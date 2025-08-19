Разделы

Индексная книга (каталог) CNews*
Получите все материалы CNews по ключевому слову
Все категории 181248
ИКТ 14091
Организации 10950
Ведомства 1483
Ассоциации 1049
Технологии 3493
Системы 26046
Персоны 77978
География 2915
Статьи 1542
Пресса 1242
ИАА 714
НИИ, ВУЗы и библиотеки 2699
Мероприятия 866

Honor Choice Robot Cleaner


УПОМИНАНИЯ


19.08.2025 Лучшие роботы-пылесосы стоимостью до 30 000 рублей: хиты продаж 1
19.04.2024 Ритейлеры начали продажи новых моделей роботов-пылесосов Honor Choice Robot Cleaner R2s, R2s Plus и R2s Lite с лазерной навигацией 3
07.06.2023 В России начались продажи роботов-пылесосов Honor Choice Robot Cleaner R2 | R2 Plus c лидаром и функцией влажной уборки 3
10.11.2021 Honor презентовала в России смартфоны Honor 50, флагманский ноутбук и другие устройства 1

Публикаций - 4, упоминаний - 8

Honor Choice Robot Cleaner и организации, системы, технологии, персоны:

Honor - Shenzhen Zhixin New Information Technology 778 3
МТС - Мобильные ТелеСистемы - Mobile TeleSystems 13587 1
Huawei 4086 1
Google LLC 12058 1
М.Видео-Эльдорадо - МВМ - М.Видео Менеджмент 2587 2
Ozon Holdings - Озон Холдинг - Интернет Решения 1526 1
ivi - Иви - Онлайн-кинотеатр 396 1
ЛитРес ГК - LitRes - Библиотека электронных книг 175 1
БТиЭ - Пылесос - Vacuum cleaner 677 3
Аккумулятор электрический - Системы накопления (хранения) энергии, СНЭ - системы хранения электроэнергии - Energy storage - химический источник тока многоразового действия, который может быть вновь заряжен после разряда 9987 3
БТиЭ - Робот-пылесос - Умный пылесос - Robot Vacuum Cleaner - RoboCleaner 249 3
Робототехника - Роботизация - Robotic Governance - Робототехнические системы, комплексы 5705 3
RPA - Robotics Process Automation - Роботизированная автоматизация процессов - Digital Process Automation, DPA - Программные роботы 5985 2
LiDAR - Light Detection and Ranging - Лидар - Системы лазерного зрения - Лазерный радар 286 2
DNS - Domain Name System - Система доменных имён 5161 2
Зарядное устройство - Battery charger - Зарядная станция - Charging station 2287 1
Wireless headphones - Bluetooth Handsfree Profile - Bluetooth Headset - Bluetooth-наушники - Беспроводные наушники/гарнитура - Bluetooth-колонки 1652 1
Loyalty Management - Системы лояльности - Программы поощрения клиентов - Программы поощрения постоянных покупателей - Бонусные программы 5499 1
Rapid Charge - Speed Charge - Технология скоростной, быстрой зарядки, подзарядки 1088 1
HD-изображение - HDTV - High Definition Television - 720p - Телевидение высокой чёткости 3293 1
Микрофон - Microphone 2636 1
Фотокамеры - Фронтальная камера - Front camera - селфи-камера, расположенная на передней панели смартфона - фронталка 2193 1
Smart технологии - Смартизация - Интеллектуализация - Интеллектуальные технологии 9082 1
Microchip - Чип - Микрочип - Чип-имплантат- Интегральная микросхема 8198 1
Мобильное приложение - Mobile app - Мобильные решения - Мобильные сервисы - Мобильная разработка 11836 1
Scanner - Сканер - Устройство ввода - создание цифрового изображения объекта 3535 1
Сенсоры и обработка сенсорной информации - Sensors and sensory information processing 1891 1
HVAC - Климатическое оборудование - Фильтрация воздуха - HEPA - High Efficiency Particulate Air - High Efficiency Particulate Arrestance - высокоэффективное удержание частиц - Вид воздушных фильтров высокой эффективности 143 1
