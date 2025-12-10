Apple HomeKit

Разделы

СОБЫТИЯ

10.12.2025 Лучшие умные лампы и световые будильники с имитацией рассвета: выбор ZOOM 1
25.08.2025 Лучшие 55-дюймовые телевизоры с MiniLED в 2025 году: выбор ZOOM 1
28.04.2025 Aqara представляет камеру хаб G5 Pro (PoE / Wi-Fi) – для безопасности и автоматизации умного дома 1
18.11.2024 Лучшие умные замки для дома и квартиры: выбор ZOOM 2
26.07.2024 Новинки умного освещения Yeelight уже в продаже в России 2
24.07.2024 Как сделать умной систему полива для сада и огорода 1
03.06.2024 Лучшие портативные вентиляторы и кондиционеры: хиты продаж 1
26.03.2024 Черная светодиодная лента Yeelight в России 1
18.03.2024 Лучшие умные колонки, говорящие по-русски: выбор ZOOM 1
29.06.2023 Обзор Hisense Laser TV PL1H — 120 дюймов контента 1
27.05.2023 10 способов автоматизировать работу на даче 1
28.04.2023 Разработчик ПО для государственной слежки за всеми подряд нащупал новые дыры в iPhone 1
16.02.2023 Умная охрана дома: выбираем смарт-замок и систему контроля доступа 2
13.02.2023 Умные системы видеонаблюдения для дома: выбор ZOOM 1
02.02.2023 Сохраним ремонт с помощью умного дома: готовые системы датчиков дыма и протечек 1
30.01.2023 Лучшие телевизоры 4K с диагональю 55 дюймов: выбор ZOOM 1
15.12.2022 Какие системы умного дома работают в России 1
25.10.2022 Умная охрана дома: лучшие системы безопасности с датчиками движения и сиреной 1
20.10.2022 Лучшие умные метеостанции: хиты продаж 1
10.12.2021 Повышаем безопасность дома: умная комнатная камера видеонаблюдения Netatmo с функцией распознавания лиц 1
14.06.2021 Лучшие телевизоры 4K с диагональю 55 дюймов: выбор ZOOM 1
02.02.2021 Legrand анонсировала умные устройства для контроля климата и профилактики вирусных заболеваний 2
14.12.2020 В России начались продажи устройств умного дома и освещения Yeelight 1
01.07.2020 Как развернуть умную систему автополива на даче 1
16.10.2019 Обновление iOS не дает говорить по iPhone дольше одной минуты 1
11.01.2019 LG раскручивает революцию 2
26.09.2018 Пришло время macOS Mojave 1
24.07.2018 Лучшие умные колонки. Выбор ZOOM 1
23.07.2018 Лучшие беспроводные системы «умного» дома. Выбор ZOOM 1
07.06.2018 Apple запретила частным лицам писать приложения VPN для iPhone и iPad 1
30.03.2018 Apple исправила самую раздражающую функцию iPhone 1
24.07.2017 Российские умельцы придумали, как обмануть Apple Siri и Amazon Echo при управлении «умными домами» 2
30.06.2017 D-Link начала российские продажи камеры DSH-C310 для «умного дома» Apple 2
05.06.2017 В новой iOS 11 Apple предала заветы Стива Джобса 1
18.04.2017 Новая разработка резидента «Сколково» упростит управление «умным домом» 1
27.01.2017 Начался перевод iPhone и iPad на новую скоростную файловую систему. Видео 1
12.01.2017 D-Link представила новую серию оборудования OMNA для «умного дома» 2
14.12.2016 Google выпустила новую ОС 1
11.11.2016 Apple запустила веб-сайт «Универсальный доступ» для пользователей в России 1
07.09.2016 Apple выпустила непромокаемые iPhone 7 и iPhone 7 Plus. Цены 1

Публикаций - 47, упоминаний - 56

Apple HomeKit и организации, системы, технологии, персоны:

Apple Inc 12628 32
Google LLC 12258 13
Xiaomi 1971 11
Yandex - Яндекс 8437 10
Aqara - Акара.Ру 35 8
Samsung Electronics 10625 4
Amazon Inc - Amazon.com 3132 4
LG Electronics 3675 4
Nest 39 3
Yeelight 16 3
Ланит - diHouse - Дихаус 238 3
Philips 2076 3
Redmond - Редмонд - Илот - Инновационные решения 126 3
Стелс НПП - Stels - Smart Telematic Systems 2 2
Dropbox 511 2
D-Link - Д-Линк Трейд 381 2
Legrand 79 2
Haier Group 206 2
Sony 6634 2
СалютДевайсы - СберДевайсы - SberDevices 384 2
Rubetek - Рубетек 23 2
Ростелеком 10309 2
Hisense Group Holdings - Айсенс Рус 199 2
Perenio IoT spol.s.r.o. 8 2
Mixtech - Микстех - сеть сервисных центров 4 1
Broadlink 2 1
