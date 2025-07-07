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Bluetooth Mesh MBLE Mesh

СОБЫТИЯ

Опубликовать/исправить описание технологии — book@cnews.ru


07.07.2025 Создан безопасный мессенджер, работающий без интернета 1
08.02.2022 Грандиозная утечка в Сбербанке. «Эльдорадо» случайно рассекретила новые смарт-камеры и другие устройства «Сбера» 1
14.12.2020 В России начались продажи устройств умного дома и освещения Yeelight 1
18.02.2016 Ericsson покажет новинки в области 5G, интернета вещей и облачных технологий на MWC 2016 1

Публикаций - 5, упоминаний - 5

Bluetooth Mesh и организации, системы, технологии, персоны:

Yeelight 17 1
X Corp - Twitter 2938 1
Yandex - Яндекс 9216 1
Xiaomi - Сяоми 2232 1
Apple Inc 13156 1
Microsoft Corporation - GitHub 1075 1
Ericsson - Telefonaktiebolaget LM Ericsson 3090 1
СалютДевайсы - СберДевайсы - SberDevices 435 1
Google LLC 12690 1
Ланит - diHouse - Дихаус 264 1
Mixtech - Микстех - сеть сервисных центров 4 1
SK Group - SK Telecom - South Korea Telecom - SK Broadband - Hanaro Telecom 235 1
Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 8849 1
М.Видео-Эльдорадо - МВМ - М.Видео Менеджмент 2949 1
Wi-Fi - Wireless Fidelity LAN - Wi-Fi 802.11 Wave - IEEE 802.11 - Стандарт беспроводной связи 13482 4
Bluetooth - Bluetooth Smart - Bluetooth LE - Bluetooth Low Energy - BLE, BTLE 7938 4
Умный дом - Smart home - Цифровой дом - Домашняя автоматизация - Home automation - системы автоматизации личного жилья 2253 4
Smart технологии - Смартизация - Интеллектуализация - Интеллектуальные технологии 9923 3
WMN - Wireless Mesh Network - Wi-Fi Mesh - Wi-Fi Certified EasyMesh 190 3
Smartphone - Смартфон - Коммуникатор 26797 2
Сервер - серверные платформы (системы) - серверное оборудование - server platforms server hardware 33491 2
Gadget - Гаджет - Девайс - небольшое устройство, предназначенное для облегчения и усовершенствования жизни человека - цифровые товары 8515 2
Прототип - Пилотное тестирование - Прототипирование - Prototyping - Работающая модель, опытный образец устройства или детали в дизайне, конструировании, моделировании - Пилотный проект 13919 1
Умный свет - Умное освещение - Интеллектуальное освещение - Управляемый системы контроля освещения 124 1
Картография и навигация - ГИС - Geolocation - Геолокация - Геопозиционирование - Geopositioning - GeoIP - Geolocation by IP - Геометки - определение реального географического местоположения электронного устройства 367 1
Сенсоры и обработка сенсорной информации - Сенсорика - Sensors and sensory information processing 2059 1
EDGE - Enhanced Data rates for Global Evolution - EGPRS - Enhanced Data rates for GSM Evolution - цифровая технология беспроводной передачи данных для мобильной связи, которая функционирует как надстройка над 2G и 2.5G (GPRS)-сетями 196 1
Repository - Репозиторий 1176 1
PC game - ПК игры - компьютерные игры - Игровая индустрия - Игры и развлекательные приложения для геймеров 18329 1
Motion sensor - Сенсор движения - Датчик движения - Детектор движения 190 1
Chat - Чат - средство обмена сообщениями по компьютерной сети в режиме реального времени - текстовый канал связи 2721 1
Беспроводные технологии - Wireless technologies - Беспроводные интерфейсы - Wireless interfaces - Беспроводные сети связи - Беспроводные коммуникации 10744 1
Телефон - Телефонная связь - голосовая связь - голосовой трафик - телефонные звонки - телефонные системы - telephone communication, calls, systems 26307 1
Микрофон - Microphone 2809 1
