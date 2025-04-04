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Huawei AI Life



04.04.2025 Лучшие флагманские TWS-наушники 2025 года: выбор ZOOM 1
28.12.2024 Обзор роутера HUAWEI WiFi BE3: Wi-Fi 7 и родительский контроль 2
01.11.2024 Домашняя печать в условиях санкций: какие принтеры и расходные материалы купить в 2024 году 1
28.08.2024 Обзор HUAWEI FreeClip: флагманские наушники открытого типа 1
09.08.2024 Обзор наушников HUAWEI Freebuds 6i: продвинутое шумоподавление в среднем классе 1
07.06.2024 Обзор HUAWEI WiFi AX2 Новый: умный роутер с Wi-Fi 6 1
27.05.2024 Обзор наушников HUAWEI FreeLace Pro 2: надежное решение для динамичной жизни 1
22.02.2024 Лучшие TWS-наушники до 10 000 рублей: выбор ZOOM 1
17.01.2024 Лучшие Mesh-системы для дома: хиты продаж 1
27.01.2023 Лучшие TWS-наушники до 5000 рублей: выбор ZOOM 1
29.08.2022 Лучшие недорогие роутеры Wi-Fi 6: выбор ZOOM 1
25.02.2022 Huawei объявляет о начале продаж в России беспроводных роутеров WiFi Mesh 3 со скоростью передачи данных до 3000 Мбит/с 1
06.12.2021 Компания Huawei представляет роутер WiFi AX2 в России 1
06.08.2021 В России стартовали продажи наушников Huawei Freebuds 4 с технологией активного шумоподавления 1
12.10.2020 Huawei представила в России наушники Freebuds Pro с интеллектуальной динамической системой шумоподавления. Цена. Фото 1

Публикаций - 15, упоминаний - 16

Huawei AI Life и организации, системы, технологии, персоны:

Huawei 3982 12
Huawei CBG - Huawei Consumer Business Group 119 3
Apple Inc 12207 2
Samsung Electronics 10327 2
Xiaomi 1779 2
ASUS - AsusTek Computer Inc 2061 2
Huawei EBG - Huawei Enterprise BG - Huawei Enterprise Business Group 188 2
Mercusys 9 2
Qualcomm Technologies 1840 1
HP Inc. 5703 1
Razer Inc 77 1
TP-Link - ТП-Линк 206 1
Xerox 1143 1
Canon 1402 1
BBK Realme - РМ Коммьюникейшн 415 1
Pantum - Пантум 58 1
Ricoh - Riken Kankoshi - Ricoh Rus - Рико Рус 245 1
D-Link - Д-Линк Трейд 370 1
Росатом - КИС НПО - Kraftway - Крафтвэй корпорэйшн ПЛС 600 1
Gen Digital - Avira - Avira Operations GmbH & Co. KG 60 1
Transsion Holdings - Tecno Mobile 237 1
Google LLC 11887 1
HiPER - High Perfomance - Хайпер Ритейл 75 1
G&G 8 1
Cactus 28 1
Huawei Audio Lab 1 1
Марвел-Дистрибуция - Fplus - Фплюс - Ф-Плюс Оборудование и разработки - Ф-Плюс Мобайл - Fplusmobile - F+ tech - F+ data 281 1
Tenda - Тенда Рус 13 1
Катюша Ай Ти ГК - Катюша Принт 20 1
Avision 18 1
Банк Оранжевый - ПромСервисБанк 261 2
Muse Group 29 1
Геометрия НПО 141 1
Резонанс НПП 372 1
Smartphone - Смартфон - Коммуникатор 24468 12
Gadget - Гаджет - Девайс - небольшое устройство, предназначенное для облегчения и усовершенствования жизни человека - цифровые товары 7721 9
PC game - ПК игры - компьютерные игры - Игровая индустрия - Игры и развлекательные приложения для геймеров 17227 9
Wi-Fi - Wireless Fidelity LAN - Wi-Fi 802.11 Wave - IEEE 802.11 - Стандарт беспроводной связи 12638 8
Наушники - Headphones 4070 8
Noise Proof - Системы шумоподавления - Шумопонижение - Шумоподавление - Шумодав - Шумоизоляция - Технология подавления фонового шума 1436 8
Микрофон - Microphone 2538 8
Искусственный интеллект - ИИ - Artificial Intelligence - AI - Artificial General Intelligence - AGI - Общий искусственный интеллект - искусственный интеллект общего назначения - универсальный искусственный интеллект 14244 8
ISP - Internet Service Provider - Internet Access Provider - Интернет-провайдер 16189 7
Аккумулятор электрический - Системы накопления (хранения) энергии, СНЭ - системы хранения электроэнергии - Energy storage - химический источник тока многоразового действия, который может быть вновь заряжен после разряда 9739 7