Apple Inc - Apple Russia - Эппл Рус 70 1
Ракурс НПФ 168 1
iRidium mobile 5 1
Electrolux AB - Electrolux AEG - Allgemeine Elektrizitäts-Gesellschaft 234 1
Bose corp 38 1
Bresser 3 1
Ballu Industrial Group 50 1
IEK Group - Legrand Россия - Легран - Контактор - ЭБС - Легран Волга - Легран Ульяновский 23 1
Fibaro 4 1
СофтМастер 7 1
Meta Platforms - Facebook 4532 1
Samsung - Harman Kardon - Harman Multimedia - Harman International Industries 329 1
Microsoft Corporation 25237 1
МТС - Мобильные ТелеСистемы - Mobile TeleSystems 14232 1
Лента - Сеть розничной торговли 2268 3
Kärcher - Karcher - Керхер 74 2
Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 8175 2
Toyota Motor - Тойота Мотор Мануфэкчуринг Россия - Тойота Тсусё Техника - Toyota Tsusho - Тойота цусе 486 1
Dixis - Диксис 359 1
Greylock Partners 38 1
Bugatti 17 1
WORX 6 1
РосЕвроГрупп - 7 цветов 16 1
Grundfos - Грундфос 12 1
Gardena - Гардена Рус 15 1
Lerer Ventures 5 1
Uber 337 1
М.Видео-Эльдорадо - МВМ - М.Видео Менеджмент 2694 1
Связной ГК 1384 1
Netflix - онлайн-кинотеатр 503 1
Амедиа - Amedia TV - Амедиа Продакшн - А Сериал - Amediateka - Амедиатека - Онлайн-кинотеатр 140 1
Inventive Retail Group - re:Store - реСтор 173 1
VK - Mail.ru 33 Слона - Цифровое агентство недвижимости 3991 1
ivi - Иви - Онлайн-кинотеатр 402 1
Hyundai Motor Company 419 1
Кинопоиск - онлайн-кинотеатр 285 1
Промтех ГК - Промышленные технологии 74 1
Сколково ИЦ - Инновационный центр - Фонд развития центра разработки и коммерциализации новых технологий - Сколковский инноград науки и технологий - Skolkovo Foundation 3250 2
Китай - Государственный совет КНР - Государственная канцелярия интернет-информации - Cyberspace Administration of China - Государственное информационное бюро Интернета - State Internet Information Office - Центральная комиссия по делам киберпространства 66 1
Минцифры РФ - Роскомнадзор РФ - Федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций - Роскомсвязьнадзор - Россвязьнадзор - Россвязькомнадзор - Госсвязьнадзор 2925 1
Госдума РФ - Государственная Дума Федерального Собрания РФ 3529 1
GSMA - Global System for Mobile Communications - Международная ассоциация GSM - Global System for Mobile Communications - Глобальный стандарт цифровой мобильной сотовой связи с разделением каналов по времени (TDMA) и частоте (FDMA) 6426 2
АРПП - Ассоциация Разработчиков Программных Продуктов - Отечественный софт 741 1
VESA - Video Electronics Standards Association - Ассоциация стандартизации видеоэлектроники 351 1
FIFA - Fédération Internationale de Football Association - ФИФА - Международная федерация футбола 259 1
NBA - National Basketball Association - Национальная баскетбольная ассоциация Северной Америки 65 1
Умный дом - Smart home - Цифровой дом - Домашняя автоматизация - Home automation - системы автоматизации личного жилья 2061 26
Smartphone - Смартфон - Коммуникатор 25705 25
Wi-Fi - Wireless Fidelity LAN - Wi-Fi 802.11 Wave - IEEE 802.11 - Стандарт беспроводной связи 12969 22
Bluetooth - Bluetooth Smart - Bluetooth LE - Bluetooth Low Energy, BLE 7664 19
Gadget - Гаджет - Девайс - небольшое устройство, предназначенное для облегчения и усовершенствования жизни человека - цифровые товары 8177 16
Искусственный интеллект - Голосовой бот - Голосовой роботизированный помощник (ассистент) - Voice assistant - Интеллектуальные помощники - Speech Attendant 3345 16
ОС - Операционная система - OS - Operating system - Общесистемное ПО 27191 15
Мобильное приложение - Mobile app - Мобильные решения - Мобильные сервисы - Мобильная разработка 12270 14
Беспроводные технологии - Wireless technologies - Беспроводные интерфейсы - Wireless interfaces - Беспроводные сети связи - Беспроводные коммуникации 10532 13
Аккумулятор электрический - Системы накопления (хранения) энергии, СНЭ - системы хранения электроэнергии - Energy storage - химический источник тока многоразового действия, который может быть вновь заряжен после разряда 10238 11
