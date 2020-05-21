Huawei начала российские продажи смартфонов Huawei Y8p, Y6p и Y5p. Цены

Huawei анонсировала запуск трех смартфонов серии Y – Huawei Y5p, Y6p и Y8p в России. Устройства относятся к среднему ценовому сегменту и созданы специально для молодых пользователей.

Линейка Y дебютировала в 2015 году и получила популярность благодаря высокой емкости батареи, стильному дизайну и большому объему памяти. Новая серия отличается улучшенными фотовозможностями (тройная камера с объективом 48 МП для Huawei Y8p) и длительной работой устройств (емкость батареи 5000 мАч для Huawei Y6p). Также смартфоны Huawei Y8p/ Y6p поддерживают функцию NFC для мгновенной оплаты товаров и услуг (работает при помощи приложения «Кошелек»).

Смартфоны Huawei Y8p/ Y6p/ Y5p получили последнюю версию операционной системы EMUI 10.1 и поддерживают ряд функций, которые делают использование устройств более приятным и интуитивным. Например, файловая система EROFS автоматически сжимает файлы предустановленных приложений, что позволяет экономить до 2 ГБ памяти, скорость воспроизведения может быть увеличена до 20%, а встроенная память освобождается на 14%.

В смартфонах предустановлен фирменный магазин приложений Huawei AppGallery. Пользователям доступен большой выбор контента в приложениях Huawei Video, Huawei Music и Huawei Reader, библиотеки которых непрерывно пополняются при участии надежных поставщиков контента, сотрудничающих с Huawei на постоянной основе.

В Huawei Y8p соблюден баланс между современными технологиями, обеспечивающими высокую производительность, и доступностью, что делает устройство оптимальным выбором для молодых пользователей. Смартфон обладает Full HD+ экраном, емкой батареей, тройной камерой с объективом 48 МП и встроенным в экран сканером отпечатков пальцев. Huawei Y8p оснащен портом USB Type-C, гарантируя быструю передачу данных, аккумулятором 4000 мАч и внутренней памятью 4 ГБ + 128 ГБ.

Смартфон имеет тонкий корпус 7,7 мм и весит около 163 грамм, при этом соотношение экрана к корпусу составляет 90,17%. 6,3-дюймовый экран Huawei Y8p обладает встроенным сканером отпечатков пальцев для быстрой разблокировки. По сравнению с предыдущими поколениями площадь разблокировки увеличена на 6%, а благодаря усовершенствованной технологии процент успешных разблокировок значительно вырос.

Основной тройная камера смартфона состоит из объектива 48 МП, широкоугольного объектива с углом обзора 120 градусов и сенсора 2 МП с эффектом боке. Фронтальная камера 16 МП поддерживает режим HDR для создания селфи. В зависимости от освещения, интеллектуальные алгоритмы компенсируют разницу в подсветке, сохраняя детали и цвета кадра. Режим ночной съемки делает изображения более четкими и яркими. Камера смартфона также позволяет создавать кадры с длинной выдержкой до шести секунд.

Huawei Y8p оснащен собственным фотопомощником на базе технологии искусственного интеллекта – Master AI, который распознает объекты, их размер и положение на изображении и оптимизирует их в соответствии с алгоритмами. Технология умеет распознавать более 500 сценариев в 21 категории (например, небо, снег, растения, собаки, еда, фейерверки, концерт и т.д.)

Huawei Y8p работает на 12-нм процессоре Kirin 710F, состоящим из четырех ядер Cortex-A73, работающих на частоте 2,2 ГГц, и из четырех ядер Cortex-A53, работающих на частоте 1,7 ГГц.

Смартфон Huawei Y6p оснащен 6,3-дюймовым экраном, способным передавать насыщенные оттенки. Емкая батарея 5000 мАч, дополненная встроенной памятью 64 ГБ, дарит возможность в течение длительного времени наслаждаться видеороликами, играми и общением с близкими. Соотношение экрана к корпусу Huawei Y6p составляет 88,4%.

