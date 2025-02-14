Разделы

Индексная книга (каталог) CNews*
Получите все материалы CNews по ключевому слову
Все категории 170432
ИКТ 13269
Организации 10416
Ведомства 1449
Ассоциации 974
Технологии 3403
Системы 25230
Персоны 72973
География 2765
Статьи 1511
Пресса 1196
ИАА 683
НИИ, ВУЗы и библиотеки 2588
Мероприятия 844

Яндекс.Телефон


14.02.2025 «Яндекс» выпустил свой первый планшет – «убийцу» iPad. Он металлический, большой и дешевый. Видео 1
20.06.2024 «Яндекс» выпустил наушники лучше и в разы дешевле Airpods Max. Видео 2
02.10.2023 Импортозамещение захромало. Российский «антишпионский» смартфон может оказаться клоном телефона из Бангладеш 1
07.07.2023 Xiaomi и iPhone больше не нужны. В России создается полностью отечественный смартфон на процессоре RISC-V 1
28.06.2023 Гигантский шаг вперед. В России впервые построят завод, производящий смартфоны под заказ 1
08.02.2022 Грандиозная утечка в Сбербанке. «Эльдорадо» случайно рассекретила новые смарт-камеры и другие устройства «Сбера» 1
08.09.2020 МТТ стал техническим партнером «Яндекс.Телефонии» 1
15.08.2019 Будущие iPhone полностью рассекречены за месяц до анонса 1
02.08.2019 Lenovo спустя полтора года вернулась в Россию с дешевыми смартфонами. Цена 1
24.07.2019 «Яндекс» вступил в битву с шоколадной пастой за бренд «Алиса» 1
19.06.2019 Не Китаем единым: 7 смартфонов российских производителей 2
23.05.2019 Бытовая техника Samsung интегрирована в «умный дом» «Яндекса» 1
15.05.2019 Топ-9 смартфонов с NFC до 15 000 рублей: выбор ZOOM 1
22.03.2019 Названа российская цена дешевого Redmi Note 7 с камерой «не хуже, чем у iPhone» 2
01.03.2019 «Яндекс» резко снизил цену на свой фирменный смартфон 4
06.02.2019 Власти запретят в России продажу ПК и смартфонов без отечественных антивирусов, браузеров и мессенджеров 1
06.02.2019 Создатель первого гаджета «Яндекса» перешел работать в Сбербанк 1
05.02.2019 В России создана «убийца секретарш» на основе «Алисы» 1
28.01.2019 Власти заставляют предустанавливать российские антивирусы, браузеры, мессенджеры на иностранные ПК и смартфоны 1
23.01.2019 «Яндекс» выпустил автомобильный бортовой компьютер. Цена 2
27.12.2018 Как выглядел планшет «Яндекса», о котором ходили слухи несколько лет. Фото 1
24.12.2018 Важнейшие события 2018 года в ИКТ-отрасли. Голосование 1
06.12.2018 «Яндекс.Телефон» появился в сетях «М.Видео» и «Эльдорадо» 1
05.12.2018 Алиса, Телефон у меня! 2
05.12.2018 «Яндекс» выпустил смартфон с «максимумом удобств за минимальные деньги». Цена. Опрос 2
05.12.2018 «Яндекс» анонсировал смартфон «Яндекс.Телефон» 1
03.12.2018 «Яндекс.Телефон» случайно рассекречен до анонса. Характеристики. Фото. Цена. Опрос 2
09.11.2018 Рассекречены характеристики «Яндекс.Телефона». Опрос 2
07.04.2016 «Яндекс» запустил «облачную» АТС для малого бизнеса 2
07.04.2016 «Яндекс» запустил виртуальную АТС для СМБ 2

Публикаций - 30, упоминаний - 43

Яндекс.Телефон и организации, системы, технологии, персоны:

