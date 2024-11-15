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СОБЫТИЯ

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15.11.2024 Умный потолочный светильник Yeelight Arwen GEN2 уже в продаже

амых быстрорастущих категорий в I квартале 2024 г. — их рост составил 83%. diHouse Умный потолочный светильник Yeelight Arwen GEN2 Светильники Yeelight Arwen GEN2 поставляются в двух размерах:

19.02.2015 Наносветильник приносит cолнце в дом

ильников CoeLux, которые впервые с высокой точностью моделируют свет от Солнца в различных широтах. Светильник похож на "окно" на потолке, в котором видны голубое небо и движущееся по нему Солн
09.02.2015 В НИТУ МИСиС работают над новым поколением материалов, позволяющих создать почти бесконечный источник света и сверхъёмкое устройство хранения данных

НИТУ МИСиС под руководством приглашенного профессора Александра Полякова (Чонбукский национальный университет, Южная Корея) работают над новым поколением материалов, позволяющих создать почти вечный источник света, в три раза более ёмкое устройство для считывания и записи информации, а также прибор, способный увеличить плотность передаваемых данных в 25 раз, а соответственно, и их объём. О
12.05.2012 Квантовые точки – светильник будущего

значительно отставали от традиционных источников освещения. Однако ученым из Университета Вандербильта удалось увеличить выход света в 10 раз и выйти на показатель в около 40 люмен/ватт. При этом их источник света излучает очень качественный белый, а не монохроматический свет. Добиться этого удалось с помощью эффективного ультрафиолетового светодиода, добавления уксусной кислоты и ультра-м
30.12.2010 Российские ученые разработали уникальный LED-светильник

стами недавно созданной компании "Лаборатория энергосбережения" разработали уникальный светодиодный светильник, сообщает SvetoProm.Ru. Светильник не имеет основного недостатка подобных и
10.11.2010 Bulbrite предлагает светодиодный светильник MR16 с шестью наклонами луча

дно определить, лампа это или все-таки светильник. Bulbrite объединила мощный энергоэффективный LED-источник света и универсальный дизайн. Кроме этого, при создании этого уникального светильник
25.08.2010 Израильский дизайнер разработал светодиодный светильник в стиле минимализма

Необычный светильник LED lamp 001 разработан израильским дизайнером Наама Хофманом (Naama Hofman). Его конструкция очень проста, внешне создается впечатление, что это просто светящаяся трубка на изогнуто
03.07.2008 Завод «Светотехника» управляет инженерными данными вместе с «1С:Предприятием 8»

поставки и внедрения PLM-решений на платформе «1С:Предприятие 8», успешно завершила проект внедрения системы «1С:Предприятие 8. PDM Управление инженерными данными» (1С:PDM) на Лихославльском заводе «Светотехника». В качестве КИС на предприятии применяется «1С:Управление производственным предприятием 8». Одной из основных задач, для решения которых внедрялось «1С:Управление производственным
30.07.2007 «Терна Светотехника» автоматизировала склады на базе «1С»

Компания Axelot завершила проект по тиражированию решения для автоматизации складов компании «Терна Светотехника», входящей в ГК «Терна». Система введена в промышленную эксплуатацию на объекте за 13 рабочих дней. По итогам «пилотного» проекта автоматизации складского комплекса «Терна-Свето
18.06.2007 Разработан предельно технологичный источник света

Группа ученых из Иллинойского университета в г. Шампана-Кэмпейн разработала уникально простой, но при этом чрезвычайно эффективный источник света, основным элементом которого служит обычная (в прототипе - купленная в бакалейной лавке) алюминиевая фольга, обработанная кислотным составом. Как сообщает live Science, эффективн
23.05.2007 Создан кремниевый дихроматичный источник света

Как сообщает Physorg, ученые из немецкого исследовательского института Forschungszentrum Dresden-Rossendorf разработали кремниевый источник света, который может излучать свет двух разных длин волн - в красной и голубой областях спектра. Управление длиной волны осуществляется изменением силы тока. Предполагается, что новый

