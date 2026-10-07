Компания Xiaomi представляет на российском рынке серию роботов-пылесосов Xiaomi Robot Vacuum 6 с тремя моделями, созданными для разных потребностей в уборке. В серию вошли Xiaomi Robot Vacuum 6, Xiaomi Robot Vacuum 6 Pro и Xiaomi Robot Vacuum 6 Max. Устройства сочетают высокую мощность всасывания, влажную уборку с постоянной подачей воды и интеллектуальные функции на базе искусственного интеллекта. Об этом CNews сообщили представители Xiaomi.

Xiaomi Robot Vacuum 6: умная уборка в ультратонком корпусе

Xiaomi Robot Vacuum 6 — робот-пылесос для тех, кто ценит чистоту без лишних усилий. Модель получила ультратонкий корпус высотой всего 90 мм, благодаря чему может убирать под мебелью и в других труднодоступных местах. Робот также способен преодолевать пороги и препятствия высотой до 40 мм4. Сила всасывания 30 000 Па1 помогает эффективно удалять пыль, шерсть и мелкий мусор с различных покрытий — от твердого пола до ковров. За влажную уборку отвечает швабра-валик с постоянной подачей воды и поддержанием давления. Такая конструкция помогает справляться со стойкими пятнами и поддерживать равномерное смачивание рабочей поверхности на протяжении всего цикла уборки.

Два выдвижных манипулятора — швабра-валик и боковая щетка — обеспечивают глубокую сухую и влажную уборку вдоль стен и в углах. Благодаря этому робот эффективно очищает участки, которые обычно остаются недоступными для стандартных моделей. Конструкция центральной щетки с двумя лезвиями и боковых щеток7 препятствует наматыванию волос, шерсти и других волокон. Это помогает сократить необходимость в регулярной ручной очистке щеток и упрощает обслуживание устройства.

Пресс-служба Xiaomi В России начались продажи роботов-пылесосов серии Xiaomi Robot Vacuum 6

ИИ-камера распознает до 220 типов препятствий4 и помогает роботу выбирать оптимальную траекторию движения. Устройство гибко адаптируется к обстановке, объезжает предметы на полу и снижает вероятность застревания во время уборки. Система умного распознавания3 ковров автоматически определяет ковровые покрытия и поднимает швабру-валик, помогая сохранить их сухими. При этом робот может продолжать удалять пыль и мусор с поверхности ковра с помощью мощного всасывания.

После завершения уборки многофункциональная станция очищает валик горячей водой, разогретой до 80°C5, и сушит его горячим воздухом6. Мешка для пыли достаточно примерно на 75 дней, поэтому пользователю не требуется часто обслуживать станцию.

Xiaomi Robot Vacuum 6 поддерживает подключение к приложению Xiaomi Home, через которое можно управлять уборкой всего дома, задавать расписание и выбирать необходимые сценарии. Также модель поддерживает голосовое управление с помощью «Яндекс Алисы». За длительную автономную работу отвечает аккумулятор ёмкостью 5200 мАч8.

Xiaomi Robot Vacuum 6 Pro: интеллектуальная уборка с заботой о доме и питомцах

Xiaomi Robot Vacuum 6 Pro — продвинутая модель для пользователей, которым важны интеллектуальные сценарии уборки, точная навигация и дополнительные функции для дома с питомцами. Устройство оснащено складным dToF LiDAR и способно убирать в труднодоступных местах высотой от 9,3 см2. Робот преодолевает препятствия высотой до 4 см4.

Система из трех камер с полноценным ИИ-распознаванием3 помогает устройству ориентироваться в пространстве и выбирать оптимальную стратегию уборки. Искусственный интеллект распознает 47 типов мокрых и сухих загрязнений, включая кошачий наполнитель, корм для собак и разлитое молоко, после чего подстраивает уборку под конкретный тип загрязнения и помогает избегать его размазывания. Кроме того, робот способен распознавать более 200 препятствий4 и свыше 80 типов мебели во всем доме.

Сила всасывания 30 000 Па1 позволяет эффективно удалять пыль, шерсть и мелкий мусор с различных покрытий. За влажную уборку отвечает швабра-валик с 16 отверстиями для непрерывной подачи воды, которые поддерживают его постоянное увлажнение. Два выдвижных манипулятора помогают расширить зону уборки и эффективнее очищать участки вдоль стен, в углах и других труднодоступных местах.

После завершения уборки швабра-валик автоматически промывается водой, нагретой до 85°C5, а затем сушится воздухом температурой до 50°C6. Это помогает поддерживать гигиеничность валика и снижает необходимость в ручном обслуживании. Система автоматического сбора мусора позволяет менять пылевой мешок примерно раз в 75 дней.

Xiaomi Robot Vacuum 6 Pro также получил набор Pet-Friendly функций. Робот автоматически распознает домашних животных, поддерживает удаленный мониторинг их активности и позволяет контролировать уборку через приложение. Защита от случайного срабатывания предотвращает запуск отдельных функций детьми или питомцами.

Видеомониторинг на базе ИИ позволяет в режиме реального времени следить за обстановкой во всем доме через приложение. Благодаря сочетанию мощного всасывания, интеллектуального распознавания3, выдвижного dToF LiDAR и функций для владельцев домашних животных Xiaomi Robot Vacuum 6 Pro подходит для комплексной уборки и контроля пространства без постоянного участия пользователя. За длительную автономную работу отвечает аккумулятор ёмкостью 5200 мАч8.

