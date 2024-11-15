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Наносветильник приносит cолнце в дом ильников CoeLux, которые впервые с высокой точностью моделируют свет от Солнца в различных широтах. Светильник похож на "окно" на потолке, в котором видны голубое небо и движущееся по нему Солн

В НИТУ МИСиС работают над новым поколением материалов, позволяющих создать почти бесконечный источник света и сверхъёмкое устройство хранения данных НИТУ МИСиС под руководством приглашенного профессора Александра Полякова (Чонбукский национальный университет, Южная Корея) работают над новым поколением материалов, позволяющих создать почти вечный источник света, в три раза более ёмкое устройство для считывания и записи информации, а также прибор, способный увеличить плотность передаваемых данных в 25 раз, а соответственно, и их объём. О

Квантовые точки – светильник будущего значительно отставали от традиционных источников освещения. Однако ученым из Университета Вандербильта удалось увеличить выход света в 10 раз и выйти на показатель в около 40 люмен/ватт. При этом их источник света излучает очень качественный белый, а не монохроматический свет. Добиться этого удалось с помощью эффективного ультрафиолетового светодиода, добавления уксусной кислоты и ультра-м

Российские ученые разработали уникальный LED-светильник стами недавно созданной компании "Лаборатория энергосбережения" разработали уникальный светодиодный светильник, сообщает SvetoProm.Ru. Светильник не имеет основного недостатка подобных и

Bulbrite предлагает светодиодный светильник MR16 с шестью наклонами луча дно определить, лампа это или все-таки светильник. Bulbrite объединила мощный энергоэффективный LED-источник света и универсальный дизайн. Кроме этого, при создании этого уникального светильник

Израильский дизайнер разработал светодиодный светильник в стиле минимализма Необычный светильник LED lamp 001 разработан израильским дизайнером Наама Хофманом (Naama Hofman). Его конструкция очень проста, внешне создается впечатление, что это просто светящаяся трубка на изогнуто

Завод «Светотехника» управляет инженерными данными вместе с «1С:Предприятием 8» поставки и внедрения PLM-решений на платформе «1С:Предприятие 8», успешно завершила проект внедрения системы «1С:Предприятие 8. PDM Управление инженерными данными» (1С:PDM) на Лихославльском заводе «Светотехника». В качестве КИС на предприятии применяется «1С:Управление производственным предприятием 8». Одной из основных задач, для решения которых внедрялось «1С:Управление производственным

«Терна Светотехника» автоматизировала склады на базе «1С» Компания Axelot завершила проект по тиражированию решения для автоматизации складов компании «Терна Светотехника», входящей в ГК «Терна». Система введена в промышленную эксплуатацию на объекте за 13 рабочих дней. По итогам «пилотного» проекта автоматизации складского комплекса «Терна-Свето

Разработан предельно технологичный источник света Группа ученых из Иллинойского университета в г. Шампана-Кэмпейн разработала уникально простой, но при этом чрезвычайно эффективный источник света, основным элементом которого служит обычная (в прототипе - купленная в бакалейной лавке) алюминиевая фольга, обработанная кислотным составом. Как сообщает live Science, эффективн

Создан кремниевый дихроматичный источник света Как сообщает Physorg, ученые из немецкого исследовательского института Forschungszentrum Dresden-Rossendorf разработали кремниевый источник света, который может излучать свет двух разных длин волн - в красной и голубой областях спектра. Управление длиной волны осуществляется изменением силы тока. Предполагается, что новый

Soundoiler представила светильник со встроенным динамиком Компания Soundolier представила новый продукт, объединяющий в себе (что вполне в духе времени) несколько устройств, в том числе светильник со встроенным в него динамиком. При этом можно приобрести как одну лампу, так и две, и получить стереозвучание. Soundolier Duo В дополнение к данному продукту можно приобрести беспро