Мобильные системы - Мобильные технологии - Мобильные, портативные, компактные устройства, миниатюризация - Mobile, portable devices, systems 14769 1
Видеоконтент - видеоролик - видеозапись - видеоизображение - видеоблог - video content - video blog 7892 1
Освещение искусственное - Искусственные источники света - Студийное освещение - Световое оборудование - Светотехника - Светотехническое оборудование - Электроосветительное оборудование 413 1
PrivacyTech - Конфиденциальная информация - Анонимность - анонимизация - приватность - деанонимизация - доксинг - doxing, doxxing - деанон, пробив 1321 1
Монохромное изображение - Monochrome image 642 1
Тактильная коммуникация - тактильный контакт - haptic communication 186 1
Освещение - dim - диммер - светорегулятор 17 1
WiFi 5 - IEEE 802.11ac - IEEE 802.11n 1155 1
Wi-Fi 7 - IEEE 802.11be - IEEE 802.11ax 257 1
Искусственный интеллект - ИИ - Artificial Intelligence - AI - Artificial General Intelligence - AGI - Общий искусственный интеллект - Искусственный интеллект общего назначения - Универсальный искусственный интеллект 22559 1
Сетевое оборудование - Ethernet - Семейство технологий пакетной передачи данных 3900 1
5G - пятое поколение мобильной связи 2566 1
USB - Universal Serial Bus - универсальная последовательная шина (интерфейс) для подключения периферийных устройств 10595 1
IoT - Internet of Things - Интернет вещей - ИВ-устройства - ИВ-решения 6480 1
SD (MicroSD) - Secure Digital - формат флэш-карт - Secure Digital High Capacity (SDHC) - SD Ultra Capacity (SDUC) - SD eXtended Capacity (SDXC) 6266 1
Full HD - FHD - Full High Definition - разрешение экрана монитора 1920×1080 6462 1
ЦОД - Центр хранения и обработки данных - Дата-центр - Data Center 12904 1
Кибербезопасность - DLP - Data Leak Prevention - IDL - Information Leaks Detection - Предотвращение утечек информации - Предотвращение потери данных 8283 1
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 53876 1
Умные платформы 1988 1
Google Android 15244 2
Apple iOS 8583 2
Alibaba Group - Taobao Tmall Commerce Group 113 1
Xiaomi HyperOS 88 1
Сбер - Sber SBDV IP-PTZ-камера 4 1
BitChat 2 1
Elasticsearch - Тиражируемая свободная программная поисковая система 162 1
Apple macOS 2419 1
Microsoft Windows 16882 1
VK - Mail.ru Group - ICQ - Аська мессенджер 891 1
Яндекс.Алиса - Yandex Alisa - голосовой помощник - voice assistant 952 1
StatCounter 478 1
VK - Mail.ru Маруся - голосовой помощник 198 1
Яндекс.Телефон 31 1
Apple HomeKit 49 1
Xiaomi Mi Home 91 1
Lenovo Motorola Moto - Moto Z - Moto X - Moto G - Moto E - серия смартфонов 147 1
Перов Евгений 97 1
Dorsey Jack - Дорси Джек 38 1
Россия - РФ - Российская федерация 166168 3
Солнце - звезда Солнечной системы 5490 1
Япония 13807 1
Швеция - Королевство 3782 1
Негласное наблюдение - Covert surveillance - скрытое наблюдение - слежка - подслушивание - прослушка - отслеживание передвижений 599 1
ЖКХ - Жилищно-коммунальное хозяйство - ЖКУ - Жилищно-коммунальные услуги - Коммунальные службы 3962 1
Сервисная экономика - Сервисная модель - Услуги и сервисы - Сфера услуг - Service Economy 7808 1
Транспорт - Транспортный сектор экономики - Транспортные услуги - Дорожная инфраструктура - Автодороги - Transport - Road infrastructure - Highways 21642 1
N+1 - Издание 188 1
MWC - Mobile World Congress - Всемирный мобильный конгресс - Всемирный форум мобильной широкополосной связи - 3GSM 952 1
Короткая ссылка
* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 08.2026 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1463328, в очереди разбора - 724413.
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