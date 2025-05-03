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Honor AI Space



03.05.2025 Лучшие TWS-наушники с ANC стоимостью до 10 000 рублей: выбор ZOOM 1
11.12.2024 Ритейлеры начали продажи наушников Honor Choice Earbuds X7i и X7 Lite 1
15.11.2024 Ритейлеры начали продажи роботов-пылесосов Honor Choice Robot Cleaner M1 с гироскопической навигацией 1
11.10.2024 Ритейлеры начали продажи наушников Honor Choice Headphones и Headphones Pro 1
27.08.2024 Ритейлеры начали продажи наушников Honor Choice Earbuds X7 1
19.04.2024 Ритейлеры начали продажи новых моделей роботов-пылесосов Honor Choice Robot Cleaner R2s, R2s Plus и R2s Lite с лазерной навигацией 1
22.02.2024 Лучшие TWS-наушники до 10 000 рублей: выбор ZOOM 1
06.12.2023 Лучшие TWS-наушники 2023 года: хиты продаж 1
18.05.2023 Самые автономные TWS-наушники: выбор ZOOM 1

Публикаций - 9, упоминаний - 9

Honor AI Space и организации, системы, технологии, персоны:

Honor - Shenzhen Zhixin New Information Technology 738 6
МТС - Мобильные ТелеСистемы - Mobile TeleSystems 13100 3
Merlion - Citilink - Ситилинк - онлайн-ритейлер 642 3
МегаФон 9190 3
ВымпелКом - Билайн - Beeline - Вымпел-Коммуникации 8862 3
Xiaomi 1799 2
Google LLC 11922 2
Samsung Electronics 10354 1
Huawei 4002 1
Sony 6567 1
Samsung - Harman - JBL 222 1
BBK OnePlus 222 1
Элемент ГК - Микрон - Micron 1497 1
М.Видео-Эльдорадо - МВМ - М.Видео Менеджмент 2483 5
Банк Оранжевый - ПромСервисБанк 263 1
Наушники - Headphones 4099 6
Аккумулятор электрический - Системы накопления (хранения) энергии, СНЭ - системы хранения электроэнергии - Energy storage - химический источник тока многоразового действия, который может быть вновь заряжен после разряда 9805 6
Bluetooth - Bluetooth Smart - Bluetooth LE - Bluetooth Low Energy, BLE 7406 5
DNS - Domain Name System - Система доменных имён 5007 5
Microchip - Чип - Микрочип - Чип-имплантат- Интегральная микросхема 8034 5
IPX - International Protection Marking - Ingress Protection Code - Ingress Protection Rating - сертификация защиты оболочки в электрооборудовании - влагозащита, пылеводозащита, противоударное водонепроницаемое оборудование 1440 5
Микрофон - Microphone 2555 5
Smartphone - Смартфон - Коммуникатор 24608 3
Gadget - Гаджет - Девайс - небольшое устройство, предназначенное для облегчения и усовершенствования жизни человека - цифровые товары 7771 3
Мобильное приложение - Mobile app - Мобильные решения - Мобильные сервисы - Мобильная разработка 11455 3
Multi‑Touch - Multitouch - Мультитач - Touch Screen - TouchPad - Тачпад - Тачскрин - Тачфон - функция сенсорных систем ввода (сенсорный экран, сенсорная панель) - пальцеориентированный интерфейс 6120 3
Noise Proof - Системы шумоподавления - Шумопонижение - Шумоподавление - Шумодав - Шумоизоляция - Технология подавления фонового шума 1447 3
Аккумулятор электрический - Время автономной работы - Battery life - Ёмкость батареи 1863 3
Codec - Кодек - Декодер - coder/decoder - шифратор/дешифратор - кодировщик/декодировщик - compressor/decompressor 808 3
Rapid Charge - Speed Charge - Технология скоростной, быстрой зарядки, подзарядки 1055 3
Smart технологии - Смартизация - Интеллектуализация - Интеллектуальные технологии 8815 2
Робототехника - Роботизация - Robotic Governance 5451 2
RPA - Robotics Process Automation - Роботизированная автоматизация процессов - Digital Process Automation, DPA - Программные роботы 5621 2
AAC - Advanced Audio Coding 450 2
SBC - Session Border Controller - пограничные контроллеры сессий 247 2
PC game - ПК игры - компьютерные игры - Игровая индустрия - Игры и развлекательные приложения для геймеров 17324 2
Аккумулятор электрический - Powerbank - внешний аккумулятор - аккумуляторная батарея 2277 2
Беспроводные технологии - Wireless technologies - Беспроводные интерфейсы - Wireless interfaces - Беспроводные сети связи 10244 2
Акустические устройства - Динамик - Speaker - громкоговоритель 2144 2