Беспроводные технологии - Wireless technologies - Беспроводные интерфейсы - Wireless interfaces - Беспроводные сети связи 10208 7
Машинное зрение - Видеоаналитика - Распознавание жестов - Жестовый интерфейс - Управление жестами - Gesture Recognition - Gesture Interface - Gesture control 1091 7
Bluetooth - Bluetooth Smart - Bluetooth LE - Bluetooth Low Energy, BLE 7373 6
Wireless headphones - Bluetooth Handsfree Profile - Bluetooth Headset - Bluetooth-наушники - Беспроводные наушники/гарнитура - Bluetooth-колонки 1592 6
WMN - Wireless Mesh Network - Wi-Fi Mesh - Wi-Fi Certified EasyMesh 155 6
Планшет - Планшетный компьютер - TabletPC - Tablet computer - "таблетка" 12312 6
Wi-Fi 6 - Gig+ - 802.11ax - Wireless Fidelity LAN - Стандарт беспроводной связи 545 6
Кибербезопасность - Контент-фильтр - Безопасное информационное пространство для детей - Родительский контроль - Parental control - Детский режим (контент) - Children's mode (content) - Детская почта - Защита от детей - Семейные настройки 995 6
Сетевое оборудование - Router - Роутер - Маршрутизатор - Модем - Modem - Точка доступа - Access Point 6452 6
Эквалайзер - Equalize - темброблок 478 6
Codec - Кодек - Декодер - coder/decoder - шифратор/дешифратор - кодировщик/декодировщик - compressor/decompressor 806 6
Rapid Charge - Speed Charge - Технология скоростной, быстрой зарядки, подзарядки 1039 6
Сетевое оборудование - Ethernet - Семейство технологий пакетной передачи данных 3665 5
Notebook - Ноутбук - Laptop - Лэптоп - Портативный компьютер 14529 5
AAC - Advanced Audio Coding 448 5
Мобильное приложение - Mobile app - Мобильные решения - Мобильные сервисы - Мобильная разработка 11355 5
IPX - International Protection Marking - Ingress Protection Code - Ingress Protection Rating - сертификация защиты оболочки в электрооборудовании - влагозащита, пылеводозащита, противоударное водонепроницаемое оборудование 1380 5
SBC - Session Border Controller - пограничные контроллеры сессий 244 5
Smart технологии - Смартизация - Интеллектуальные технологии 8709 5
WAN - Wide Area Network - Глобальная вычислительная сеть 655 5
Multi‑Touch - Multitouch - Мультитач - Touch Screen - TouchPad - Тачпад - Тачскрин - Тачфон - функция сенсорных систем ввода (сенсорный экран, сенсорная панель) - пальцеориентированный интерфейс 6084 5
USB Type-C - USB-C - USB 3 1967 4
ВКС - Видеоконференцсвязь - Videoconferencing - Видеотрансляция - TelePresence - Tele-immersion - Телеприсутствие - Телеконференции - Онлайн-конференции - Видеозвонок - Видеочат 8214 4
LAN - Local Area Network - ЛВС - Локальная вычислительная сеть 3221 4
Firmware - Прошивка - Встроенное программное обеспечение 2520 4
Инженерные системы - Инженерная инфраструктура - Инженерно-технические средства - Инженерно-технические системы 13486 4
Антенна - Antenna - наземная антенная система - устройство, предназначенное для излучения или приёма радиоволн 2290 4
Радиосвязь и радиовещание - Радиочастота - Радиочастотный спектр - Частотный диапазон - Рефарминг - Refarming 1502 4
USB - Universal Serial Bus - универсальная последовательная шина (интерфейс) для подключения периферийных устройств 10064 4
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity - Киберинциденты - Киберустойчивость 28357 4
Huawei Seamless AI Life 17 14
Huawei FreeBuds - беспроводные наушники 55 7
Huawei WiFi - роутер - маршрутизатор 14 5
Apple iOS 7907 5
Google Android 14160 4
Huawei Harmony OS - HMOS - Harmonica 193 4
Sony LDAC Bluetooth - технология кодирования звука 54 4
Huawei HomeSec 4 3
Huawei EMUI - Huawei Emotion UI - графическая оболочка 239 2
Honor True Wireless Stereo Earbuds - Honor Choice Earbuds - Honor Magic Earbuds 39 2
ZyXEL Keenetic 38 2
Xiaomi Mi TWS Earbuds 6 2
Anker Soundcore 16 2
BBK Realme Buds Air 15 2
Samsung - Harman - JBL Tune - серия наушников 13 2
Xiaomi Redmi Buds 13 2
