Ритейлеры начали продажи наушников Honor Choice Headphones и Headphones Pro

В российских магазинах электроники «М.Видео», «Ситилинк», DNS, «Мегафон», МТС, «Билайн» поступили в продажу наушники Honor Choice Headphones и Headphones Pro. Об этом CNews сообщили представители Honor.

Honor Choice Headphones и Headphones Pro — это первые полноразмерные наушники в линейке Honor Choice. Модель отличается также работой до 80 часов без подзарядки.

Благодаря большому аккумулятору емкостью 800 мАч и низкому энергопотреблению наушники Honor Choice Headphones и Headphones Pro могут воспроизводить музыку в течение 80 часов без подзарядки.

На чашах наушников расположены световые индикаторы, а также разъем для зарядки. Наушники имеют большие амбушюры, которые полностью закрывают уши и создают хорошую звукоизоляцию.

Honor Honor Choice Headphones и Headphones Pro

Honor Choice Headphones Pro поддерживают технологию шумоподавления до 45 дБ с тремя микрофонами, которая позволяет совершать звонки, слушать музыку и другой контент без помех. Технология автоматически подстраивается под окружающий шум и в зависимости от этого регулирует необходимый уровень шумоподавления. В Honor Choice Headphones Pro доступно три режима шумоподавления для разных сценариев использования: включить шумоподавление, активировать звукопроницаемость, отключить шумоподавление. В приложении Honor AI Space можно выбрать оптимальный режим работы в зависимости от сценария использования.

Базовая модель Honor Choice Headphones поддерживает технологию шумоподавления с двумя микрофонами, которая позволяет отчетливо слышать голос во время разговора с собеседником.

Honor Choice Headphones и Headphones Pro имеют 40-миллиметровый динамик с широким диапазоном частот.

Honor Choice Headphones и Headphones Pro оснащены чипом Bluetooth 5.4 и технологией низкой задержки подключения, поэтому их можно подключить к устройствам даже в местах с сильными помехами, например, в торговых центрах и метро. Наушники можно подключать одновременно к двум устройствам: например, к смартфону и планшету или другим устройствам, которые поддерживают Bluetooth. Когда наушники переходят в режим подключения, на экране смартфонов или планшетов Honor с версией Magic UI6.1 и выше, которые находятся поблизости, появляется окно для быстрого сопряжения и подключения одним касанием.

При нажатии кнопки «Mode» включается Игровой режим и улучшается синхронизация звука с видео. Игроки смогут определять позиции соперников по звуку. Аудиоразъем 3,5 мм позволяет подключать Honor Choice Headphones и Headphones Pro к устройствам с помощью провода.

11 октября 2024 г. Honor Choice Headphones и Headphones Pro поступили в продажу по цене 2490 руб. за базовую версию и 3990 руб. – за версию Pro.