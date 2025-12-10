Apple HomeKit

Новинки умного освещения Yeelight уже в продаже в России 2

Как сделать умной систему полива для сада и огорода 1

Черная светодиодная лента Yeelight в России 1

10 способов автоматизировать работу на даче 1

Разработчик ПО для государственной слежки за всеми подряд нащупал новые дыры в iPhone 1

Какие системы умного дома работают в России 1

Legrand анонсировала умные устройства для контроля климата и профилактики вирусных заболеваний 2

В России начались продажи устройств умного дома и освещения Yeelight 1

Как развернуть умную систему автополива на даче 1

Обновление iOS не дает говорить по iPhone дольше одной минуты 1

LG раскручивает революцию 2

Пришло время macOS Mojave 1

Apple запретила частным лицам писать приложения VPN для iPhone и iPad 1

Apple исправила самую раздражающую функцию iPhone 1

В новой iOS 11 Apple предала заветы Стива Джобса 1