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Xiaomi Mi Home

Xiaomi Mi Home


09.01.2025 Тренд на мобильный обогрев: самые полезные зимние гаджеты 2025 года 1
20.12.2024 Обзор очистителя для воды Viomi Blues Pro 1200G: умная система обратного осмоса 1
03.12.2024 Новые роутеры Xiaomi уже в продаже в России 1
15.11.2024 Умный потолочный светильник Yeelight Arwen GEN2 уже в продаже 1
16.10.2024 7 умных увлажнителей для отопительного сезона: нет сухому воздуху 1
05.06.2024 Исследование GfK: половина жителей крупных городов России уже пользуются устройствами умного дома 1
03.06.2024 Лучшие портативные вентиляторы и кондиционеры: хиты продаж 1
23.05.2024 Самые тихие кондиционеры для спальни: выбор ZOOM 1
06.05.2024 В «Ситилинке» появился робот-пылесос Xiaomi Robot Vacuum X20+ 1
18.03.2024 Лучшие умные колонки, говорящие по-русски: выбор ZOOM 1
17.01.2024 Лучшие Mesh-системы для дома: хиты продаж 1
16.01.2024 Камера Xiaomi Outdoor Camera CW400 на российском рынке 1
23.12.2023 Лучшие роботы-пылесосы 2023 года: выбор ZOOM 1
27.11.2023 Как подготовить дом к зиме: лучшие умные гаджеты 1
05.10.2023 В России катастрофа с Xiaomi. Умные устройства больше не работают, серверы недоступны, сломалась вся экосистема 2
18.09.2023 Какая умная климатическая техника пригодится осенью: выбор ZOOM 1
29.08.2023 diHouse представляет электросамокаты NAVEE 1
30.06.2023 Лучшие кондиционеры с Wi-Fi-управлением: выбор ZOOM 1
14.06.2023 Лучшие умные обогреватели: выбор ZOOM 1
10.04.2023 Роботы-пылесосы с влажной уборкой: лучшие модели до 20 000 рублей 1
16.02.2023 Умная охрана дома: выбираем смарт-замок и систему контроля доступа 1
14.02.2023 Видеокамера Xiaomi Outdoor Camera AW200 на российском рынке 1
13.02.2023 Умные системы видеонаблюдения для дома: выбор ZOOM 2
02.02.2023 Сохраним ремонт с помощью умного дома: готовые системы датчиков дыма и протечек 1
20.01.2023 Роботы-пылесосы с камерой и лидаром: выбор ZOOM 1
10.01.2023 Умные телевизоры с диагональю 43 дюйма: выбор ZOOM 1
28.12.2022 Лучшие новогодние подарки до 5000 рублей: выбор ZOOM 1
19.12.2022 Лучшая бытовая техника в подарок на Новый год: выбор ZOOM 1
15.12.2022 Какие системы умного дома работают в России 2
14.12.2022 Лучшие роботы-пылесосы с голосовым управлением: выбор ZOOM 1
30.11.2022 Умная техника для детской комнаты: выбор ZOOM 1
22.11.2022 Бесполезные функции роботов-пылесосов: за что не стоит платить 1
25.10.2022 Умная охрана дома: лучшие системы безопасности с датчиками движения и сиреной 1
20.10.2022 Лучшие умные метеостанции: хиты продаж 1
04.10.2022 Лучшие умные очистители воздуха: хиты продаж 2
28.09.2022 Лучшие электрические зубные щетки для детей: выбор ZOOM 1
21.07.2022 Лучшие умные увлажнители воздуха с Wi-Fi: выбор ZOOM 1
30.06.2022 Лучшие настольные плиты для дачи: хиты продаж 1
24.06.2022 Как из любой техники сделать умную: лучшие смарт-розетки 1
10.06.2022 Технологии для дачников: лучшие IP-камеры видеонаблюдения 1

Публикаций - 74, упоминаний - 79

Xiaomi Mi Home и организации, системы, технологии, персоны:

Xiaomi 1732 52
Yandex - Яндекс 7339 26
Google LLC 11775 18
Samsung Electronics 10254 13
LG Electronics 3614 12
Xiaomi - Roborock - Beijing Roborock Technology 25 11
Redmond - Редмонд - Илот - Инновационные решения 118 10
Ланит - diHouse - Дихаус 188 9
Apple Inc 12100 9
Philips 2053 7
HiPER - High Perfomance - Хайпер Ритейл 74 7
Aqara - Акара.Ру 27 7
Ballu Industrial Group 43 7
Electrolux AB - Electrolux AEG - Allgemeine Elektrizitäts-Gesellschaft 227 6
Xiaomi - Viomi Technology 8 5
Sony 6544 5
Kitfort 58 5
Ланит ГК - ЛАборатория Новых Информационных Технологий - Ланит холдинг 2160 4
Amazon - iRobot 56 4
VK - Mail.ru Group - ВКонтакте 3901 4
