мир Pay - Mir Pay - Мобильный платёжный сервис - Мир - Банковская карта платежной системы 208 4
Google Android APP - Google Android Advanced Protection Program 733 3
Сбер - SberPay - Мульти QR - бесконтактная оплата по QR-коду - Оплата одним взглядом - Оплата улыбкой 235 3
Honor SuperCharge 181 3
Apple Pay 514 3
Huawei - HiSilicon - Kirin - серия микропроцессоров 429 3
Samsung Pay 296 3
Honor 10 - Смартфон 38 3
Huawei Wallet - Huawei Кошелек 5 2
Google YouTube - Видеохостинг 2976 2
Apple iPhone - серия смартфонов 7547 2
Apple iOS 8511 2
ЦБ РФ - СБП - Система быстрых платежей Банка России 874 2
Honor View - серия смартфонов 36 2
Honor 9 - Серия смартфонов 43 2
Huawei P30 - Серия смартфонов 177 2
Huawei P40 - Серия смартфонов 60 2
Huawei P20 - Серия смартфонов 135 2
BBK vivo Halo Fullview 65 1
Huawei GPU Turbo 28 1
Форсайт Мобильная платформа - ранее HyperHive 970 1
Apple iTunes Store 1117 1
U.S. Department of Defense - U.S. Space Command GPS - A-GPS - Assisted GPS - A-GNSS - Assisted GNSS - Технология, ускоряющая «холодный старт» GPS-приёмника 376 1
BeiDou - BDS - Бэйдоу - Китайская спутниковая система навигации 282 1
NanduQ - Qiwi Wallet - Qiwi Кошелек 323 1
Qualcomm Kryo CPU - Семейство процессоров на основе ARM архитектуры 113 1
Huawei Magic UI 21 1
Google Cloud Services 238 1
Huawei Video 5 1
Huawei Reader 3 1
Huawei Ultra Vision 4 1
Huawei XD Fusion Engine 4 1
Samsung Galaxy Store - Samsung Galaxy Apps - Samsung Apps 123 1
Силуанов Антон 84 1
Ликсутов Максим 226 1
Шигапов Антон 10 1
Ping'an Zhang - Пин Ань Чжан 1 1
Цзигуан Фань 4 1
Ли Лео 5 1
Крейтор Алексей 1 1
Изотов Вадим 13 1
Wang Lixin - Ванг Лисинь 3 1
Киричек Алексей 66 1
Россия - РФ - Российская федерация 163723 15
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 18867 8
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 54252 3
Евросоюз - ЕС - Европейский союз - European Union - Еврозона - Европейская комиссия - Еврокомиссия 4175 2
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва - Московская агломерация 47112 2
Великобритания - Соединённое Королевство Великобритании и Северной Ирландии 13719 2
Канада 5040 2
Египет - Арабская Республика 1077 1
Африка Южная - Южно-Африканского плоскогорье 399 1
Китай - Гуандун - Шэньчжэнь 206 1
Эфиопия - Федеративная Демократическая Республика 99 1
Бразилия - Сан-Паулу 177 1
Солнце - звезда Солнечной системы 5442 1
ОАЭ - Объединённые Арабские Эмираты 1228 1
Южная Корея - Республика 6995 1
Индия - Bharat 5819 1
Швейцария - Швейцарская Конфедерация 2577 1
Бразилия - Федеративная Республика 2496 1
Россия - ДФО - Дальневосточный федеральный округ - Дальний Восток - Дальневосточный регион 3123 1
Украина 7897 1
Иран - Исламская Республика Иран 1149 1
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - банковские операции - банковские услуги 52769 9
Торговля розничная - Ритейл - Шопинг - Розница - Retail - торговые компании 26882 4
Фондовая биржа - Фондовый рынок - акции, облигации, векселя, ценные бумаги компаний - трейдинг, трейдер - секьюритизация - company shares and bonds - securities 6642 3
Санкции - Sanctions - коллективные или односторонние принудительные меры - санкционное давление - Эмбарго 3916 2
Транспорт общественный - Коммунальный транспорт - Пассажирские перевозки - Public transport - Passenger transportation - муниципальные и коммерческие автобусы, троллейбусы и трамваи 3100 2
Импортозамещение - параллельный импорт 603 2
СВО - Специальная военная операция на Украине - Спецоперация на Украине 857 2
Транспорт общественный - Метрополитен - подземка, metro, subway, underground 608 2
Санкции - Антироссийские санкции - Санкции против России 658 2
Федеральный закон 44-ФЗ - О контрактной системе. В сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения. Государственных и муниципальных нужд 3771 1
Здравоохранение - Охрана здоровья граждан (населения) и профилактика болезней 10119 1
Транспорт - Транспортный сектор экономики - Транспортные услуги - Дорожная инфраструктура - Автодороги - Transport - Road infrastructure - Highways 21259 1
Тарификация - Установление тарифа на основе классификации объектов обложения или оплаты 6942 1
Cashback - кэшбэк - кешбек - кешбэк 602 1
Open Space - офис открытого типа - опенспейс 62 1
MAU - Monthly Active Users - Ежемесячные активные пользователи 282 1
Спорт - Йога - Fitness - Фитнес - Зарядка - Гимнастика - вид физической активности 816 1
Здравоохранение - ЗОЖ - Здоровый образ жизни - Wellness - Велнес - спортивное и лечебное питание 222 1
Демография - наука о закономерностях воспроизводства населения 10766 1
Финансовый сектор - Кредитование - Сrediting - Заём 7450 1
Ergonomics - Эргономика 1735 1
Метеорология - Метеостанция - Погодная станция - Прогноз погоды - Weather forecast 1695 1
Транспорт - Автомобилестроение - Автомобильная промышленность - Транспортное машиностроение - Автобизнес - Автомобильные транспортные средства - Автопроизводители 5942 1
Homo Sapiens - Человек разумный - Humanity - Человечество 2996 1
Туризм - Туристический сектор экономики - Турбизнес - туристические агентства - Путешествия - Tourism, travel 7345 1
Энергетика - Energy - Energetically 5749 1
Паспорт - Паспортные данные 2810 1
Финансовые показатели - Financial indicators 2822 1
Металлы - Сплавы - Metals - Alloys 5442 1
Здравоохранение - Паника - паническая атака - Фобия - боязнь - phobia - fear - иррациональный неконтролируемый страх или устойчивое переживание излишней тревоги 960 1
Металлы - Золото - Gold 1236 1
Ботаника - Растения - Plantae 1149 1
Здравоохранение - Донорство - Переливание крови - Программы развития добровольного донорства крови 299 1
Здравоохранение - усталость - утомление - сонливость - потеря внимания 691 1
Здравоохранение - Офтальмология - глазные заболевания - органы зрения 719 1
Цифровая экономика России - Федеральный проект - Национальная программа Российской Федерации 4383 1
CTO - Chief Technology Officer - Технический директор 5582 1
Здравоохранение - SARS-CoV-2 - COVID-19 - Ковид - COronaVIrus Disease 2019 - Коронавирусная инфекция 2019-nCoV - Пандемия - Эпидемия атипичной пневмонии 3809 1
HoReCa - Hotel, Restaurant, Cafe/Catering - Гостинично-ресторанный бизнес - гостиницы и отели 5670 1
ТАСС - Телеграфное агентство связи и сообщения - Российское государственное информационное агентство - ИТАР-ТАСС - Информационное телеграфное агентство России - Телеграфное Агентство Советского Союза 1229 1
IOI - International Olympiad in Informatics - Международная олимпиада по информатике среди школьников 7638 1
Короткая ссылка
* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

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