BBK Realme Link 12 2
ASUS RT 21 2
Apple iPhone 12 221 1
Apple iPhone 16 96 1
Huawei FreeClip 6 1
Apple iPhone - серия смартфонов 7138 1
Google Assistant - Облачный сервис персонального ассистента - OK google 1149 1
Microsoft Windows 15812 1
Qualcomm aptX Adaptive audio - Audio Processing Technology - аудиокодек с алгоритмом сжатия данных 91 1
TP-Link HomeCare - TP-Link HomeShield 13 1
Apple AirPods - Наушники 138 1
Microsoft Xbox - Игровая приставка 1837 1
МКС - Международная космическая станция - ISS - International Space Station 1526 1
Huawei FreeLace - Наушники 15 1
Huawei Gigahome - Серия маршрутизаторов 5 1
Samsung Galaxy Buds - Наушники 52 1
TrustZone VPN 12 1
TP-Link Tether 47 1
TP-Link Deco - серия роутеров 16 1
TP-Link Archer - серия роутеров - серия беспроводных маршрутизаторов 51 1
Honor Router 6 1
Xiaomi Mi Home 74 1
TP-Link OneMesh - TP-Link Mesh 9 1
A4tech Bloody - игровая гарнитура 13 1
Garrix Martin - Гаррикс Мартин 4 1
Россия - РФ - Российская федерация 146952 9
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 17276 4
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 52386 2
Швеция - Королевство 3635 2
Индия - Bharat 5503 2
Германия - Федеративная Республика 12746 2
Южная Корея - Республика 6693 1
Азия - Азиатский регион 5582 1
Япония 13333 1
Китай - Тайвань 4016 1
Куба - Республика 365 1
Торговля розничная - Ритейл - Шопинг - Розница - Retail - торговые компании 24478 3
Недвижимость - Real estate - Realty - недвижимое имущество - риэлторская деятельность 4918 3
Торговля - FMCG&Retail - Fast Moving Consumer Goods - Товары повседневного спроса - Товары народного потребления - Потребительский рынок 4955 3
Тарификация - Установление тарифа на основе классификации объектов обложения или оплаты 6484 2
Металлы - Сплавы - Metals - Alloys 5022 2
RnD - R&D - Research and Development - НИОКР - Научно-исследовательские, опытно-конструкторские и проектно-изыскательские работы - Научно-исследовательская работа, НИР 5875 2
Демография - наука о закономерностях воспроизводства населения 10075 2
Астрономия - Astronomy - Астрофизика - Космическая физика - Наука о Вселенной, изучающая расположение, движение, структуру, происхождение и развитие небесных тел и систем 3724 2
Ergonomics - Эргономика 1613 2
PrivacyTech - Конфиденциальная информация - Конфиденциальные данные - Конфиденциальность и защита учетных записей - Чувствительная информация - Confidential information 6290 2
Blacklist - Чёрный список 630 1
Транспорт - Автомобилестроение - Автомобильная промышленность - Транспортное машиностроение - Автобизнес - Автомобильные транспортные средства - Автопроизводители 5253 1
Литий - Lithium - химический элемент 554 1
Сервисная экономика - Сервисная модель - Услуги и сервисы - Сфера услуг - Service Economy 7068 1
БТиЭ - Бытовая техника и электроника - Home Appliance - Household appliances and electronics 5607 1
MarTech - Brand management, бренд-менеджмент - Influencers Control Center, ICC - инструмент для хранения и управления аккаунтами бренда - Brand Safety - Branding, брендирование - Brandbook, брендбук - Rebranding, ребрендинг 2304 1
Слепые зоны 118 1
Санкции - Sanctions - коллективные или односторонние принудительные меры - санкционное давление - Эмбарго 3282 1
Спорт - Спортивная сфера - Спортивная индустрия - Спортивные мероприятия - Спортинвентарь - Sport 5963 1
Ухо - сложный орган животных, предназначенный для восприятия звуковых колебаний 173 1
Математика - Mathematics - Математическое моделирование - Mathematical modeling 930 1
Импортозамещение - параллельный импорт 505 1
Транспорт - Аэропорт - Airport - Аэровокзал - Аэровокзальный комплекс - Аэродром 1730 1
Алюминий - Aluminium - химический элемент 1392 1
ITResearch 120 1
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