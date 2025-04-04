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Sennheiser Sound Personalization



04.04.2025 Лучшие флагманские TWS-наушники 2025 года: выбор ZOOM 1

Публикаций - 1, упоминаний - 1

Sennheiser Sound Personalization и организации, системы, технологии, персоны:

Samsung Electronics 10361 1
Apple Inc 12248 1
Huawei 4006 1
Razer Inc 78 1
Микрофон - Microphone 2556 1
Multi‑Touch - Multitouch - Мультитач - Touch Screen - TouchPad - Тачпад - Тачскрин - Тачфон - функция сенсорных систем ввода (сенсорный экран, сенсорная панель) - пальцеориентированный интерфейс 6122 1
Noise Proof - Системы шумоподавления - Шумопонижение - Шумоподавление - Шумодав - Шумоизоляция - Технология подавления фонового шума 1448 1
PowerShare - Wireless charging - Wireless transmission of electricity - Беспроводная зарядка - Беспроводная передача электричества 173 1
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Smart технологии - Смартизация - Интеллектуализация - Интеллектуальные технологии 8823 1
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Bluetooth - Bluetooth Smart - Bluetooth LE - Bluetooth Low Energy, BLE 7406 1
USB - Universal Serial Bus - универсальная последовательная шина (интерфейс) для подключения периферийных устройств 10109 1
3D технологии - трехмерные технологии - 3-dimensional - 3D-моделирование - 3D-проектирование - 3D-дизайн - 3D-сканирование 4675 1
Smartphone - Смартфон - Коммуникатор 24625 1
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Microchip - Чип - Микрочип - Чип-имплантат- Интегральная микросхема 8044 1
IPX - International Protection Marking - Ingress Protection Code - Ingress Protection Rating - сертификация защиты оболочки в электрооборудовании - влагозащита, пылеводозащита, противоударное водонепроницаемое оборудование 1443 1
Аккумулятор электрический - Системы накопления (хранения) энергии, СНЭ - системы хранения электроэнергии - Energy storage - химический источник тока многоразового действия, который может быть вновь заряжен после разряда 9815 1
Huawei Seamless AI Life 18 1
Sony LDAC Bluetooth - технология кодирования звука 56 1
Anker Soundcore 17 1
Huawei AI Life 16 1
Sennheiser MOMENTUM True Wireless 2 1
Qualcomm aptX Adaptive audio - Audio Processing Technology - аудиокодек с алгоритмом сжатия данных 92 1
Apple AirPods - Наушники 141 1
Microsoft Xbox - Игровая приставка 1843 1
Huawei FreeBuds - беспроводные наушники 56 1
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* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 05.2025 годы.
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