17.01.2007 Soundoiler представила светильник со встроенным динамиком

Компания Soundolier представила новый продукт, объединяющий в себе (что вполне в духе времени) несколько устройств, в том числе светильник со встроенным в него динамиком. При этом можно приобрести как одну лампу, так и две, и получить стереозвучание. Soundolier Duo В дополнение к данному продукту можно приобрести беспро
18.10.2006 Видеошкола режиссера Андрея Каминского. Семь главных советов или основа основ

озможно, ваша камера и показывает что-то про «0 люкс», но – с каким качеством? Недорогой накамерный светильник Конечно, любительской съемке эфирное качество не требуется. Но согласитесь, картин

Публикаций - 409, упоминаний - 471

Освещение искусственное и организации, системы, технологии, персоны:

Ростех - Росэлектроника - Автоматика Концерн 1818 30
Samsung Electronics 10997 27
Philips 2096 24
Ростех РГК - Ростехнологии - российская государственная корпорация - Rostec 3424 20
LG Electronics 3725 20
Yandex - Яндекс 9095 19
Sony 6718 16
Xiaomi 2184 14
Apple Inc 13057 14
Intel Corporation 12769 14
Ростех - Росэлектроника - Российская электроника - Научно-производственная организация 1263 13
Panasonic Corporation - Matsushita Electric Industrial - Miyazaki Matsushita Electric Industrial 2690 13
Google LLC 12595 12
Microsoft Corporation 25691 11
Canon 1436 10
Ростех - Швабе Холдинг - Shvabe 233 10
Hisense Group Holdings - Айсенс Рус 234 9
Olympus 474 9
Yeelight 17 8
Элемент ГК - Микрон - Micron 1670 8
Acer Group - Acer Inc 2756 8
Nikon 646 8
Samsung - Harman - JBL 241 7
Redmond - Редмонд - Илот - Инновационные решения 131 7
Nvidia Corp 3944 7
Siemens AG - Siemens Group 2663 7
Nokia Corporation - Nokia Oyj 5798 6
HP Inc. 5871 6
VK - Mail.ru Group - ВКонтакте 4860 6
Seiko Epson Corporation 908 6
Ростелеком 10857 5
МТС - Мобильные ТелеСистемы - Mobile TeleSystems 15552 5
IBM - International Business Machines Corp 9677 5
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Panasonic - Technics 70 5
Ракурс НПФ 175 5
Lumileds 10 4
Dell EMC 5166 4
М.Видео-Эльдорадо - МВМ - М.Видео Менеджмент 2899 9
Лента - Супер Лента - Гипер Лента - Сеть розничной торговли 2388 7
Банк Оранжевый - ПромСервисБанк 284 6
Ozon Holdings - Озон Холдинг - Интернет Решения 1860 6
Hisense - Gorenje - Горенье БТ 127 6
JPX - Japan Exchange Group - TSE - Tokyo Stock Exchange - Токийская фондовая биржа 121 5
NYSE - New York Stock Exchange - Нью-Йоркская фондовая биржа 1971 5
Ростех - Швабе - УОМЗ - Уральский оптико-механический завод имени Э.С.Яламова 48 5
Крокус Экспо МВЦ - международный выставочный центр 207 5
FSE - Frankfurt Stock Exchange - Deutsche Börse Group - Deutsche Börse Frankfurt - Clearstream - Франкфуртская фондовая биржа 173 5
Экспоцентр ЦВК - Центральный выставочный комплекс 326 5
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Volkswagen Audi Group 231 4
Россети Ленэнерго 1698 4
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Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 8738 3
Russ ГК - Wildberries & Russ - РВБ - Вайлдберриз - Ягодки 1243 3
Walt Disney Company 644 3
Megogo - Онлайн-кинотеатр - OTT/VOD медиасервис 88 3
Фотодженика - Photogenica - фотобанк 1702 2
УГМК - УГОК - Учалинский ГОК - Учалинский горно-обогатительный комбинат 6 2
Терна ТПГ - Терна Светотехника - Терна СИС - Терна Специальные информационные системы 9 2
Ленэкспо - выставочный комплекс 28 2
ВЭБ.РФ - Государственная корпорация развития - Банк развития и внешнеэкономической деятельности - Внешэкономбанк 1107 2
РЖД - Российские железные дороги 2082 2
ВТБ - Открытие ФК - Банк Открытие 545 2