Xiaomi Robot Vacuum 6 Max: флагманская производительность и инновации

Xiaomi Robot Vacuum 6 Max — флагманская модель серии для пользователей, которым важны максимальная мощность, расширенное покрытие площади и автоматизация повседневной уборки. Устройство оснащено тремя выдвижными манипуляторами, которые одновременно помогают подметать и протирать пол в углах, вдоль стен и вокруг ножек мебели. Мини-швабра очищает участки, недоступные для стандартной конструкции робота, а система подачи воды поддерживает постоянное увлажнение валика через 16 отверстий.

Сила всасывания Xiaomi Robot Vacuum 6 Max достигает 35 000 Па1. Робот эффективно удаляет пыль и другие загрязнения с различных покрытий, а влажная уборка помогает справляться с пятнами вдоль стен и в труднодоступных зонах.

Модель оснащена системой из трех камер с полноценным ИИ-распознаванием3. Искусственный интеллект способен идентифицировать 47 типов сухих и мокрых загрязнений, включая наполнитель для кошачьего туалета, корм для собак и разлитое молоко. Система анализирует тип загрязнения и корректирует процесс уборки, помогая избежать размазывания сложных пятен. Кроме того, робот распознает более 200 предметов и свыше 80 типов мебели даже в сложных домашних условиях.

За навигацию отвечает интеллектуальный выдвижной dToF LiDAR. При уборке в узких пространствах радар складывается, а высокоточный лазер помогает определить доступную ширину прохода. Благодаря этому робот может проникать в зоны высотой от 9,3 см2 и убирать под низкой мебелью. Бионические роботизированные ножки позволяют Xiaomi Robot Vacuum 6 Max преодолевать препятствия высотой до 6 см4 за один шаг. Такая конструкция помогает роботу перемещаться через высокие пороги и убирать помещения, которые могут быть недоступны для моделей с традиционной ходовой частью.

После завершения уборки станция автоматически очищает устройство от пыли, промывает швабры водой, нагретой до 85°C5, и сушит их горячим воздухом температурой до 50°C6. Автоматический сбор пыли позволяет не менять мешок до 75 дней, сокращая время и усилия на обслуживание робота.

ИИ-видеомониторинг позволяет в режиме реального времени следить за обстановкой в доме через приложение. В сочетании с тремя выдвижными манипуляторами, высокой мощностью всасывания, интеллектуальной навигацией и роботизированными ножками эти функции обеспечивают комплексную уборку с максимальным покрытием площади.За длительную автономную работу отвечает аккумулятор емкостью 6400 мАч9.

Цены и доступность

Xiaomi Robot Vacuum 6 будет доступен в белом цвете: рекомендованная розничная цена от 74,99 тыс. руб., в период с 7 по 25 октября 2026 г. действует специальная цена - от 69,99 тыс. руб.; Xiaomi Robot Vacuum 6 Pro будет доступен в белом цвете: рекомендованная розничная цена от 99,99 тыс. руб., в период с 7 по 25 октября 2026г. действует специальная цена - от 89,99 тыс. руб.; Xiaomi Robot Vacuum 6 Max будет доступен в черном цвете: рекомендованная розничная цена от 124,99 тыс. руб., в период с 7 по 25 октября 2026г. действует специальная цена - от 114,99 тыс. руб..

1 Условия тестирования мощности всасывания: Для проведения испытаний робот-пылесос должен быть полностью заряжен. Данные получены внутренними лабораториями Xiaomi. Фактическая мощность всасывания может варьироваться в зависимости от условий эксплуатации.

2 Робот-пылесос автоматически опускает радар для уборки в узких пространствах высотой от 9,3 см. При построении карты помещений устройство не заезжает в такие зоны. Сначала выполняется уборка на стандартных участках, после чего очищаются узкие пространства. Данные протестированы внутренними лабораториями Xiaomi. Фактическая производительность может варьироваться в зависимости от условий эксплуатации. При возникновении помех пользователи могут настроить запретные зоны или виртуальные стены через приложение Xiaomi Home.

3 Функции распознавания объектов (AI), определения степени загрязнения и съемки реального пространства необходимо активировать вручную через приложение Xiaomi Home.

4 Эффективность распознавания и избегания препятствий может варьироваться в зависимости от условий использования.

5 В стандартных условиях тестирования (температура 25°C, влажность 60%) с помощью датчика температуры осуществлялся непрерывный мониторинг температуры воды на выходе в процессе очистки. Температура воды при финальном ополаскивании достигает 80°C и выше. Данные протестированы внутренними лабораториями Xiaomi. Фактические результаты могут варьироваться в зависимости от условий эксплуатации.

6 В стандартных условиях тестирования (температура 25°C, влажность 55%) степень высыхания накладок на щетки достигает более 99% после 2 часов непрерывной сушки. Данные протестированы внутренними лабораториями Xiaomi. Фактические результаты могут варьироваться в зависимости от условий эксплуатации.

7 Робот-пылесос оснащен основной и боковой щетками, снижающими вероятность запутывания волос в процессе уборки. Фактическая эффективность может варьироваться в зависимости от условий эксплуатации.

8 Емкость аккумулятора составляет 5200 мАч (номинальная).

9 Емкость аккумулятора составляет 6400 мАч (номинальная).