Mixtech - Микстех - сеть сервисных центров 4 3
МТС - Мобильные ТелеСистемы - Mobile TeleSystems 12552 3
Panasonic Corporation - Matsushita Electric Industrial - Miyazaki Matsushita Electric Industrial 2640 3
Amazon Inc - Amazon.com 2998 3
Rubetek - Рубетек 18 3
СалютДевайсы - СберДевайсы - SberDevices 314 3
Yeelight 15 3
Perenio IoT spol.s.r.o. 8 3
Hobot Technology 11 3
Timberk 24 3
Okami - Оками 14 3
GoPro Inc 59 2
Samsung - Harman - JBL 216 2
DJI 73 2
Элемент ГК - Микрон - Micron 1466 2
TCL Corporation - TCL Electronics - Тиэсэл Рус 210 2
Merlion - Golder-Electronics - Голдер Электроникс - Vitek, Röndell, Maxwell, Coolfort 52 2
Digma 185 2
Huawei 3933 2
DeLonghi - De' Longhi - DēLonghi 57 2
Ростех - ОАК - Сухой - Авиационный холдинг - ОКБ Сухого - Опытно-конструкторское бюро П.О. Сухого 664 20
Dyson 122 5
Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 7302 4
VK - Mail.ru 33 Слона - Цифровое агентство недвижимости 3991 4
Ozon Holdings - Озон Холдинг - Интернет Решения 1329 3
Россети Ленэнерго 1700 3
М.Видео-Эльдорадо - МВМ - М.Видео Менеджмент 2343 2
Hyundai Motor Company 383 2
Netflix - онлайн-кинотеатр 478 2
Haier - Candy Group - Канди 96 2
Kärcher - Karcher - Керхер 72 2
СиЭс Медика - CS Medica 7 2
TÜV Rheinland Group 135 1
Daikin Industries 46 1
Yamaha - Ямаха 107 1
Лента - Сеть розничной торговли 2080 1
Beurer - Бойрер 18 1
Геометрия НПО 140 1
Groupe SEB - Tefal 91 1
Segway 19 1
101Hotels.com 456 1
Bugatti 17 1
Dixis - Диксис 359 1
NAVEE 2 1
Wildberries - Вайлдберриз - Ягодки 642 1
ЦБ РФ - Центробанк - Центральный банк РФ - Банк России 4744 1
Росстандарт - ЦСМ ФБУ - Центр стандартизации и метрологии - Ростест-Москва ФБУ - Государственный региональный центр стандартизации, метрологии и испытаний в городе Москва и Московской области 73 1
ВОЗ - Всемирная организация здравоохранения - WHO - World Health Organization 371 1
Правительство Казахстана - Министерство национальной экономики, КРЕМЗ - Комитет по регулированию естественных монополий, защите конкуренции и прав потребителей 63 1
GSMA - Global System for Mobile Communications - Международная ассоциация GSM - Global System for Mobile Communications - Глобальный стандарт цифровой мобильной сотовой связи с разделением каналов по времени (TDMA) и частоте (FDMA) 6272 2
АРПП - Ассоциация Разработчиков Программных Продуктов - Отечественный софт 661 1
VDE - Verband der Elektrotechnik, Elektronik und Informationstechnik - Немецкая ассоциация электротехники, электроники и информационных технологий 17 1
Smartphone - Смартфон - Коммуникатор 24120 57
Умный дом - Smart home - Домашняя автоматизация - Home automation - системы автоматизации личного жилья 1736 44
Wi-Fi - Wireless Fidelity LAN - Wi-Fi 802.11 Wave - IEEE 802.11 - Стандарт беспроводной связи 12539 40
Мобильное приложение - Mobile app - Мобильные решения - Мобильные сервисы - Мобильная разработка 11122 33
Gadget - Гаджет - Девайс - небольшое устройство, предназначенное для облегчения и усовершенствования жизни человека - цифровые товары 7573 32
Аккумулятор электрический - Системы накопления (хранения) энергии, СНЭ - системы хранения электроэнергии - Energy storage - химический источник тока многоразового действия, который может быть вновь заряжен после разряда 9598 29
Bluetooth - Bluetooth Smart - Bluetooth LE - Bluetooth Low Energy, BLE 7298 27
БТиЭ - Пылесос - Vacuum cleaner 632 24
Искусственный интеллект - Голосовой бот - Голосовой роботизированный помощник (ассистент) - Voice assistant - Интеллектуальные помощники - Speech Attendant 2967 24
БТиЭ - Робот-пылесос - Умный пылесос - Robot Vacuum Cleaner - RoboCleaner 228 21
Электроника - Дисплей - Монитор - Display - Monitor 12483 21