Mitsubishi Corporation - Мицубиси Корпорейшн 530 2
Metro AG - Metro Cash&Carry - Metro C&C - Метро Кэш энд Керри 500 2
Автодор - Российские автомобильные дороги 96 2
Mercedes-Benz Group - Mercedes-Benz AG 204 2
УГМК - Уральская горно-металлургическая компания 66 2
VK - Mail.ru 33 Слона - Цифровое агентство недвижимости 3990 2
Daikin Industries 64 2
Kärcher - Karcher - Керхер 74 2
Газпромнефть Восток 3 2
BYD Motors - BYD Auto - Build Your Dreams 31 1
101Hotels.com 456 1
WORX 6 1
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Минпромторг РФ - Министерство промышленности и торговли Российской Федерации 3822 13
Правительство Москвы - Мэрия Москвы 2832 6
Роснано - Роснанотех - Роснанотехнологии - Российская корпорация нанотехнологий - 780 4
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Федеральная служба по оборонному заказу - Гособоронзаказ - Рособоронзаказ 273 4
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Кабинет министров Украины - Министерство промышленной политики Украины 5 3
Правительство РФ - Правительства Российской Федерации 6500 3
ТПП РФ - Торгово-промышленная палата Российской Федерации 448 3
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 13632 2
РНФ - Российский научный фонд 185 2
U.S. FCC - Federal Communications Commission - ФКС - Федеральная комиссия по связи США 680 2
U.S. Department of Defense - United States Navy, USN - ВМФ США - Военно-морские силы США - United States Marine Corps, USMC - Корпус морской пехоты США 665 1
Правительство РФ - Комиссия по законопроектной деятельности 26 1
U.S. Department of Defense - United States Army - Армия США - Сухопутные войска США 631 1
Правительство Московской области - Мингосуправления МО - Министерство государственного управления, информационных технологий и связи Московской области 77 1
ФНС РФ - Федеральная налоговая служба Российской Федерации - МНС России - Министерство Российской Федерации по налогам и сборам - Госналогслужба России 3275 1
ЦБ РФ - Центробанк - Центральный банк РФ - Банк России 5594 1
МЧС РФ - Министерство по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий 1434 1
Минобрнауки РФ - Министерство науки и высшего образования Российской Федерации 1531 1
Госдума РФ - Государственная Дума Федерального Собрания РФ 3656 1
ВЭБ.РФ - ФРП РФ - Фонд развития промышленности - РФТР ФГАУ - Российский фонд технологического развития 195 1
Минэкономразвития РФ - МЭРТ - Минэк - Министерство экономического развития Российской Федерации 2863 1
Минобороны РФ - Министерство обороны Российской Федерации - ВС РФ - Вооружённые силы Российской Федерации 3184 1
U.S. Department of Defense - Pentagon - Министерство войны США - Военное министерство США - Министерство обороны США - Пентагон - Department of War, DoW 1889 1
Роскосмос - Федеральное космическое агентство - Государственная корпорация по космической деятельности - Российское авиационно-космическое агентство - Росавиакосмос 1926 1
Президент РФ - Президент Российской Федерации 4926 1
ФАС РФ - Федеральная антимонопольная служба Российской Федерации - МАП РФ - Министерство по антимонопольной политике и поддержке предпринимательства 2323 1
Росстат - Федеральная служба государственной статистики - Роскомстат 962 1
Совфед РФ - Совет Федерации Федерального Собрания Российской Федерации 1182 1
Минфин РФ - Министерство финансов Российской федерации 2123 1
Минстрой РФ - Министерство строительства и ЖК РФ - Министерство строительства и жилищно-коммунального хозяйства 382 1
Сколково ИЦ - Инновационный центр - Фонд развития центра разработки и коммерциализации новых технологий - Сколковский инноград науки и технологий - Skolkovo Foundation 3409 1
