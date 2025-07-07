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Bluetooth Mesh


УПОМИНАНИЯ


07.07.2025 Создан безопасный мессенджер, работающий без интернета 1
08.02.2022 Грандиозная утечка в Сбербанке. «Эльдорадо» случайно рассекретила новые смарт-камеры и другие устройства «Сбера» 1
14.12.2020 В России начались продажи устройств умного дома и освещения Yeelight 1
18.02.2016 Ericsson покажет новинки в области 5G, интернета вещей и облачных технологий на MWC 2016 1

Публикаций - 4, упоминаний - 4

Bluetooth Mesh и организации, системы, технологии, персоны:

Yeelight 15 1
Yandex - Яндекс 7876 1
Ланит - diHouse - Дихаус 214 1
SK Group - SK Telecom - South Korea Telecom - SK Broadband 203 1
Ericsson - Telefonaktiebolaget LM Ericsson 3016 1
Mixtech - Микстех - сеть сервисных центров 4 1
Google LLC 12006 1
СалютДевайсы - СберДевайсы - SberDevices 348 1
Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 7749 1
М.Видео-Эльдорадо - МВМ - М.Видео Менеджмент 2552 1
Умный дом - Smart home - Цифровой дом - Домашняя автоматизация - Home automation - системы автоматизации личного жилья 1879 3
Bluetooth - Bluetooth Smart - Bluetooth LE - Bluetooth Low Energy, BLE 7461 3
Wi-Fi - Wireless Fidelity LAN - Wi-Fi 802.11 Wave - IEEE 802.11 - Стандарт беспроводной связи 12663 2
WMN - Wireless Mesh Network - Wi-Fi Mesh - Wi-Fi Certified EasyMesh 157 2
Smart технологии - Смартизация - Интеллектуализация - Интеллектуальные технологии 8980 2
Smartphone - Смартфон - Коммуникатор 24866 2
LCNC - No-Code - интуитивно понятный и простой интерфейс для создания пользовательских веб-приложений 1150 1
Монохромное изображение - Monochrome image 630 1
NFV - Network Functions Virtualization - VNF - Virtualized Network Functions - NFVI - Network Functions Virtualization Infrastructure - Виртуализация сетевых функций - Виртуальные сетевые решения 224 1
SDN - Software Defined Networking - Программно-определяемая сеть - SD-LAN - Software-defined local area network 473 1
Микрофон - Microphone 2617 1
Marketplace - Маркетплейс - Платформа электронной коммерции, онлайн-магазин электронной торговли 2556 1
Gadget - Гаджет - Девайс - небольшое устройство, предназначенное для облегчения и усовершенствования жизни человека - цифровые товары 7879 1
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 53814 1
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 69119 1
Кибербезопасность - DLP - Data Leak Prevention - IDL - Information Leaks Detection - Предотвращение утечек информации - Предотвращение потери данных 7120 1
Мобильные системы - Мобильные технологии - Мобильные, портативные, компактные устройства, миниатюризация - Mobile, portable devices, systems 14091 1
Cloud Computing - Cloud Solutions - Облачные технологии - Облачные вычисления - Облачная инфраструктура - Облачная трансформация 22064 1
Умные платформы 1779 1
Сетевое оборудование - Gateway - Интернет-шлюз - Сетевой шлюз - Аппаратный маршрутизатор 2759 1
WiFi 5 - IEEE 802.11ac - IEEE 802.11n 1091 1
Освещение - dim - диммер - светорегулятор 17 1
EDGE - Enhanced Data rates for Global Evolution - EGPRS - Enhanced Data rates for GSM Evolution - цифровая технология беспроводной передачи данных для мобильной связи, которая функционирует как надстройка над 2G и 2.5G (GPRS)-сетями 176 1
Тактильная коммуникация - тактильный контакт - haptic communication 160 1
Сенсоры и обработка сенсорной информации - Sensors and sensory information processing 1871 1
RAN - Radio access network - Сеть радиодоступа в различных стандартах сотовой связи 81 1
Картография и навигация - ГИС - Geolocation - Геолокация - Геометки - определение реального географического местоположения электронного устройства 243 1
Beamforming - spatial filtering - динамичное изменение покрытия от сотовой антенны 64 1
VSaaS - Video Surveillance as a Service - Удаленное облачное видеонаблюдение - Системы интеллектуального видеонаблюдения (видеомониторинга) - Умное видеонаблюдение 1893 1
Виртуализация - Virtualization - Виртуальные среды - Системы управления виртуализацией 6391 1
Беспроводные технологии - Wireless technologies - Беспроводные интерфейсы - Wireless interfaces - Беспроводные сети связи 10291 1
Прототип - Пилотное тестирование - Прототипирование - Prototyping - Работающая модель, опытный образец устройства или детали в дизайне, конструировании, моделировании - Пилотный проект 12466 1
Умный свет - Умное освещение - Интеллектуальное освещение - Управляемый системы контроля освещения 69 1
Cloud RAN - Архитектура мобильной сети 15 1
USB - Universal Serial Bus - универсальная последовательная шина (интерфейс) для подключения периферийных устройств 10155 1
Gen V - кибератаки пятого поколения 1226 1
MIMO - Multiple Input Multiple Output - Massive MIMO - Massive Multiple-Input-Multiple-Output - MU-MIMO - CMU-MIMO - Coordinated Multi-User Multiple Input Multiple Output - Метод пространственного кодирования сигнала увеличения полосы пропускания канала - 538 1
Full HD - FHD - Full High Definition - разрешение экрана монитора 1920×1080 6139 1
NB-IoT - Narrow Band IoT - Narrowband Internet of things - узкополосный интернет вещей 295 1
5G - пятое поколение мобильной связи 2270 1
Alibaba Group - Taobao Tmall Commerce Group 107 1
Яндекс.Телефон 30 1
Elasticsearch - Тиражируемая свободная программная поисковая система 146 1
Apple HomeKit 41 1
Яндекс.Алиса - Yandex Alisa - голосовой помощник - voice assistant 725 1
Google Android 14357 1
Apple iOS 8016 1
Xiaomi Mi Home 77 1
VK - Mail.ru Маруся - голосовой помощник 182 1
Россия - РФ - Российская федерация 150548 3
Швеция - Королевство 3649 1
Япония 13392 1
Солнце - звезда Солнечной системы 5276 1
Сервисная экономика - Сервисная модель - Услуги и сервисы - Сфера услуг - Service Economy 7083 1
ЖКХ - Жилищно-коммунальное хозяйство - ЖКУ - Жилищно-коммунальные услуги 3671 1
Транспорт - Транспортный сектор экономики - Транспортные услуги - Дорожная инфраструктура - Автодороги - Transport - Road infrastructure - Highways 19448 1
N+1 - Издание 172 1
MWC - Mobile World Congress - Всемирный мобильный конгресс - Всемирный форум мобильной широкополосной связи - 3GSM 933 1
Короткая ссылка
* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 07.2025 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1370021, в очереди разбора - 748379.
Создано именных указателей - 178277.
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