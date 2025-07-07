Создан безопасный мессенджер, работающий без интернета

Джек Дорси разработал полностью децентрализованный мессенджер, который работает даже при полном отсутствии интернета. Ему нужен лишь Bluetooth. В его системе нет даже серверов – вся история общения хранится на устройствах пользователей.

Мессенджер в стиле торррент

Основатель заблокированной в России соцсети Х (ранее Twitter) Джек Дорси (Jack Dorsey) разработал новый мессенджер, у которого нет аналогов в современном мире. Он работает полностью офлайн, то есть ему не нужен выход в интернет, что особенно актуально в современной России, когда десятки миллионов людей по всей стране страдают от внезапного отключения мобильного интернета.

Свой проект Дорси назвал BitChat, и в его названии явно есть отсылка к протоколу BitTorrent, лежащему в основе современных торрентов. BitChat тоже предполагает децентрализованную систему работы, то есть ему не нужны серверы. Но, в отличие от торрентов, BitChat базируется на совсем другой технологии, не на интернете. Впрочем, она есть в любом современном смартфоне.

Не только для наушников

Детище Дорси эксплуатирует Bluetooth – технологию, которая присутствовала еще в обычных сотовых телефонах более чем 20-летней давности, например, в культовом Motorola E398. Если точнее, он использует сетевой стандарт Bluetooth Mesh, который подразумевает, что один и тот же гаджет в сети Bluetooth является одновременно и приемником, и передатчиком.

Одно устройство может пересылать сообщение другому, выступая посредником, и так до тех пор, пока оно не дойдет до адресата. Эта схема полностью исключает необходимость создания централизованной инфраструктуры, то есть серверов, и подключения интернету.

Одновременно она исключает и возможность слежки, по крайней мере, об этом заявляет сам Дорси. По его словам, BitChat имеет несколько уровней приватности и, соответственно, механизмов шифрования – для личных сообщений, для сообщений в групповых чатах и для сообщений в публичных каналах. В первом случае используется сквозное шифрование (end to end), как в популярных современных мессенджерах.

Что-то из прошлого

Дорси анонсировал BitChat в своем блоге в Х, где сравнил его с IRC. Это протокол обмена сообщениями в реальном времени из очень далекого прошлого – в России он был невероятно популярен в начале XXI века. Наиболее известный использоваваший его мессенджер – mIRC. Чаще всего он использовался для группового общения в каналах, и одной из его «фишек» была анонимность – для регистрации было достаточно логина и пароля, не нужно было привязывать аккаунт к телефону, как это принято в современных мессенджерах. В BitChat тоже достаточно только имени пользователя.

FreePik BitChat, вероятнее всего, найдет свою аудиторию

Нечто общее у BitChat есть и с почившей в 2024 г. ICQ. История общения хранится исключительно на устройстве пользователя, а не на сервере.

Дорси создал для BitChat репозиторий на GitHub, где во всех подробностях расписал его возможности, в том числе и функцию приватных чатов с доступом по паролю. На момент выхода материала в репозитории не было ни одной готовой сборки, даже тестовой, чтобы можно было сразу запустить BitChat и опробовать его возможности.

Вместо этого Дорси опубликовал инструкцию, как запустить его новое творение под macOS. Также существует возможность опробовать BitChat на смартфонах Apple – через приложение TestFlight можно запустить его под iOS.

Следует отметить, что никаких инструкций по запуску BitChat под более распространенными ОС Дорси пока не предоставил. Напомним, что iOS занимает 25,39% мирового рынка мобильных ОС против 74,26% у Android, а macOS – лишь 15,39% против 70,07% у Windows (StatCounter, июнь 2025 г.).

У BitChat есть еще одна особенность, которая роднит его с мессенджерами прошлого. На своем нынешнем этапе развития он не умеет передавать файлы, будь то документы, музыка, видеоролики и пр. Общаться по нему можно пока лишь текстом.

Дальше будет больше

Дорси не стал вдаваться в подробности, почему он выбрал именно Bluetooth в качестве единственной технологии передачи сообщений в своем мессенджере. Известно лишь, что ему пришлось пойти на ряд ограничений, чтобы все работало корректно – например, слишком длинные сообщения автоматически дробятся на части объемом не более 500 байт.

В дальнейшем Дорси намерен научить BitChat работать еще и по Wi-Fi. В этом случае, вероятно, сообщения будут передаваться по всем устройствам с поддержкой этой технологии, находящимся поблизости. Пока неясно, как в этом случае будет реализована приватность.