Роспотребнадзор РФ - Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека 408 1
ОЭЗ Технополис Москва - Печатники - Особая экономическая зона - ОЭЗ Зеленоград - Особая экономическая зона Зеленоград - Свободная экономическая зона Зеленоград - ТВЗ Зеленоград 613 1
ЕЭК - Евразийская экономическая комиссия 123 1
Минтранс РФ - Росавтодор ФДА - Федеральное дорожное агентство 161 1
U.S. Department of Defense - DARPA - U.S. Defense Advanced Research Projects Agency - Управление перспективных исследовательских проектов Министерства обороны США 524 1
Правительство Республики Татарстан - Аппарат Кабинета Министров Республики Татарстан - Президент Республики Татарстан - органы государственной власти 306 1
Правительство Казахстана - Министерство национальной экономики, КРЕМЗ - Комитет по регулированию естественных монополий, защите конкуренции и прав потребителей 71 1
ISO - International Organization for Standardization - Международная организация по стандартизации 1511 30
GSMA - Global System for Mobile Communications - Международная ассоциация GSM - Global System for Mobile Communications - Глобальный стандарт цифровой мобильной сотовой связи с разделением каналов по времени (TDMA) и частоте (FDMA) 6504 8
АКРП Консорциум дизайн-центров - Ассоциация консорциумов дизайн-центров и предприятий радиоэлектронной промышленности 19 5
Базис Консорциум - Ассоциация разработчиков и производителей - Консорциум средств, ресурсов и технологий производства высокотехнологичной продукции 9 5
VDI - Verein Deutscher Ingenieur - Федеральное объединение немецких инженеров - Союз немецких инженеров - Ассоциация немецких инженеров 5 4
Консорциум Светотехника АНО 4 4
VESA - Video Electronics Standards Association - Ассоциация стандартизации видеоэлектроники 411 4
Пассивные электронные компоненты - Консорциум 9 3
Электрокабель 13 1
ГЛОНАСС/ГНСС-Форум - Ассоциация разработчиков, производителей и потребителей оборудования и приложений на основе глобальных навигационных спутниковых систем - Ассоциация разработчиков и производителей навигационного спутникового оборудования 180 1
ISF - Imaging Science Foundation - Научная организация в области качества изображения 24 1
Содружество производителей светотехники АНО 3 1
FIFA - Fédération Internationale de Football Association - ФИФА - Международная федерация футбола 263 1
3GPP - 3rd Generation Partnership Project - Third Generation Partnership Project - 3G Patent Platform Partnership - Консорциум, разрабатывающий спецификации для мобильной телефонии 539 1
АПКИТ - Ассоциация предприятий компьютерных и информационных технологий 359 1
РАТЭК - Ассоциация производителей электроники - Ассоциация торговых компаний и товаропроизводителей электробытовой и компьютерной техники 126 1
АРПЭ - Ассоциация разработчиков и производителей электроники НО 178 1
FIDO Alliance - Fast IDentity Online 38 1
Опора России - ОООМиСП - Общероссийская общественная организация малого и среднего предпринимательства 79 1
СоюзМаш России - Союз машиностроителей России 56 1
АЮР - Ассоциация юристов России 51 1
WWF - World Wildlife Fund - World Wide Fund for Nature - Всемирный фонд дикой природы 55 1
VDE - Verband der Elektrotechnik, Elektronik und Informationstechnik - Немецкая ассоциация электротехники, электроники и информационных технологий 18 1
РГО ВОО - Русское географическое общество Всероссийская общественная организация 54 1
Greenpeace - Гринпис 130 1
Smartphone - Смартфон - Коммуникатор 26516 89
Оптические технологии - Optical technologies - высокотехнологичная оптико-электронная техника - high-tech optical and electronic equipment 11451 85