Док-станция - Docking station 537 1
8K UHD - 8K Ultra HD - Ultra High Definition Television - UHDTV - Телевидение сверхвысокой чёткости 345 1
Электроника - Дисплей - OLED - Organic light-emitting diode - Органический светодиод 1316 1
RAM - Random Access Memory - Память с произвольным доступом - Оперативное запоминающее устройство (ОЗУ) 9667 1
Smartphone - Смартфон - Коммуникатор 25035 1
Notebook - Ноутбук - Laptop - Лэптоп - Портативный компьютер 14752 1
Наушники - Headphones 4170 1
4К UHD - 4К Ultra HD - Ultra High Definition Television - UHDTV - Телевидение сверхвысокой чёткости 3625 1
Multi‑Touch - Multitouch - Мультитач - Touch Screen - TouchPad - Тачпад - Тачскрин - Тачфон - функция сенсорных систем ввода (сенсорный экран, сенсорная панель) - пальцеориентированный интерфейс 6184 1
CPU - Central processing unit - chiplet, чиплет - ЦПУ - Центральный микропроцессор - Центральное процессорное устройство - Процессорный модуль 21433 1
Noise Proof - Системы шумоподавления - Шумопонижение - Шумоподавление - Шумодав - Шумоизоляция - Технология подавления фонового шума 1492 1
DCI-P3 - Охват цветового пространства 282 1
IPX - International Protection Marking - Ingress Protection Code - Ingress Protection Rating - сертификация защиты оболочки в электрооборудовании - влагозащита, пылеводозащита, противоударное водонепроницаемое оборудование 1508 1
Thunderbolt - аппаратный интерфейс, ранее известный как Light Peak 467 1
Ultra FullView 26 1
Honor - серия смартфонов 214 3
Honor 50 - серия смартфонов 13 1
Intel SuperFin 13 1
Honor True Wireless Stereo Earbuds - Honor Choice Earbuds - Honor Magic Earbuds 44 1
Google Assistant - Облачный сервис персонального ассистента - OK google 1267 1
Яндекс.Алиса - Yandex Alisa - голосовой помощник - voice assistant 753 1
Honor AI Space 9 1
Intel Evo 105 1
Qualcomm Snapdragon - Семейство мобильных систем на кристалле - System on Chip - SoC 1590 1
Intel Core i7 Kaby Lake - Семейство микропроцессоров с архитектурой X86-64 1311 1
Honor MagicBook - серия ноутбуков 79 1
Яндекс.Плюс 209 1
Google Cloud Services 229 1
Honor SuperCharge 143 1
Россия - РФ - Российская федерация 152118 3
Россия - ЦФО - Владимирская область - Ковров 170 1
Торговля розничная - Ритейл - Шопинг - Розница - Retail - торговые компании 25232 2
Короткая ссылка
* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 08.2025 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1378752, в очереди разбора - 739728.
Создано именных указателей - 181248.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru

Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.

CNewsMarket

S3-хранилище

Подобрать облачное хранилище

От 6,2 коп. за 1 Гб/месяц

DRaaS

Подобрать тариф по аварийному восстановлению ИТ-инфраструктуры

От 1 руб./месяц

ИТ-безопасность

Подобрать решения для повышения ИТ-безопасности компании

От 684 руб./месяц

CRM

Подобрать CRM-систему для компании

От 1 000 руб./месяц

Техника

Лучшие роботы-пылесосы стоимостью до 30 000 рублей: хиты продаж

За какие функции и характеристики телевизора нужно платить в 2025 году

Офлайн-карты для туриста: лучшие приложения, которые работают без интернета

Показать еще

Наука

Крошечный метеорит поставил под сомнение хронологию происхождения целой Солнечной системы

Как почти 7000 плотин смогли сместить Северный полюс Земли?

Кладбище китов в Сахаре показало, что когда-то у них были ноги и пальцы
Показать еще
IT Elements 2025 IT Elements 2025

erid:

Рекламодатель:

ИНН/ОГРН:

Сайт: