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СОБЫТИЯ
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|15.11.2024
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Умный потолочный светильник Yeelight Arwen GEN2 уже в продаже
амых быстрорастущих категорий в I квартале 2024 г. — их рост составил 83%. diHouse Умный потолочный светильник Yeelight Arwen GEN2 Светильники Yeelight Arwen GEN2 поставляются в двух размерах:
|19.02.2015
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Наносветильник приносит cолнце в дом
ильников CoeLux, которые впервые с высокой точностью моделируют свет от Солнца в различных широтах. Светильник похож на "окно" на потолке, в котором видны голубое небо и движущееся по нему Солн
|09.02.2015
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В НИТУ МИСиС работают над новым поколением материалов, позволяющих создать почти бесконечный источник света и сверхъёмкое устройство хранения данных
НИТУ МИСиС под руководством приглашенного профессора Александра Полякова (Чонбукский национальный университет, Южная Корея) работают над новым поколением материалов, позволяющих создать почти вечный источник света, в три раза более ёмкое устройство для считывания и записи информации, а также прибор, способный увеличить плотность передаваемых данных в 25 раз, а соответственно, и их объём. О
|12.05.2012
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Квантовые точки – светильник будущего
значительно отставали от традиционных источников освещения. Однако ученым из Университета Вандербильта удалось увеличить выход света в 10 раз и выйти на показатель в около 40 люмен/ватт. При этом их источник света излучает очень качественный белый, а не монохроматический свет. Добиться этого удалось с помощью эффективного ультрафиолетового светодиода, добавления уксусной кислоты и ультра-м
|30.12.2010
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Российские ученые разработали уникальный LED-светильник
стами недавно созданной компании "Лаборатория энергосбережения" разработали уникальный светодиодный светильник, сообщает SvetoProm.Ru. Светильник не имеет основного недостатка подобных и
|10.11.2010
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Bulbrite предлагает светодиодный светильник MR16 с шестью наклонами луча
дно определить, лампа это или все-таки светильник. Bulbrite объединила мощный энергоэффективный LED-источник света и универсальный дизайн. Кроме этого, при создании этого уникального светильник
|25.08.2010
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Израильский дизайнер разработал светодиодный светильник в стиле минимализма
Необычный светильник LED lamp 001 разработан израильским дизайнером Наама Хофманом (Naama Hofman). Его конструкция очень проста, внешне создается впечатление, что это просто светящаяся трубка на изогнуто
|03.07.2008
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Завод «Светотехника» управляет инженерными данными вместе с «1С:Предприятием 8»
поставки и внедрения PLM-решений на платформе «1С:Предприятие 8», успешно завершила проект внедрения системы «1С:Предприятие 8. PDM Управление инженерными данными» (1С:PDM) на Лихославльском заводе «Светотехника». В качестве КИС на предприятии применяется «1С:Управление производственным предприятием 8». Одной из основных задач, для решения которых внедрялось «1С:Управление производственным
|30.07.2007
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«Терна Светотехника» автоматизировала склады на базе «1С»
Компания Axelot завершила проект по тиражированию решения для автоматизации складов компании «Терна Светотехника», входящей в ГК «Терна». Система введена в промышленную эксплуатацию на объекте за 13 рабочих дней. По итогам «пилотного» проекта автоматизации складского комплекса «Терна-Свето
|18.06.2007
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Разработан предельно технологичный источник света
Группа ученых из Иллинойского университета в г. Шампана-Кэмпейн разработала уникально простой, но при этом чрезвычайно эффективный источник света, основным элементом которого служит обычная (в прототипе - купленная в бакалейной лавке) алюминиевая фольга, обработанная кислотным составом. Как сообщает live Science, эффективн
|23.05.2007
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Создан кремниевый дихроматичный источник света
Как сообщает Physorg, ученые из немецкого исследовательского института Forschungszentrum Dresden-Rossendorf разработали кремниевый источник света, который может излучать свет двух разных длин волн - в красной и голубой областях спектра. Управление длиной волны осуществляется изменением силы тока. Предполагается, что новый
|17.01.2007
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Soundoiler представила светильник со встроенным динамиком
Компания Soundolier представила новый продукт, объединяющий в себе (что вполне в духе времени) несколько устройств, в том числе светильник со встроенным в него динамиком. При этом можно приобрести как одну лампу, так и две, и получить стереозвучание. Soundolier Duo В дополнение к данному продукту можно приобрести беспро
|18.10.2006
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Видеошкола режиссера Андрея Каминского. Семь главных советов или основа основ
озможно, ваша камера и показывает что-то про «0 люкс», но – с каким качеством? Недорогой накамерный светильник Конечно, любительской съемке эфирное качество не требуется. Но согласитесь, картин
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