Электроника - Дисплей - Монитор - Display - Monitor 12904 11
Автоматизация процессов - Process automation - Системы и средства автоматизации - Systems and automation tools 34030 11
Оповещение и уведомление - Notification 5379 10
Умные платформы 1868 10
Interface - Интерфейс - Комплекс средств для взаимодействия двух систем друг с другом 26093 10
CSA - Connectivity Standards Alliance - ZigBee - Matter over Wi-Fi - Спецификация сетевых протоколов 192 10
Smart технологии - Смартизация - Интеллектуализация - Интеллектуальные технологии 9385 9
Cloud Computing - Cloud Solutions - Облачные технологии - Облачные вычисления - Облачная инфраструктура - Облачная трансформация - Клаудификация - Cloudification 23047 9
Речевые технологии - VoiceTech - Биометрия голосовая - Pick-by-Voice - технология голосового управления - Wake on Voice - технология распознавания голосовых команд - Голосовой интерфейс - Voice interfaces 1144 8
Акустические устройства - Динамик - Speaker - громкоговоритель 2223 8
USB - Universal Serial Bus - универсальная последовательная шина (интерфейс) для подключения периферийных устройств 10325 8
Машинное зрение - Распознавание - Recognition 3769 7
Сетевое оборудование - Ethernet - Семейство технологий пакетной передачи данных 3790 7
IoT - Internet of Things - Интернет вещей - ИВ-устройства - ИВ-решения 6149 7
IPX - International Protection Marking - Ingress Protection Code - Ingress Protection Rating - сертификация защиты оболочки в электрооборудовании - влагозащита, пылеводозащита, противоударное водонепроницаемое оборудование 1587 7
HVAC - Климатическое оборудование, техника - Кондиционеры - Системы вентиляции, кондиционирования и охлаждения воздуха - Гаджеты климатические - Climate equipment, technology - Climate gadgets - Air conditioners - Air conditioning systems 2824 6
Мобильные системы - Мобильные технологии - Мобильные, портативные, компактные устройства, миниатюризация - Mobile, portable devices, systems 14379 6
Телевидение - Television - ТВ-вещание - ТВ-производство - программа телепередач 9511 6
Full HD - FHD - Full High Definition - разрешение экрана монитора 1920×1080 6309 6
Искусственный интеллект - ИИ - Artificial Intelligence - AI - Artificial General Intelligence - AGI - Общий искусственный интеллект - Искусственный интеллект общего назначения - Универсальный искусственный интеллект 18151 6
CCTV - Closed Circuit Television - Системы телевизионного наблюдения - Системы видеонаблюдения - Видеосервер - Видеоконтроль 4362 6
Телевизор - Телевизионный приёмник - Телеоборудование - ТВ-приемник - TV Receiver 7372 6
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 73249 6
Кибербезопасность - IAM - Identity and Access Management - IGA - Identity Governance and Administration - IdM - Authentication (Identity) Management - CIAM - Customer Identity and Access Management - Аутентификация - Управление учётными данными 12332 6
Планшет - Планшетный компьютер - TabletPC - Tablet computer - "таблетка" 12731 6
БТиЭ - Умная колонка - Smart speaker - Смарт-динамик - Устройство класса интеллектуальной (умной) бытовой техники 587 5
PC game - ПК игры - компьютерные игры - Игровая индустрия - Игры и развлекательные приложения для геймеров 17841 5
Motion sensor - Сенсор движения - Датчик движения - Детектор движения 185 5
Видеоконтент - видеоролик - видеозапись - видеоизображение - видеоблог - video content - video blog 7698 5
4К UHD - 4К Ultra HD - Ultra High Definition Television - UHDTV - Телевидение сверхвысокой чёткости 3711 5
Apple Siri - Голосовой помощник 417 21
Apple iOS 8243 20
Apple iPhone - серия смартфонов 7364 17
Google Android 14682 12
Apple iPad 3936 11
Xiaomi Mi Home 85 10
Яндекс.Алиса - Yandex Alisa - голосовой помощник - voice assistant 832 10
Apple iCloud 286 9
