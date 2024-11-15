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Умный потолочный светильник Yeelight Arwen GEN2 уже в продаже

Компания diHouse объявляет о начале продаж на российском рынке нового умного потолочного светильника Yeelight Arwen GEN2 Ceiling Light c технологией сочетания двух видов подсветки. Благодаря особой конструкции светильника с двухуровневой подсветкой можно создать любую комбинацию цветов освещения, а с помощью приложения запускать различные режимы свечения. Об этом CNews сообщили представители diHouse.

Развитие умных технологий, рост доверия и интереса у пользователей увеличивают спрос на умные гаджеты для дома, в том числе устройства умного освещения. В первом полугодии 2024 г. продажи умных гаджетов выросли в среднем на 17%. По оценкам экспертов, к концу 2024 г. этот показатель достигнет отметки в 20%. При этом умные светильники вошли в тройку самых быстрорастущих категорий в I квартале 2024 г. — их рост составил 83%.

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diHouse
Умный потолочный светильник Yeelight Arwen GEN2

Светильники Yeelight Arwen GEN2 поставляются в двух размерах: модель D500 c диаметром 495 мм и толщиной 92 мм подходит для помещения до 20 м2, модель D600 c диаметром 595 мм и толщиной 92 мм для помещения до 25 м2.

Умный потолочный светильник Yeelight Arwen GEN2 Ceiling Light оснащен алгоритмом RGBICWW для основного освещения плафона, который способен отображать широкую палитру цветов и разные оттенки белого света. Кроме того, светильник имеет заднюю RGB-подсветку, которой можно управлять отдельно, выбирая из 16 млн цветов вариант под любой повод и настроение: используйте феерию красок для создания волшебного освещения.

Индекс цветопередачи светильника Ra98 не искажает цвета окружающей обстановки, позволяет видеть оттенки без искажений такими же, как при естественном солнечном свете. С помощью бесступенчатого диммирования и возможности настройки цветовой температуры в широком диапазоне 2700-6500К можно сделать свет комфортным для глаз в любое время дня.

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Настройками светильника можно управлять с помощью приложения Mi Home и с помощью голосового помощника «Алиса», можно использовать пульт, выключатель или диммер. Yeelight Arwen GEN2 синхронизируется с другими устройствами умного дома, в том числе другими умными светильниками, и в связке с ними может образовывать систему иммерсивного освещения: подобное решение поможет создать дополнительный уют в комнате, подготовить обстановку в помещении для просмотра фильма, рабочего дня, расслабления после работы.

Для ежедневного использования доступны простые режимы освещения: дневной режим (яркость 4500 лм для модели D500 и 4800 лм для модели D600) и режим мягкого лунного света 2700К, подходящий для приготовления ко сну, отдыху, просмотру телевизора. В приложении можно выбрать один из четырех вариантов режимов работы плафона: «радуга», «цветок», «волна», переливы».

Система быстрого монтажа помогает установить светильник в три шага: после установки основания на поверхности плафон с помощью нажатия фиксируется до щелчка.

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