Машинное зрение - Видеоаналитика - Распознавание жестов - Жестовый интерфейс - Управление жестами - Gesture Recognition - Gesture Interface - Gesture control 1095 2
Зарядное устройство - Battery charger - Зарядная станция - Charging station 2207 2
Наушники - Амбушюры - Embouchure 112 2
Электроэнергетика - Smart Grid - Smart Metering - Умные (интеллектуальные) сети электроснабжения - умная энергетика - зеленая энергетика - Программы энергосбережения и повышения энергоэффективности 2223 2
БТиЭ - Защита от протечек воды - системы контроля протечек воды 170 2
USB - Universal Serial Bus - универсальная последовательная шина (интерфейс) для подключения периферийных устройств 10108 1
CPU - Central processing unit - chiplet, чиплет - ЦПУ - Центральный микропроцессор - Центральное процессорное устройство - Процессорный модуль 21111 1
USB Type-C - USB-C - USB 3 1996 1
Notebook - Ноутбук - Laptop - Лэптоп - Портативный компьютер 14588 1
EMM - Enterprise Mobility Management - MDM - Mobile Device Management - Управление корпоративными устройствами и приложениями - BYOD - Bring Your Own Device - Корпоративная мобильность - Защищенная мобильность - "мобилизация" 14071 1
Lightning 222 1
Искусственный интеллект - Голосовой бот - Голосовой роботизированный помощник (ассистент) - Voice assistant - Интеллектуальные помощники - Speech Attendant 3082 1
MLOps - DNN - Deep Neural Network - Глубинные нейронные сети - Нейронная сеть глубокого обучения 40 1
HRA - High-resolution audio - Hi-Res Audio - Аудио высокой четкости 84 1
Аудиокнига - Audiobook 212 1
Google Android устройства-девайсы - Google Android смартфоны 1044 1
Honor True Wireless Stereo Earbuds - Honor Choice Earbuds - Honor Magic Earbuds 40 5
Honor - серия смартфонов 209 3
Huawei FreeBuds - беспроводные наушники 56 3
Sony LDAC Bluetooth - технология кодирования звука 56 3
Xiaomi Redmi Buds 13 3
Google Assistant - Облачный сервис персонального ассистента - OK google 1170 2
Samsung Galaxy Buds - Наушники 52 2
Xiaomi Mi TWS Earbuds 7 2
Anker Soundcore 17 2
BBK Realme Buds Air 15 2
BBK Realme Link 12 2
Samsung Galaxy Wearable 7 2
Honor Choice Robot Cleaner 3 1
Google Android 14208 1
Apple iOS 7935 1
Qualcomm aptX Adaptive audio - Audio Processing Technology - аудиокодек с алгоритмом сжатия данных 92 1
Apple AirPods - Наушники 141 1
Xiaomi Redmi - серия смартфонов 459 1
Яндекс.Алиса - Yandex Alisa - голосовой помощник - voice assistant 682 1
Google Pixel Buds - Наушники 7 1
Apple MagSafe 85 1
Huawei Seamless AI Life 18 1
Dolby Atmos Sound System - Dolby Atmos Virtual 301 1
Samsung - Harman - JBL Tune - серия наушников 13 1
BBK OnePlus Buds 3 1
Amazon Alexa virtual assistant - Amazon Lex 210 1
Transsion Holdings - Tecno True - серия наушников 3 1
Huawei AI Life 16 1
Россия - РФ - Российская федерация 148021 5
Транспорт - Транспортный сектор экономики - Транспортные услуги - Дорожная инфраструктура - Автодороги - Transport - Road infrastructure - Highways 19081 2
Туризм - Туристический сектор экономики - Турбизнес - туристические агентства - Путешествия - Tourism, travel 6477 2
Ergonomics - Эргономика 1620 1
Спорт - Спортивная сфера - Спортивная индустрия - Спортивные мероприятия - Спортинвентарь - Sport 6006 1
Ухо - сложный орган животных, предназначенный для восприятия звуковых колебаний 173 1
Метеорология - Климатология - Гидрометеорология - Океанология - Океанография - Погода 1840 1
Паника - паническая атака - Фобия - боязнь - phobia - fear - иррациональный неконтролируемый страх или устойчивое переживание излишней тревоги 809 1
Металлы - Золото - Gold 1153 1
Издательское дело - Издательство - Книгоиздание - книжная индустрия - Publishing - Book Industry 1660 1
Торговля розничная - Ритейл - Шопинг - Розница - Retail - торговые компании 24650 1
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* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

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