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 61016 80
LASER - Light Amplification by Stimulated Emission of Radiation - Лазер - лазерные технологии - усиление света посредством вынужденного излучения 3630 78
LED-освещение - LED-лампы - light-emitting diode - светодиод - светоизлучающий диод - светодиодное освещение 1178 78
Аккумулятор электрический - Системы накопления (хранения) энергии, СНЭ - системы хранения электроэнергии - Energy storage - химический источник тока многоразового действия, который может быть вновь заряжен после разряда 10572 70
Электроника - Дисплей - Монитор - Display - Monitor 13161 70
Мобильные системы - Мобильные технологии - Мобильные, портативные, компактные устройства, миниатюризация - Mobile, portable devices, systems 14686 70
USB - Universal Serial Bus - универсальная последовательная шина (интерфейс) для подключения периферийных устройств 10546 69
Wi-Fi - Wireless Fidelity LAN - Wi-Fi 802.11 Wave - IEEE 802.11 - Стандарт беспроводной связи 13396 66
Электроника - Дисплей - TFT LCD - Thin-Film Transistor - ЖК-дисплей - Тонкоплёночный транзистор - Жидкокристаллический дисплей с активной матрицей - LCD (жидкокристаллический, проекционный) телевизор 6603 54
Bluetooth - Bluetooth Smart - Bluetooth LE - Bluetooth Low Energy - BLE, BTLE 7883 53
ANSI Lumen - Люмен - единица измерения светового потока в Международной системе единиц, является световой величиной. 648 52
Телевизор - Телевизионный приёмник - Телеоборудование - ТВ-приемник - TV Receiver 7499 52
Interface - Интерфейс - Комплекс средств для взаимодействия двух систем друг с другом 27128 51
Контрастность 3017 51
Gadget - Гаджет - Девайс - небольшое устройство, предназначенное для облегчения и усовершенствования жизни человека - цифровые товары 8441 46
Фотокамеры - Фотоаппараты - Фототехника - фотографический аппарат - Cameras - photographic apparatus 4883 45
LED-вспышка - светодиодная вспышка 2852 45
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Яндекс.Станция - Умный дом с Алисой 103 9
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Qualcomm Snapdragon - Семейство мобильных систем на кристалле - System on Chip - SoC 2160 8
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VK - Mail.ru Маруся - голосовой помощник 197 8
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Яндекс.Маркет - Yandex Market 1270 5
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Беларусь - Белоруссия 6250 8
Россия - УФО - УрФО - Уральский федеральный округ - Уральский регион 3310 7
США - Нью-Йорк 3174 7
Нидерланды 3721 7
Франция - Иль-де-Франс - Париж 1083 7
Франция - Французская Республика 8136 6
Нидерланды - Амстердам 627 6
США - Калифорния 4809 6
Россия - СФО - Томская область - Томский район - Томская агломерация 1028 6
Евросоюз - ЕС - Европейский союз - European Union - Еврозона - Европейская комиссия - Еврокомиссия 4182 5
Финляндия - Финляндская Республика 3690 5
Россия - УФО - Свердловская область 1914 5
Швейцария - Швейцарская Конфедерация 2594 5
Украина 7905 5
Луна - спутник Земли - Лунные программы 1541 5
Тихий океан - Тихоокеанский бассейн - Тихоокеанский регион 777 5
Германия - Северный Рейн-Вестфалия - Дюссельдорф 140 5
Япония - Осака 145 5
Россия - ПФО - Татарстан Республика 3412 4
Индия - Bharat 5836 4
Россия - УФО - Екатеринбург - Свердловск 4446 4
Австралия - Австралийский Союз - Австралийский континент 3644 4
Африка - Африканский регион 3631 4
Россия - СЗФО - Калининградская область 1458 4
Образование - Образовательные учреждения - Наука - Научная деятельность - Университеты и наука должны объединиться 33369 57
