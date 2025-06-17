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Индексная книга (каталог) CNews*
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Huawei Music


УПОМИНАНИЯ


17.06.2025 Обзор наушников HUAWEI FreeBuds 6: первые TWS-вкладыши с активным шумоподавлением 1
11.09.2020 Экосистема HMS помогает разработчикам создавать цифровое будущее 1
21.05.2020 Huawei начала российские продажи смартфонов Huawei Y8p, Y6p и Y5p. Цены 1
26.03.2020 Huawei представила флагманскую серию смартфонов P40. Цены. Фото 1
06.05.2019 Поставщиком «железа» для «закона Яровой» может оказаться Huawei 1

Публикаций - 5, упоминаний - 5

Huawei Music и организации, системы, технологии, персоны:

Huawei 4036 4
Huawei CBG - Huawei Consumer Business Group 119 2
Ростелеком 9964 1
МегаФон 9331 1
Western Digital Corporation - WDC 559 1
Cisco Systems 5160 1
Ростех РГК - Ростехнологии - российская государственная корпорация - Rostec 3254 1
МТС - Мобильные ТелеСистемы - Mobile TeleSystems 13304 1
МГТС - Московская городская телефонная сеть 1587 1
Норси-Транс - НТ 113 1
ВымпелКом - Билайн - Beeline - Вымпел-Коммуникации 8920 1
MediaTek - Ralink 541 1
Leica Camera 264 1
Ростех - Автоматика Концерн - НацТех - Национальные Технологии 56 1
Открытые технологии 706 1
Huawei Mobile Services 72 1
ИКС 342 1
ФСБ РФ - Федеральная служба безопасности Российской Федерации 3237 1
Президент РФ - Президент Российской Федерации 4640 1
Искусственный интеллект - ИИ - Artificial Intelligence - AI - Artificial General Intelligence - AGI - Общий искусственный интеллект - искусственный интеллект общего назначения - универсальный искусственный интеллект 15179 4
Smartphone - Смартфон - Коммуникатор 24775 3
Application store - магазин приложений 1258 3
4К UHD - 4К Ultra HD - Ultra High Definition Television - UHDTV - Телевидение сверхвысокой чёткости 3574 2
5G - пятое поколение мобильной связи 2259 2
HDR - High Dynamic Range - Расширенный динамический диапазон экрана 1088 2
Smart технологии - Смартизация - Интеллектуализация - Интеллектуальные технологии 8914 2
NFC - Near field communication - Коммуникация ближнего поля - Ближняя бесконтактная связь - Бесконтактные платежи 3019 2
Мобильная связь - Мобильный телефон - Мобильные сети связи - Сотовая связь - 5G/4G/3G/2G - поколения мобильной телефонии 28317 2
PC game - ПК игры - компьютерные игры - Игровая индустрия - Игры и развлекательные приложения для геймеров 17419 2
Биометрия - Дактилоскопия - Fingerprinting 2403 2
Фотокамеры - Боке (эффект) - размытие - "способ передачи объективом несфокусированной точки света" 212 2
Машинное зрение - Распознавание - Recognition 3551 2
Фотокамеры - Объектив - Lens 1395 2
Wi-Fi - Wireless Fidelity LAN - Wi-Fi 802.11 Wave - IEEE 802.11 - Стандарт беспроводной связи 12621 1
СХД - Системы (сети) хранения данных - SAN - Storage Area Network - КХД - Корпоративное хранилище данных 9699 1
4G - LTE Long-Term Evolution - Стандарт беспроводной высокоскоростной передачи данных 8682 1
USB - Universal Serial Bus - универсальная последовательная шина (интерфейс) для подключения периферийных устройств 10136 1
Full HD - FHD - Full High Definition - разрешение экрана монитора 1920×1080 6133 1
AR - Augmented Reality - Дополненная реальность - Расширенная реальность - Assisted Reality - Вспомогательная реальность 1422 1
VR - Virtual Reality - Виртуальная реальность - Искусственная реальность - Иммерсивность - Immersive - Иммерсивные технологии 3010 1
Wi-Fi 6 - Gig+ - 802.11ax - Wireless Fidelity LAN - Стандарт беспроводной связи 516 1
Импортозамещение - Импортонезависимость - технологический (цифровой) суверенитет - режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 20965 1
Биометрия - Биометрические технологии - Биометрическая аутентификация - Биоиндентификация - Сервисы биометрической защиты информационных систем - биоСКУД 2548 1
Фотокамеры - Фронтальная камера - Front camera - селфи-камера, расположенная на передней панели смартфона - фронталка 2147 1
ЦОД - Центр хранения и обработки данных - Дата-центр - Data Center 11448 1
Сервер - серверные платформы (системы) - серверное оборудование - server platforms server hardware 30685 1
CPU - Central processing unit - chiplet, чиплет - ЦПУ - Центральный микропроцессор - Центральное процессорное устройство - Процессорный модуль 21253 1
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 53285 1
ISP - Internet Service Provider - Internet Access Provider - Интернет-провайдер 16447 1