Речевые технологии - Биометрия голосовая - Pick-by-Voice - технология голосового управления - Wake on Voice - технология распознавания голосовых команд - Голосовой интерфейс - Voice interfaces 1019 18
Мобильные системы - Мобильные технологии - Мобильные, портативные, компактные устройства, миниатюризация - Mobile, portable devices, systems 13802 18
Робототехника - Роботизация - Robotic Governance 5294 17
Smart технологии - Смартизация - Интеллектуальные технологии 8555 17
HVAC - Климатическое оборудование - Увлажнитель воздуха - Humidifier - Вентилятор-увлажнитель воздуха - Air Multiplier and Humidifier 90 16
Multi‑Touch - Multitouch - Мультитач - Touch Screen - TouchPad - Тачпад - Тачскрин - Тачфон - функция сенсорных систем ввода (сенсорный экран, сенсорная панель) - пальцеориентированный интерфейс 6044 16
ПДУ - Пульт ДУ - пульт дистанционного управления - RCU - remote control unit 829 16
HVAC - Климатическое оборудование - Фильтрация воздуха - HEPA - High Efficiency Particulate Air - High Efficiency Particulate Arrestance - высокоэффективное удержание частиц - Вид воздушных фильтров высокой эффективности 131 14
Умные платформы 1682 14
Планшет - Планшетный компьютер - TabletPC - Tablet computer - "таблетка" 12186 13
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 50399 13
IPX - International Protection Marking - Ingress Protection Code - Ingress Protection Rating - сертификация защиты оболочки в электрооборудовании - влагозащита, пылеводозащита, противоударное водонепроницаемое оборудование 1329 13
Беспроводные технологии - Wireless technologies - Беспроводные интерфейсы - Wireless interfaces - Беспроводные сети связи 10135 13
Машинное зрение - Распознавание - Recognition 3386 12
HVAC - Климатическое оборудование, техника - Кондиционеры - Системы вентиляции, кондиционирования и охлаждения воздуха - Гаджеты климатические - Climate equipment, technology - Climate gadgets - Air conditioners - Air conditioning systems 2559 12
USB - Universal Serial Bus - универсальная последовательная шина (интерфейс) для подключения периферийных устройств 9981 11
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 65954 11
Оповещение и уведомление - Notification 4605 11
БТиЭ - Электрообогреватели - Масляный обогреватель - масляный электрический радиатор 133 11
LiDAR - Light Detection and Ranging - Лидар - Системы лазерного зрения - Лазерный радар 255 10
LASER - Light Amplification by Stimulated Emission of Radiation - Лазер - лазерные технологии - усиление света посредством вынужденного излучения 3332 10
PC game - ПК игры - компьютерные игры - Игровая индустрия - Игры и развлекательные приложения для геймеров 17062 10
Зарядное устройство - Battery charger - Зарядная станция - Charging station 2120 10
Автоматизация процессов - Process automation - Системы и средства автоматизации - Systems and automation tools 30684 10
БТиЭ - Гаджеты кухонные - Электрочайник - Чайник - Teapot 205 10
Вентилятор - Fan 979 10
IEEE 802.15.4 - ZigBee - Спецификация сетевых протоколов 157 9
CCTV - Closed Circuit Television - Системы телевизионного наблюдения - Системы видеонаблюдения - Видеосервер - Видеоконтроль 4023 9
RPA - Robotics Process Automation - Роботизированная автоматизация процессов - Digital Process Automation, DPA - Программные роботы 5341 9
Яндекс.Алиса - Yandex Alisa - голосовой помощник - voice assistant 621 32
Google Assistant - Облачный сервис персонального ассистента - OK google 1096 23
Xiaomi Mi Ecosystem - Мобильные телефоны 427 20
CERN LHC - Large Hadron Collider - LHC Computing Grid - Всемирная вычислительная сеть Большого адронного коллайдера - Большой адронный коллайдер - Compact Muon Solenoid - Компактный мюонный соленоид 414 19
Google Android 13994 16
VK - Mail.ru Маруся - голосовой помощник 171 14