Apple Safari - браузер 875 8
Google Nest Hub - Google Home Hub - Google Nest CamIQ 78 7
Apple - App Store 3009 7
Apple Watch Series - iWatch - Умные часы 532 7
Google Assistant - Облачный сервис персонального ассистента - OK google 1416 7
Apple TV - Стриминговый видеосервис - Онлайн-кинотеатр 313 6
Apple iMessage - Мессенджер 163 6
Samsung SmartThings 57 6
Dolby Atmos Sound System - Dolby Atmos Virtual 332 5
Amazon Alexa virtual assistant - Amazon Lex 213 5
Aqara Home - Aqara Panel Hub - Aqara Display Switch 10 5
Apple iPhone 6 4862 5
Apple iPod Touch 747 5
Apple AirPlay 122 5
Apple WatchOS 81 5
Hisense VIDAA U OS - Hisense VIDAA Store 57 4
Яндекс.Станция - Умный дом с Алисой 89 4
Apple Mac - Apple Macintosh 3048 4
Apple Pay 503 4
VK - Mail.ru Маруся - голосовой помощник 188 4
Google Play - Google Store - Google Android Market 3431 4
Яндекс.Станция - умная колонка с голосовым помощником Алисой 245 4
Apple macOS 2249 4
Apple iTunes Store 1115 4
Xiaomi Mi Ecosystem - Мобильные телефоны 438 4
Gen Digital - Avast Smart Life 26 4
Apple iPad Pro 307 3
Elgato Eve - Elgato Eve Room - Elgato Eve Aqua Smart Water Controller 4 3
Xiaomi MiJia 23 3
Xiaomi Mi Smart Home 5 3
Стелс НПП - Stels Livicom Livi Smart Home 3 3
Apple iPad mini 425 3
Cook Tim - Кук Тим - Кук Тимоти Дональд 394 6
Jobs Steve - Джобс Стив 1023 2
Тихонов Сергей 14 1
Васюк Сергей 4 1
Lynch Kevin - Линч Кевин 12 1
Селиванов Евгений 3 1
Cue Eddy - Кью Эдди 36 1
Xiangyang Wu - Сянян Ву 2 1
Мильнер Юрий 136 1
Королев Сергей 45 1
Federighi Craig - Федериги Крейг 25 1
Крохмальный Иван 8 1
Мельникова Анастасия 431 1
Россия - РФ - Российская федерация 156876 21
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 18215 6
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 53460 4
Солнце - звезда Солнечной системы 5348 3
Канада 4985 3
Мексика - Мексиканские Соединённые Штаты 1396 3
США - Калифорния - Купертино 276 3
Европа 24637 3
Земля - планета Солнечной системы 10658 3
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва - Московская агломерация 45713 2
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 14488 2
США - Калифорния - Северная Калифорния - Сан-Франциско 1432 2
Япония 13548 2
Южная Корея - Республика 6858 2
США - Флорида - Орландо 128 1
Евросоюз - ЕС - Европейский союз - European Union - Еврозона - Европейская комиссия - Еврокомиссия 4092 1
Великобритания - Соединённое Королевство Великобритании и Северной Ирландии 13566 1
Норвегия - Королевство 1831 1
Швеция - Королевство 3715 1
Австралия - Австралийский Союз - Австралийский континент 3593 1
Германия - Федеративная Республика 12936 1
Франция - Французская Республика 7975 1
Бразилия - Федеративная Республика 2450 1
Китай - Шанхай 807 1
Китай - Пекин - Beijing 1051 1
Россия - УФО - Екатеринбург 4271 1
США - Калифорния 4775 1
Россия - УФО - Свердловская область 1737 1
Россия - УФО - Свердловская область - Нижний Тагил 179 1
США - Невада - Лас Вегас - Las Vegas 801 1
Япония - Токио 1008 1
США - Калифорния - Северная Калифорния - Сан-Хосе 409 1
Польша - Республика 2001 1
Израиль 2784 1
Русский язык - День русского языка - 6 июня - русифицирование - русификация 11434 9
БТиЭ - Бытовая техника и электроника - Home Appliance - Household appliances and electronics 5906 6
Метеорология - Метеостанция - Погодная станция - Прогноз погоды - Weather forecast 1656 5
Металлы - Сплавы - Metals - Alloys 5283 5
PrivacyTech - Конфиденциальная информация - Конфиденциальные данные - Конфиденциальность и защита учетных записей - Чувствительная информация - Confidential information 6944 4
Зоология - наука о животных 2791 4
Метеорология - Климатология - Гидрометеорология - Океанология - Океанография - Погода 1930 4
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 55040 3
Английский язык 6876 3
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - банковские операции - банковские услуги 51300 3
