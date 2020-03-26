Huawei представила флагманскую серию смартфонов P40. Цены. Фото

Huawei Consumer Business Group представила флагманскую серию смартфонов, в которую вошли модели Huawei P40 Pro+, Huawei P40 Pro и Huawei P40. Новые устройства получили передовые технологии и новейшие камеры, расширяющие возможности мобильной фото и видео съемки.

Серия Huawei P40 продолжает традиции линейки Huawei P, обеспечивая высокое качество фотографий и видеороликов. Крупный сенсор с диагональю 1/1,28 дюйма и размером объединенных пиксельных ячеек 2.44 нм захватывает больше света, гарантируя четкие снимки с низким уровнем шума даже при съемке в условиях низкого освещения. Усовершенствованная перископная конструкция объектива позволила реализовать настоящий 10-кратный оптический зум. Все модели новой серии построены на базе процессора Kirin 990 5G и поддерживают высокоскоростную беспроводную связь в 5G-сетях и совместимы со стандартом Wi-Fi 6 Plus. Аппаратные компоненты заключены в компактный корпус, который обеспечивает плавность видео и высокий комфорт сенсорного взаимодействия.

Huawei P40 Pro и Huawei P40 Pro+ получили экран с обтекаемыми краями (Overflow Display). Скругленный со всех четырех сторон, этот дисплей формирует комфортное визуальное пространство и отличную эргономику. Встроенный в экран сканер отпечатков пальцев обеспечивает на 30% более быструю биометрическую идентификацию по сравнению с предыдущим поколением.

Huawei P40 Pro и Huawei P40 отличаются элегантным внешним видом. Они доступны в трех оттенках: мерцающем серебристом, насыщенном синием и черном; а также в двух классических вариантах с матовым стеклом: морозным белом и пудровом розовом. Huawei P40 Pro+ получил керамическую заднюю панель, изготовленную с применением нанотехнологий. Эта модель доступна в двух оттенках: белая керамика и черная керамика.

Huawei представила флагманскую серию смартфонов P40

Смартфоны серии Huawei P40 получили усовершенствованную систему фотокамер Leica, состоящую из трех, четырех или пяти фотомодулей. Основная камера Huawei P40 обеспечивает высокое качество съемки благодаря наличию сверхширокоугольного, широкоугольного и длиннофокусного модулей. Модель Huawei P40 Pro дополнительно получила кинообъектив для съемки видео высокого качества и 3D-модуль для определения глубины сцены, обеспечивающий 50-кратный зум. Наконец, старшая модель линейки Huawei P40 Pro+ имеет функцию SuperZoom Array, которая поддерживает реальное 10-кратное оптическое и 100-кратное цифровое зуммирование.

Новый сенсор Huawei Ultra Vision при диагонали 1/1,28 дюйма поддерживает технологию группировки пикселей, позволяющую формировать составные пиксели размером 2.44 нм. Кроме того, сенсор поддерживает высокоскоростную фазовую фокусировку Octa PD AutoFocus, работающую практически в любых условиях освещения. Технология Huawei XD Fusion Engine, используя алгоритмы искусственного интеллекта, дополнительно повышает детализацию снимков даже в самых неблагоприятных условиях освещения.

Модель Huawei P40 Pro позволяет запечатлевать удаленные объекты благодаря 5-кратному оптическому, 10-кратному гибридному и 50-кратному цифровому зуму. Впервые на рынке Huawei P40 Pro получил массив RYYB-фильтров, увеличивающий захватываемый световой поток и значительно повышающий качество снимков при зуммировании. Модель Huawei P40 Pro+ оснащена 100-кратным зумом, построенным по новой перископной схеме. Проходя через него, световой поток отражается пять раз, что увеличивает его путь на 178% и позволяет организовать реальное 10-кратное зуммирование. Оснащенные оптической стабилизацией основной модуль и суперзум работают в тандеме под управлением интеллектуального алгоритма, что позволяет реализовать тройную стабилизацию OIS+AIS и значительно улучшить четкость фото и видео при съемке с рук при низком освещении.

За достоверное воспроизведение тона и фактуры кожи отвечает мультиспектральный сенсор цветовой температуры и интеллектуальный алгоритм настройки баланса белого, который повышает точность цветопередачи на 45%. Алгоритмы глубинного обучения обеспечивают оптимизацию портретов в реальном времени с улучшением детализации и освещения. Модели Huawei P40 Pro и Huawei P40 Pro+ оснащены фронтальными камерами 32 МП и инфракрасными камерами для определения глубины сцены, которые обеспечивают работу автофокуса и имитацию эффекта боке. Фронтальные камеры не только позволяют делать автопортреты, но и отвечают за разблокировку устройства через распознавание лица. Благодаря инфракрасной камере биометрическая разблокировка по лицу работает независимо от внешнего освещения.

В серии Huawei P40 впервые представлена функция Huawei Golden Snap, с помощью интеллектуального алгоритма выбирающая лучший кадр из серии. Функции AI Remove Passerby и AI Remove Reflection также используют искусственный интеллект и могут эффективно удалять с кадров нежелательные объекты и блики, что позволяет исправлять уже готовые кадры.

Кинообъектив 40 МП, которым оснащены модели Huawei P40 Pro и Huawei P40 Pro+, имеет сверхширокоугольный объектив, фокусное расстояние которого эквивалентно 18 мм, и сенсор с диагональю 1/1,54 дюйма и соотношением сторон 3:2, использующийся среди полнокадровых цифровых зеркальных камер. Данный сенсор примечателен возможностью коррекции экспозиции (брекетинга) для каждого отдельного пикселя. Это позволяет реализовать съемку HDR видео на аппаратном уровне.

Использованная в камере технология Sedecimpixel Fusion Technology обеспечивает группировку (биннинг) пикселей в ячейки 16x1 с размером получившихся суперпикселей 4,48 нм, что увеличивает максимальную чувствительность сенсора до ISO51200 и позволяет снимать замедленные видео в режиме 7680 кадров в секунду.

Кроме того, смартфоны серии Huawei P40 поддерживают имитацию эффекта боке при съемке видео. Размытие заднего плана, как при съемке объективом с широкой диафрагмой, позволяет выделить в кадре основной объект, сделав ролик более ярким и выразительным. Отдельный модуль с телеобъективом дает возможность снимать удаленные объекты с высоким разрешением и видео в формате 4K. Функция Audio Zoom, доступная на всех устройствах серии Huawei P40, усиливает звук одновременно с зуммированием объекта, создавая эффект присутствия.

Все смартфоны серии Huawei P40 построены на базе процессора Kirin 990 5G. Встроенная поддержка 5G связи гарантирует совместимость со всеми распространенными частотами 5G, высокую производительность при выполнении задач искусственного интеллекта и высокую энергетическую эффективность. При этом устройства отличаются компактностью, превосходя по этим параметрам любого из своих предшественников. Модели Huawei P40 Pro и Huawei P40 Pro+ получили дисплеи с частотой обновления 90 Гц, управляемые усовершенствованными графическими модулями. Серия поддерживает также стандарт Wi-Fi 6 Plus на частоте 160 МГц, что позволяет передавать данные со скоростями до 2400 Гбит/с. Для модели Huawei P40 Pro+ доступна беспроводная зарядка Huawei SuperCharge с мощностью 40 Вт.

Для поддержания стабильной температуры ключевых компонентов в конструкции смартфонов предусмотрен тепловой зазор и система охлаждения, обеспечивающая отвод избыточного тепла даже в самых напряженных режимах работы. Гибридная система охлаждения четыре в одном Supercool, реализованная в модели Huawei P40 Pro+, демонстрирует высокую производительность, необходимую старшей модели.

Технология подключения к другим устройствам, функция «Мультискрин», обеспечивает беспрепятственное межплатформенное взаимодействие между платформами Windows ПК и Android. Файлы, хранящиеся на смартфоне, можно открыть на ПК и редактировать с помощью Windows приложений, без необходимости копирования и передачи.

Работая в тесном сотрудничестве с разработчиками приложений по всему миру, Huawei предлагает пользователям широкий ассортимент приложений через официальный магазин приложений Huawei AppGallery. Пользователям доступен большой выбор контента в приложениях Huawei Video, Huawei Music и Huawei Reader, библиотеки которых непрерывно пополняются при участии лучших поставщиков контента, сотрудничающих с Huawei на постоянной основе.

В России можно оформить предзаказ на Huawei P40 Pro и Huawei P40 со 2 апреля 2020 г. (при предзаказе в подарок предлагаются беспроводные наушники Huawei FreeBuds 3), а с 10 апреля смартфоны появятся в открытой продаже в фирменных магазинах Huawei и магазинах-партенрах. Рекомендованная розничная цена – 69999 руб. для Huawei P40 Pro и 49999 руб. для Huawei P40.

Два новых устройства на российском рынке будут доступны в мерцающем серебристом и черном цветах, в дальнейшем версия P40 Pro появится в продаже в насыщенном синем цвете.

На новых флагманах будет работать бесконтактная оплата Huawei Pay.