Электроэнергетика - Электродинамика - Электрификация - Электрический ток - электричество - электроток - Electric current - electricity - electric current 4591 41
Транспорт - Транспортный сектор экономики - Транспортные услуги - Дорожная инфраструктура - Автодороги - Transport - Road infrastructure - Highways 21388 36
БТиЭ - Бытовая техника и электроника - Home Appliance - Household appliances and electronics 6109 36
Торговля розничная - Ритейл - Шопинг - Розница - Retail - торговые компании 27013 35
Здравоохранение - Медицина и медицинские товары и услуги - медицинские организации - медучреждения - Лечебно-профилактические учреждения, ЛПУ - Лечебно-санитарные учреждения медучреждения 11194 31
Металлы - Сплавы - Metals - Alloys 5456 31
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 57121 30
Дневной свет - Дневное освещение 145 25
Театр - Театральное искусство - Theater - Theatrical art - Кинематограф - Кинотеатральная отрасль - Кинотеатры - Cinema industry - Киностудии - Кинокомпании - Film studios 3314 24
Ergonomics - Эргономика 1739 22
Метеорология - Климатология - Гидрометеорология - Океанология - Океанография - Погода 1990 21
Экология и охрана окружающей среды - Environment friendly - Экологичность - Экологический мониторинг - Экологические технологии - Экологический менеджмент - Природоохранная деятельность 4475 21
Русский язык - День русского языка - 6 июня - русифицирование - русификация 11641 20
Спорт - Спортивная сфера - Спортивная индустрия - Спортивные мероприятия - Спортинвентарь - Sport 6670 20
Зоология - наука о животных 2866 20
Здравоохранение - Охрана здоровья граждан (населения) и профилактика болезней 10195 19
Видеокамера - Видеосъёмка 715 17
Homo Sapiens - Человек разумный - Humanity - Человечество 3007 16
Электроэнергетика - Электроснабжение - Энергопитание - Энергосбыт - Линия электропередачи, ЛЭП - Электросетевой комплекс - отрасль энергетики, включающая в себя производство, передачу и сбыт электроэнергии 2089 16
Торговля - FMCG&Retail - Fast Moving Consumer Goods - Товары повседневного спроса - Товары народного потребления - Потребительский рынок 5517 15
Кремний - Silicium - химический элемент 1751 14
Здравоохранение - Офтальмология - глазные заболевания - органы зрения 723 14
RnD - R&D - Research and Development - НИОКР - Научно-исследовательские, опытно-конструкторские и проектно-изыскательские работы - Научно-исследовательская работа, НИР 6657 14
Авиационная промышленность - Авиация - Авиастроение - Самолетостроение - Воздушный транспорт - Aviation industry - Aircraft construction 6133 14
Энергетика - Energy - Energetically 5787 14
Музеи, выставки, библиотеки - музейная, выставочная, библиотечная деятельность 1576 13
Транспорт - Автомобилестроение - Автомобильная промышленность - Транспортное машиностроение - Автобизнес - Автомобильные транспортные средства - Автопроизводители 5984 13
Галлий - Gallium - химический элемент 360 12
Алюминий - Aluminium - химический элемент 1502 12
ОПК - Оборонно-промышленный комплекс - ВПК - Военно-промышленный комплекс - Обороноспособность - ВВСТ, вооружение, военная и специальная техника - Military-industrial complex - Оружие - Weapon 9075 12
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - банковские операции - банковские услуги 52984 12
Недвижимость - Real estate - Realty - недвижимое имущество - риэлторская деятельность 5547 12
Лесное хозяйство - Лесная промышленность - Лесозаготовительная техника - Регулирование лесопользования - контроль за использованием лесных ресурсов - Инициатива устойчивого лесопользования - Sustainable Forestry Initiative 1473 11