Huawei Y6p обладает тройной основной камерой, состоящей из основного объектива 13 МП с диафрагмой f/1.8, широкоугольного объектива 5 МП с углом обзора 120 градусов и датчика глубины 2 МП. Фронтальная камера с разрешением 8 МП оснащена алгоритмами искусственного интеллекта, которые помогают сделать четкое детализированное селфи.

Huawei Y6p работает на восьмиядерном процессоре Mediatek MT6762R, четыре ядра работают с частотой 2,0 ГГц, а ещё четыре ядра – с частотой 1,5 ГГц. Смартфон поддерживает набор интеллектуальных технологий для плавной работы.

Huawei Y6 способен поддерживать до 16 часов воспроизведения видеороликов, до 32 часов воспроизведения видео со смартфона, до 20 часов использования 4G-интернета, до 36 часов разговоров в 4G всего за одну полную зарядку . Благодаря режиму энергосбережения Huawei Y6p использует все возможности емкой батареи 5000 мАч. В этом режиме смартфон использует только определенные приложения, такие как «Телефон», «Сообщения» и «Контакты», увеличивая продолжительность работы. Даже если осталось всего 5% заряда батареи, смартфон сможет работать до 12 часов. С этим режимом больше не нужно переживать, что устройство разрядится в самый неподходящий момент.

Huawei Y6p поддерживает технологию обратной зарядки: при подключении через OTG-кабель (до 5В / 1,2А), смартфон может заряжать другое устройство подобно внешнему аккумулятору. Кроме этого, Huawei Y6p поддерживает резервное копирование данных и быстрый перенос на другой Android смартфон со скоростью до 60 Мб/сек.

В режиме Party Mode несколько смартфонов Huawei Y6p могут одновременно воспроизводить одну и ту же музыку, чтобы создать эффект объемного звучания, подключившись по мобильной сети или через Wi-Fi. А благодаря фирменной технологии Histen 6.0 Huawei Y6p обеспечивает объемное звучание и функцию шумоподавления при использовании наушников.

Huawei Y5p с обновленным дизайном оснащен 5,45-дюймовым экраном. Смартфон обладает встроенной памятью 32 ГБ, емкой батареей 3020 мАч и основной камерой 8 МП. Обновленный дизайн смартфона Huawei Y5p разработан с учетом особенностей захвата в руке, что гарантирует комфортное использование устройства в течение продолжительного времени. Тонкие боковые рамки HD+ экрана обеспечивают комфорт при просмотре мультимедийного контента, при этом устройство остается компактным.

Смартфон обладает основной камерой 8 МП с диафрагмой f/2.0 и фронтальной камерой 5 МП, а также поддерживает режим HDR и функцию распознавания лица.

Huawei Y5p работает на восьмиядерном процессоре Mediatek MT6762R и отлично справляется с повседневными задачами. Встроенная память 32 ГБ позволяет хранить необходимые данные. А для тех, кто хочет расширить память смартфона, предусмотрен слот dual SIM – он поддерживает карты памяти емкостью до 512 ГБ. Батарея 3020 мАч смартфона обеспечивает до 17 часов непрерывного воспроизведения видеороликов или до 13 часов непрерывного использования 4G-интернета.

С 26 мая на официальном сайте Huawei модель Huawei Y8p будет доступна к предзаказу, при оформлении которого предлагается фитнес-браслет Huawei Band 4 Pro в подарок. С 5 июня 2020 года три новых смартфона Huawei Y8p/ Y6p/ Y5p появятся в открытой продаже в фирменных магазинах Huawei и магазинах-партнерах компании.

Цена Huawei Y8p (4 ГБ + 128 ГБ) в оформлении полночный черный, светло-голубой, изумрудно-зеленый (только в интернет магазине Huawei) составляет 16 999 руб. Huawei Y6p (3 ГБ + 64 ГБ) в оформлении полночный черный или изумрудно-зеленый доступен за 10 999 руб. Huawei Y5p (2 ГБ + 32 ГБ) в оформлении черный, синий или зеленый доступен за 6 999 руб.

К выходу новой серии приурочена акция «Лови призы с Huawei», в рамках которой можно выиграть Huawei Y8p или Huawei Y6p за 1 рубль.