В «Ситилинке» появился робот-пылесос Xiaomi Robot Vacuum X20+

В «Ситилинке» начались продажи флагманского робота-пылесоса, который обеспечивает чистоту в доме до 75 дней. Об этом CNews сообщили представители «Ситилинка».

Xiaomi Robot Vacuum X20+ выполнен в форм-факторе все-в-одном, помимо самого робота-пылесоса в комплекте идет станция самоочистки, благодаря которой не нужно опустошать пылесборник и наливать воду в бак после каждой уборки. Все это произойдет автоматически на зарядной станции устройства. Также база робота-пылесоса очистит от загрязнений швабры для влажной уборки и высушит их. Автоматизация процесса уборки позволяет только раз в несколько недель обновлять на станции воду и очищать мешок для пыли.

Мощность всасывания робота-пылесоса Robot Vacuum X20+ от Xiaomi составляет 6000 Па и поддерживает четыре режима уборки, включая сухую и влажную. За счет высокой мощности флагман от Xiaomi пол очищается не только от пыли и крошек, но и от серьезных загрязнений и крупного мусора.

Ситилинк В «Ситилинке» появился робот-пылесос Xiaomi Robot Vacuum X20+

Для влажной уборки помещений устройство оснащается двойными вращающимися валиками, которые обеспечивают более глубокое очищение по сравнению с одинарными статичными аналогами. Сами швабры вращаются на большой скорости и позволяют удалять с поверхности пыль, грязь и пятна кофе. Также валики автоматически поднимаются при наезде на ковер или при возвращении на станцию для очистки и сушки, сохраняя поверхность сухой и чистой. Отличительной особенностью модели Robot Vacuum X20+ стала функция усовершенствованной уборки вдоль стен. Робот-пылесос разворачивается таким образом, чтобы вращающиеся валики отмыли все труднодоступные участки.

Робот-пылесос Xiaomi Robot Vacuum X20+ оснащен системой лазерной навигации LDS с использованием лидара. Перед началом уборки робот-пылесос проведет 360-градусное сканирование помещений, создаст детальную карту дома, а при необходимости запомнит планировку нескольких этажей. В процессе уборки пылесос способен обнаруживать невысокие препятствия и объезжать их даже в условиях низкой освещенности. ​

Станция очистки Xiaomi Robot Vacuum X20+ снабжена резервуаром для воды объемом 4 литра и вместительным мешком для пыли 2,5 литра, который можно использовать до 75 дней. Мусорный бак робота-пылесоса очищается всего за 10 секунд, а управлять всеми процессами можно удаленно со смартфона при помощи приложения или голоса. ​

Новинка интегрирована в экосистему Xiaomi, поэтому управлять роботом-пылесосом можно удаленно через мобильное приложение Mi Home. Пока пользователь едет с работы домой, он может запустить пылесос, и к моменту его возвращения домой будет выполнена уборка полов во всей квартире. Также устройство поддерживает работу с голосовыми помощниками «Google Ассистент» и «Алиса».

Робот-пылесос Xiaomi Robot Vacuum X20+ уже можно приобрести в интернет-магазине или мобильном приложении «Ситилинка». Стоимость умного помощника для уборки составляет 49 990 руб.

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