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Лёгкая промышленность - Текстильная промышленность - Ткацкая промышленность - Ткани - Textile industry - Fabrics 1366 11
Инвестиции - инвестирование - инвестиционные проекты - инвестиционное консультирование 18000 10
Туризм - Туристический сектор экономики - Турбизнес - туристические агентства - Путешествия - Tourism, travel 7394 10
Астрономия - Космос - Созвездие - Звёздные скопления - Constellation 1744 9
Здравоохранение - Нервная система - Nervous system - Неврология - Мозг - Brain - центральный отдел нервной системы - Инсульт и черепно-мозговые травмы - Stroke and traumatic brain injuries - Острое нарушение мозгового кровообращения (ОНМК) 1317 9
CNews - ZOOM.CNews 1864 12
Optics 142 5
Nature 827 4
CNews RND - R&D.CNews 2274 4
РБК - РосБизнесКонсалтинг 11537 3
Коммерсантъ - Издательский дом 2345 3
LiveScience 154 3
Nikkei - Nihon Keizai Shimbun 547 2
Inquirer 463 2
Известия ИД 754 2
Space Daily 528 2
PhysicsWeb 184 2
DW - Deutsche Welle - Немецкая волна 70 1
Frankfurter Allgemeine Zeitung 14 1
ACS Applied Materials & Interfaces 13 1
SPIE - Optics.org 29 1
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NYT - The New York Times 1099 1
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Ars Technica 446 1
AP - Associated Press 2007 1
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MIT - Massachusetts Institute of Technology - МТИ - Массачусетский технологический институт 999 3
Harvard University - Гарвардский университет - Гарвард 470 3
МИСиС НИТУ - Университет науки и технологий - Московский институт стали и сплавов - Национальный исследовательский технологический университет 456 3
SU - Stanford University - Leland Stanford Junior University - Стэнфордский университет 647 3
CWRU - Case Western Reserve University - Кейс-Вестерн-Резерв университет 31 2
РАН СПбАУ им. Ж.И. Алфёрова - Алфёровский университет - Санкт-Петербургский национальный исследовательский Академический университет им. Ж. И. Алфёрова 16 2
НИУ ВШЭ - Национальный исследовательский университет - Высшая школа экономики 1433 2
IEEE - The Institute of Electrical and Electronics Engineers - ИИЭР - Институт инженеров электротехники и электроники 303 2
Сколтех - Сколковский институт науки и технологий - Skoltech - Skolkovo Institute of Science and Technology - СколковоТех 444 2
РГУ нефти и газа имени Губкина - Российский государственный университет нефти и газа имени И.М. Губкина - Губкинский университет - "Керосинка" 117 2
Ростех - Росэлектроника - НИИ Телевидения 33 2
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YSU - Yerevan State University - Ереванский государственный университет 6 1
SMART - Singapore-MIT Alliance for Research and Technology - Альянс Сингапур-MIT по исследованиям и технологиям 4 1
BU - Boston University - Бостонский университет 62 1
UCF - University of Central Florida - Университет Центральной Флориды 30 1
МГУ - Физический факультет МГУ им. М. В. Ломоносова 38 1
Johannes Gutenberg University Mainz - Johannes Gutenberg-Universität Mainz - Университет Иоганна Гутенберга в Майнце - Майнцский университет 9 1
Сколтех - Центр прикладного ИИ - Центр прикладного искусственного интеллекта 39 1
University of Toledo - Университет Толедо 4 1
University of Rennes - Université de Rennes - Университет Ренна 3 1
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CMU - Carnegie Mellon University - Университет Карнеги-Меллона 284 1
МГУ - Московский Государственный Университет имени М. В. Ломоносова 1717 1
МФТИ - Московский физико-технический институт - Физтех 1191 1
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