В России начались продажи устройств умного дома и освещения Yeelight

diHouse представила в России новую линейку световых решений бренда устройств умного дома и освещения Yeelight. Ассортимент включает потолочные лампы и светильники, умные диммеры и выключатели, а также пульт с интеллектуальной системой управления домашним освещением. Умные светильники Yeelight поддерживают работу с голосовыми помощниками «Алиса» и «Маруся».

Умная потолочная лампа Yeelight Galaxy Ceiling Light поможет сделать освещение в квартире комфортным и легко управляемым. Светильник поддерживает регулировку цветовой температуры от холодной (2700К) до теплой (6500К). Одной лампы хватит на помещение площадью до 20 квадратных метров при энергопотреблении всего 32 Вт, а срок ее службы составляет до 25 тыс. часов.

Умная лампочка Yeelight LED Bulb A60 использует технологию Bluetooth Mesh, благодаря которой управление группой ламп становится интуитивно понятным. Цветовая температура лампы регулируется от 2700 до 6500 К. Возможность менять цветовую температуру и яркость позволяет настроить свет так, как требуется владельцу. Мягкий свет при теплых 2700 К создаст уютную атмосферу для вечернего отдыха, а холодное освещение в 6000 К взбодрит, если нужно активно поработать. В режиме естественного освещения умная лампочка обеспечит комфортное пробуждение, имитируя свет восходящего солнца, или поможет легко заснуть в лучах заката. Алгоритмы солнечного света в лампочках Yeelight определяют время заката и рассвета, основываясь на дате и географическом положении владельца устройства, чтобы «перенести» их прямо в комнату.

Умная лампочка Yeelight LED Candle Light B39 также оснащена технологией Bluetooth Mesh, имеет срок службы 25 тыс. часов и диапазон яркости от 2700 до 6500 К.

Встраиваемый светильник Yeelight Smart Downlight монтируется в потолок и имеет цветовую температуру от 2700 до 6500 К.

Потолочный светильник Yeelight Decora Ceiling Light ярко осветит вашу квартиру благодаря встроенным мощным и энергоэффективным светодиодам. Кроме того, его не придется постоянно разбирать, чтобы помыть, так как устройство имеет высокую степень защиты от проникновения пыли.

Потолочная лампа Yeelight Jade Ceiling Light Pro с разными режимами работы удовлетворит любые потребности и хорошо впишется в интерьер. Вы можете настроить приглушенное освещения для комфортного чтения или включить режим «от заката до рассвета», который автоматически меняет температуру освещения от холодного утром к теплому на закате. Чтобы эта функция работала, у вас должны быть включены службы геолокации.

Модуль управления Yeelight Gateway служит для организации управления группами ламп по технологии Bluetooth Mesh и совместим с системой HomeKit. Он поддерживает работу в режиме сетевого шлюза и точки Wi-Fi, обеспечивая высокую скорость подключения и централизованное управление умным освещением.

Настенный выключатель Yeelight Smart Flex Switch используется как обычный выключатель, но имеет возможность интеграции в систему умного дома с помощью приложения Mi Home. Он легко крепится на стену и не требует проводов, работая через Wi-Fi.

Дополняет этот список пульт Yeelight Remote Control, который позволяет управлять умным освещением.

Устройствами также можно управлять с помощью смартфона (iOS или Android), Bluetooth-пульта.

Приобрести товары из комплекта умного освещения Yeelight можно на маркетплейсе Tmall с оставкой у официального дистрибьютора — компании diHouse.

Вся продукция адаптирована для российского потребителя, а также имеет необходимую сертификацию и постпродажное гарантийное обслуживание в широкой сети авторизованных сервисных центров «Микстех» на всей территории России.