Apple iOS 7809 13
Apple Siri - Голосовой помощник 395 11
Polaris IQ Home 28 9
Apple HomeKit 41 8
Amazon Alexa virtual assistant - Amazon Lex 207 8
Xiaomi Viomi Cleaning Robot - серия беспроводных роботов-пылесосов 8 7
Samsung SmartThings 42 7
Xiaomi Mi Robot Vacuum Cleaner - серия роботов-пылесосов 16 7
HiPER IoT 10 7
Яндекс.Станция - умная колонка с голосовым помощником Алисой 165 6
Gen Digital - Avast Smart Life 21 6
Aqara Home 8 6
Google Nest Hub - Google Home Hub - Google Nest CamIQ 72 5
Xiaomi MiJia 18 5
Xiaomi Smartmi - Xiaomi Smartmi Evaporative Humidifier - Xiaomi Smartmi Zhimi Air Humidifier 6 5
Ballu Home - Ballu AP - Ballu AW - Ballu UHB - Ballu BDM - увлажнитель - мойка воздуха - очиститель воздуха 18 5
Ecovacs Deebot 9 5
Apple iPhone - серия смартфонов 7082 4
Anker Eufy 8 4
Xiaomi Mi Smart Kettle - электрочайник 5 4
Apple iPhone 6 4862 4
Xiaomi Roidmi - серия пылесосов 9 4
Xiaomi Mi Air Purifier 6 4
Ecovacs HOME 4 4
Google Android TV 316 3
LG ThinQ 33 3
Redmond SkyKettle - электрочайник 11 3
Apple iLife 72 3
Microsoft Windows 2000 8661 3
Redmond RV - серия пылесосов 13 3
Xiaomi Smart Antibacterial Humidifier 3 3
Яндекс.Станция - Умный дом с Алисой 42 3
Xiaomi Mi TV - Серия телевизоров 53 3
Digma DiPlug - серия "умных" розеток 4 3
Носков Константин 236 1
Чернов Федор 30 1
Россия - РФ - Российская федерация 144197 35
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 17025 18
Россия - ЦФО - Владимирская область - Ковров 158 7
Солнце - звезда Солнечной системы 5183 4
Япония 13282 3
Россия - ЦФО - Липецкая область - Грязи 359 3
Индия - Bharat 5432 2
Швейцария - Швейцарская Конфедерация 2490 2
Европа 21767 2
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 14110 2
Евросоюз - ЕС - Европейский союз - European Union - Еврозона - Европейская комиссия - Еврокомиссия 14191 1
Италия - Итальянская Республика 4352 1
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 52100 1
Китай - Тайвань 3984 1
Польша - Республика 1959 1
Китай - Пекин - Beijing 1001 1
Земля - планета Солнечной системы 10374 1
Солнечная система - Solar system 2522 1
Азия - Азиатский регион 5528 1
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва 43159 1
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург 17366 1
Россия - ЮФО - Южный федеральный округ 1314 1
Россия - Сибирь - Сибирский регион 2448 1
США - Калифорния - Кремниевая долина - Silicon Valley 1005 1
Куба - Республика 362 1
Русский язык - День русского языка - 6 июня - русифицирование - русификация 10956 12
Биология молекулярная - Микробиология - Бактериология - микробиологические исследования 1394 12
БТиЭ - Бытовая техника и электроника - Home Appliance - Household appliances and electronics 5517 12
Металлы - Сплавы - Metals - Alloys 4949 12
Зоология - наука о животных 2603 12
Недвижимость - Real estate - Realty - недвижимое имущество - риэлторская деятельность 4793 11
УФ-излучение - Ультрафиолетовое излучение - ультрафиолетовые лучи - ультрафиолетовая радиация 299 10
Торговля - FMCG&Retail - Fast Moving Consumer Goods - Товары повседневного спроса - Товары народного потребления - Потребительский рынок 4874 8
Здравоохранение - Аллергия - Allergy - Аллергология - Allergology - Аллергологическое тестирование - Allergological testing 201 8
Сон - Somnus 428 5
Лёгкая промышленность - Текстильная промышленность - Ткацкая промышленность - Ткани - Textile industry - Fabrics 1252 5
Электроэнергетика - Электроснабжение - Энергопитание - Линия электропередачи, ЛЭП - Электросетевой комплекс - отрасль энергетики, включающая в себя производство, передачу и сбыт электроэнергии 1898 4
Метеорология - Метеостанция - Погодная станция - Прогноз погоды - Weather forecast 1576 4