Multi‑Touch - Multitouch - Мультитач - Touch Screen - TouchPad - Тачпад - Тачскрин - Тачфон - функция сенсорных систем ввода (сенсорный экран, сенсорная панель) - пальцеориентированный интерфейс 6139 1
Аккумулятор электрический - Системы накопления (хранения) энергии, СНЭ - системы хранения электроэнергии - Energy storage - химический источник тока многоразового действия, который может быть вновь заряжен после разряда 9891 1
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 68574 1
HRM - Удаленная работа сотрудников (удалёнка) - Мониторинг удаленно работающего персонала - Дистанционная работа - Remote work 12947 1
SaaS - Software as a service - Программное обеспечение как услуга - Облачные сервисы 16284 1
Data monetization - Монетизация данных 1721 1
Браузер - Веб-обозреватель - Web-browser - Веб-навигатор - Web-navigator 9454 1
Оператор связи - Телекоммуникационный оператор - Услуги связи - Услуги междугородной и международной связи - Telecom operator - Communication services - Intercity and international communication services 21189 1
Фотокамеры - Автофокус - Автофокусировка 2415 1
Телефон - Телефонная связь - голосовая связь - голосовой трафик - телефонные звонки - телефонные системы - telephone communication, calls, systems 24960 1
Google Android 14312 3
Huawei AppGallery 297 3
Huawei Video 5 3
Huawei Reader 3 3
Huawei - HiSilicon - Kirin - серия микропроцессоров 409 2
Росатом - КИС НПО - МЦСТ - Эльбрус - Российская программно-аппаратная платформа 953 1
Huawei EMUI - Huawei Emotion UI - графическая оболочка 242 1
MediaTek MT - Семейство мобильных систем на кристалле - System on Chip - SoC 238 1
Huawei Mobile Services - HMS Core 23 1
Honor Band - Фитнес-трекер 44 1
Huawei P40 - Серия смартфонов 60 1
Huawei FreeBuds - беспроводные наушники 60 1
Huawei Pay 15 1
Huawei Y - Серия смартфонов 21 1
Linux EROFS - Enhanced Read-Only File System - Файловая система 6 1
Huawei Ultra Vision 1 1
Huawei XD Fusion Engine 3 1
Huawei GameCenter 5 1
Honor SuperCharge 131 1
Huawei Mobile Services - Huawei Quick App 3 1
Huawei Golden Snap 2 1
Яндекс.Медиасервисы - Яндекс.Музыка 284 1
Huawei Themes 2 1
Huawei Browser - браузер 3 1
Huawei Ads 2 1
Huawei ML Kit 1 1
Huawei Mate - серия смартфонов 369 1
Microsoft Windows 15943 1
Google Android APP - Google Android Advanced Protection Program 687 1
Huawei Smart Matrix Architecture - Интеллектуальная матричная мультиконтроллерная архитектура СХД 14 1
AMD ARM Cortex - Серия микропроцессоров 1143 1
Акимов Максим 188 1
Россия - РФ - Российская федерация 149745 3
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 17526 2
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 52651 1
Австралия - Австралийский Союз - Австралийский континент 3551 1
Германия - Федеративная Республика 12795 1
Италия - Итальянская Республика 4385 1
Франция - Французская Республика 7905 1
Испания - Королевство 3738 1
Новая Зеландия 722 1
Европа 24410 1
Федеральный закон 374-ФЗ - Закон Яровой - О внесении изменений в УК и УПК РФ в части установления дополнительных мер противодействия терроризму 226 1
Федеральный закон 35-ФЗ - О противодействии терроризму 24 1
Юриспруденция - Федеральное законодательство 4257 1
Ergonomics - Эргономика 1630 1
Trademark - Торговая марка - Товарный знак - Торговый знак 3611 1
Федеральный закон 44-ФЗ - О контрактной системе. В сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения. Государственных и муниципальных нужд 3695 1
Английский язык 6753 1
Техническое задание - Технологическое задание - Технические требования - Technical specification - Technical requirements 2281 1
Зоология - Животные домашние - Pets - PetTech - pet friendly 624 1
Спорт - Спортивная сфера - Спортивная индустрия - Спортивные мероприятия - Спортинвентарь - Sport 6092 1
Тендер - торги, конкурс - тендерная, конкурсная документация - конкурентная форма отбора предложений на поставку товаров, оказание услуг 5124 1
Энергетика - Energy - Energetically 5261 1
Ботаника - Растения - Plantae 1079 1
Индустрия развлечений - Шоу-бизнес - Show business - Концерт 646 1
POI - points of interest 169 1
Транспорт - Транспортный сектор экономики - Транспортные услуги - Дорожная инфраструктура - Автодороги - Transport - Road infrastructure - Highways 19319 1
Коммерсантъ - Издательский дом 1993 1
Huawei Developer Conference - HDC - Huawei Developer Day 34 1
Короткая ссылка
* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 06.2025 годы.
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