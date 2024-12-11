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Ритейлеры начали продажи наушников Honor Choice Earbuds X7i и X7 Lite

В российских магазинах электроники «М.Видео», DNS, «Мегафон», МТС, «Билайн», «Ситилинк» поступили в продажу наушники Honor Choice Earbuds X7i и X7 Lite. Об этом CNews сообщили представители Honor.

Honor Choice Earbuds X7i и X7 Lite — это наушники-вкладыши с эргономичной конструкцией. Вес каждого наушника составляет 4,2 г. За звук отвечают динамики 10 мм с композитной диафрагмой.

Honor Choice Earbuds X7i и X7 Lite поддерживают ИИ-шумоподавление во время вызовов. Технология снижает слышимость звуков окружающего мира и подчеркивает голос.

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Honor
Honor Choice Earbuds X7 Lite

Наушники Honor Choice Earbuds X7 Lite также поддерживают функцию активного шумоподавления для эффективного устранения нежелательных звуков в оживленных местах за счет использования дополнительных микрофонов, которые позволяют генерировать звуковые волны с противоположными шуму частотами. В приложении Honor AI Space можно выбрать оптимальный режим работы в зависимости от сценария использования.

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Цифровизация

Honor Choice Earbuds X7i и X7 Lite оснащены чипом Bluetooth 5.3 с поддержкой двух режимов работы. Производительный и энергоэффективный режимы улучшают защиту от помех и обеспечивают стабильное подключение. Аккумуляторы наушников обеспечивают до 7 часов непрерывного воспроизведения музыки, а с учетом подзарядок в кейсе автономность достигает 38 часов. Наушники имеют степень защиты от влаги и пыли IP54 и подходят для прослушивания музыки во время интенсивных тренировок и даже под дождем.

Стоимость модели Honor Choice Earbuds X7i составляет 1490 руб., а стоимость Honor Choice Earbuds X7 Lite — 1990 руб.. До 13 ноября 2024 г. на модель Honor Choice Earbuds X7 Lite действует скидка 300 руб.

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