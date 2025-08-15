Новый робот-пылесос Xiaomi S40C уже в продаже

Компания diHouse представляет на российском рынке робот-пылесос Xiaomi S40C. Это универсальная модель, подходящая для квартиры и дома. Об этом CNews сообщили представители diHouse.

Согласно данным аналитических агентств, спрос на роботы-пылесосы в 2025 г. находится на высоком уровне: продажи увеличились в среднем на 33%. Рынок роботов-пылесосов в 2025 г. характеризуется широким разнообразием функционала моделей, их разнообразием и растущей популярностью среди потребителей. К основным трендам относятся: улучшение навигационных систем, повышение мощности всасывания, расширение функционала влажной уборки.

Новый робот-пылесос Xiaomi S40C — умный помощник по дому с мощным всасыванием и голосовым управлением. Модель оснащена четырьмя режимами всасывания (тихий, стандартный, сильный, турбо) для уборки любых поверхностей. В комплекте – пылесборник на 520 мл и резервуар для воды на 260 мл с тремя уровнями подачи воды.

Благодаря лазерной LDS-навигации гаджет сканирует помещение, строит карту и избегает препятствий. Управлять устройством можно через приложение Xiaomi Home с возможностью выбора зон уборки, настройки виртуальных стен и просмотра истории маршрутов, а также с помощью «Алисы».

Автономность работы обеспечивает аккумулятор емкостью 2600 мАч. Компактные размеры (диаметр 340 мм, высота 97 мм) позволяют устройству перемещаться даже в узких пространствах и под мебелью.

Новый пылесос Xiaomi S40C доступен в продаже по ориентировочной розничной цене 15 490 руб.