Спорт - Спортивная сфера - Спортивная индустрия - Спортивные мероприятия - Спортинвентарь - Sport 6408 3
Электроэнергетика - Электроснабжение - Энергопитание - Линия электропередачи, ЛЭП - Электросетевой комплекс - отрасль энергетики, включающая в себя производство, передачу и сбыт электроэнергии 2017 3
Ботаника - Растения - Plantae 1113 3
Транспорт общественный - Такси - Таксопарки - Таксомоторные парки 1049 3
Торговля розничная - Ритейл - Шопинг - Розница - Retail - торговые компании 26003 3
Здравоохранение - Охрана здоровья граждан (населения) и профилактика болезней 9676 3
Театр - Театральное искусство - Theater - Theatrical art - Кинематограф - Кинотеатральная отрасль - Кинотеатры - Cinema industry - Киностудии - Кинокомпании - Film studios 3173 2
Здравоохранение - Косметология - Cosmetology - косметика и парфюмерия - парфюмерно-косметическая продукция 1053 2
Сервисная экономика - Сервисная модель - Услуги и сервисы - Сфера услуг - Service Economy 7357 2
Спорт - Йога - Fitness - Фитнес - Зарядка - Гимнастика - вид физической активности 775 2
Абонентская база - Абонентская плата - Оплата мобильной связи 5975 2
Атомная энергетика - Мирный атом - Атомная электростанция - Ядерное приборостроение - Термоядерная энергетика - Nuclear power industry - Thermonuclear reaction - 28 сентября в России отмечается День работника Атомной промышленности 3280 1
Астрономия - Astronomy - Астрофизика - Космическая физика - Наука о Вселенной, изучающая расположение, движение, структуру, происхождение и развитие небесных тел и систем 3774 1
FinTech - Денежные переводы - Money transfers 1116 1
Судебная власть - Судебная практика, тяжба - Судебный иск, процесс - Судебное разбирательство - истец-ответчик - Lawsuit, trial 7564 1
Нанотехнология - Nanotechnology - междисциплинарная наука - область фундаментальной и прикладной науки и техники 864 1
Права человека - Правозащитное движение - Human rights 360 1
Ergonomics - Эргономика 1688 1
Химия - Chemistry - область естествознания - наука о веществах, их строении, свойствах и взаимных превращениях 2176 1
Юриспруденция - Jurisprudence - юридическая консультация - юридические услуги 8377 1
Образование - Образовательные учреждения - Наука - Научная деятельность - Университеты и наука должны объединиться 31933 1
Инвестиции - инвестирование - инвестиционные проекты - инвестиционное консультирование 17411 1
Homo Sapiens - Человек разумный - Humanity - Человечество 2918 1
Туризм - Туристический сектор экономики - Турбизнес - туристические агентства - Путешествия - Tourism, travel 6969 1
Транспорт общественный - Коммунальный транспорт - Пассажирские перевозки - Public transport - Passenger transportation - муниципальные и коммерческие автобусы, троллейбусы и трамваи 2951 1
Юриспруденция - Законодательство - Legislation - Законодательная база - Нормативно-правовые акты 8543 1
Человеческие ресурсы - Трудовые ресурсы - Управление человеческими ресурсами - Рынок труда - Безработица 1187 1
Транспорт - Парковка - Паркинг - Parking - Автостоянка - Стоянки автомобилей - сервис оплаты городской парковки - city parking payment service - паркомат - паркон - управление паркингом 1168 1
Лёгкая промышленность - Текстильная промышленность - Ткацкая промышленность - Ткани - Textile industry - Fabrics 1326 1
Зоология - Животные домашние - Pets - PetTech - pet friendly 688 1
CNews - ZOOM.CNews 1854 2
Re/code 40 1
ZDnet 662 1
Thomson Reuters - Reuters Group - Рейтер 6016 1
The Verge - Издание 592 1
Bloomberg 1417 1
TechCrunch - TechCrunch Distrupt - TechCrunch Awards 1251 1
ABI Research 235 2
IDC - International Data Corporation 4943 1
HFS Research 49 1
WWDC - Apple Worldwide Developers Conference 175 4
CES - Consumer Electronics Show - CES Innovation Awards - Международная выставка потребительской электроники 605 2
Иннопром - Innoprom - Международная промышленная выставка 93 1