Зоология - Животные домашние - Pets - PetTech - pet friendly 603 4
Торговля - FMCG&Retail - Одежда, обувь и аксессуары - Clothing, shoes and accessories 1649 4
Спорт - Спортивная сфера - Спортивная индустрия - Спортивные мероприятия - Спортинвентарь - Sport 5747 4
Транспорт - Автомобилестроение - Автомобильная промышленность - Транспортное машиностроение - Автобизнес - Автомобильные транспортные средства - Автопроизводители 5094 3
Сервисная экономика - Сервисная модель - Услуги и сервисы - Сфера услуг - Service Economy 6937 3
Экология и охрана окружающей среды - Environment friendly - Экологичность - Экологический мониторинг - Экологические технологии - Экологический менеджмент - Природоохранная деятельность 4000 3
Электроэнергетика - Электродинамика - Электрификация - Электрический ток - электричество - электроток - Electric current - electricity - electric current 4006 3
Экстремальная ситуация - экстремальные условия - жесткие условия эксплуатации 1080 3
Театр - Театральное искусство - Theater - Theatrical art - Кинематограф - Кинотеатральная отрасль - Кинотеатры - Cinema industry - Киностудии - Кинокомпании - Film studios 2925 3
Ботаника - Растения - Plantae 1041 3
Транспорт - Транспортный сектор экономики - Транспортные услуги - Дорожная инфраструктура - Автодороги - Transport - Road infrastructure - Highways 18454 2
Транспорт - Средства индивидуальной мобильности - Велосипед - Самокат - колёсное транспортное средство 654 2
Образование - Образовательные учреждения - Наука - Научная деятельность - Университеты и наука должны объединиться 29014 2
PrivacyTech - Конфиденциальная информация - Конфиденциальные данные - Конфиденциальность и защита учетных записей - Confidential information 6048 2
MarTech - Brand management, бренд-менеджмент - Influencers Control Center, ICC - инструмент для хранения и управления аккаунтами бренда - Brand Safety - Branding, брендирование - Brandbook, брендбук - Rebranding, ребрендинг 2253 2
Табачная промышленность - табак, tobacco - курение, smoking - никотин, nicotine - сигареты 347 2
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - банковские операции - банковские услуги 47984 2
Здравоохранение - Болезнь - Заболевание - Disease - Morbus 1896 2
Физика ядерная - Ион - атом или группа из нескольких атомов, которая имеет электрический заряд 289 2
Тарификация - Установление тарифа на основе классификации объектов обложения или оплаты 6397 2
Lifestyle - Лайфстайл - Стиль жизни - Образ жизни 1061 2
Транспорт - Парковка - Паркинг - Parking - Автостоянка - Стоянки автомобилей - сервис оплаты городской парковки - city parking payment service - паркомат - паркон 1026 2
Транспорт - Средства индивидуальной мобильности - Электровелосипед - электрический велосипед - электросамокат - Electric Bicycle - e-bike - Electric Scooter 120 2
Металлы - Серебро - Silver 756 2
Дача - дачники 815 2
Алюминий - Aluminium - химический элемент 1369 2
Пищевая промышленность - Чай 121 2
CNews - ZOOM.CNews 1847 12
GfK Group - GfK-Nürnberg Gesellschaft für Konsumforschung - GfK Rus - ГФК-Русь 245 1
МИИТ РУТ - Российский университет транспорта - Институт пути, строительства и сооружений - Московский государственный университет путей сообщения 120 1
IOI - International Olympiad in Informatics - Международная олимпиада по информатике среди школьников 7650 3
Короткая ссылка

* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 01.2025 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1335485, в очереди разбора - 773260.
Создано именных указателей - 166197.
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Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.






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