Yandex - Яндекс 7477 27
Google LLC 11854 9
Samsung Electronics 10301 7
Apple Inc 12170 6
Huawei 3968 5
Xiaomi 1761 5
X Corp - Twitter 2851 4
МТС - Мобильные ТелеСистемы - Mobile TeleSystems 12854 4
ВымпелКом - Билайн - Beeline - Вымпел-Коммуникации 8789 4
Nokia Corporation - Nokia Oyj 5684 3
Meta Platforms - Facebook 4447 3
Microsoft Corporation 24703 2
LG Electronics 3622 2
МегаФон 9011 2
VK - Mail.ru Group 3462 2
Honor - Shenzhen Zhixin New Information Technology 722 2
Baikal Electronics - Байкал Электроникс 414 2
Актив - Актив-софт - Актив Технологии - Рутокен - Rutoken - Aktiv.Consulting 855 2
СалютДевайсы - СберДевайсы - SberDevices 320 2
Ростелеком 9785 2
DEPO Computers - Депо Электроникс 639 2
SunSim - СанСим 8 2
GS Group - General Satellite - Дженерал Сателайт - Инновационные технологии АО Концерн 310 2
Smart Technologies - Aquarius - Аквариус - Аквариус Системз Интеграл 859 2
Ростелеком ОМП - Открытая мобильная платформа 432 2
DEXP 53 1
Sony 6556 1
HTC Corporation 1499 1
1С-Битрикс - Bitrix 584 1
SPB Software 54 1
Kaspersky - Лаборатория Касперского 4938 1
Lenovo Group 2297 1
Qualcomm Technologies 1834 1
Philips 2057 1
Lenovo Motorola 3503 1
2ГИС - 2GIS - ДубльГИС 297 1
RDC Group - Mobilidi 25 1
Lenovo PCSD - Personal Computer and Smart Devices Group 11 1
Wexler 60 1
TeXet 55 1
М.Видео-Эльдорадо - МВМ - М.Видео Менеджмент 2411 6
Яндекс.Драйв - Яндекс.Каршеринг - Оператор каршеринга 199 3
Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 7415 2
Т-Банк - ТБанк - Тинькофф банк - Тинькофф КС - Тинькофф Кредитные Системы - ТКС банк - Tinkoff Credit Systems Bank 1191 2
Лента - Сеть розничной торговли 2098 2
Связной ГК 1372 1
KIA Motors - KIA Motors RUS - КИА Моторс Россия 124 1
Евросеть 1405 1
Яндекс Музей 5 1
Сбер - SberCIB - Сбербанк КИБ - Sberbank CIB - corporate and investment banking - Тройка Диалог ИК - Тройка Венчурз 366 1
Microsoft - LinkedIn 652 1
Royal Dutch Shell - Шелл 212 1
Deutsche Bank - Дойче Банк 384 1
Stellantis PSA - Peugeot Citroën - Пежо Ситрое - ПСМА Рус - Пежо Ситроен Рус 89 1
Carl Zeiss AG 304 1
АвтоВАЗ - Волжский Автозавод - Волжский автомобильный завод 272 1
Совкомбанк ПАО 259 1
Hyundai Motor Company 390 1
Альфа-Банк 1782 1
ВТБ - Почта Банк 467 1
ЛитРес ГК - LitRes - Библиотека электронных книг 165 1
Совкомбанк - Хоум банк - Банк Хоум Кредит - ХКФ-банк - ХКБанк - Home Credit and Finance Bank 326 1
Афимолл ТРЦ 23 1
Автокомпонент - Forvia - Faurecia - Форесия Аутомотив Девелопмент 3 1
Финам ИК - Финам Менеджмент УК - Инвестиционный холдинг 1096 1
Миландр ПКК - Миландр СВЧ 55 1
ЦБ РФ - Центробанк - Центральный банк РФ - Банк России 4814 4
Президент РФ - Президент Российской Федерации 4562 3
ФАС РФ - Федеральная антимонопольная служба Российской Федерации - МАП РФ - Министерство по антимонопольной политике и поддержке предпринимательства 2192 3
Роспатент РФ - Федеральная служба по интеллектуальной собственности 461 2
Минцифры РФ - Роскомнадзор РФ - Федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций - Роскомсвязьнадзор - Россвязьнадзор - Россвязькомнадзор - Госсвязьнадзор 2768 2
Правительство РФ - Правительства Российской Федерации 5990 2
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 11787 2
Госдума РФ - Государственная Дума Федерального Собрания РФ 3364 2
Районный суд - Мосгорсуд - Московский городской суд - Районные суды Москвы 786 1
ФСБ РФ - Федеральная служба безопасности Российской Федерации 3156 1
МВД РФ - Министерство внутренних дел Российской Федерации 3302 1
Минэкономразвития РФ - МЭРТ - Минэк - Министерство экономического развития Российской Федерации 2731 1
Государственные органы власти - ФОИВ РФ - Федеральные органы исполнительной власти - Федеральные министерства 5007 1
Судебная власть - Judicial power 2322 1
Минобороны РФ - Министерство обороны Российской Федерации - ВС РФ - Вооружённые силы Российской Федерации 3005 1
Правительство РФ - АНО АЦ - Аналитический центр при Правительстве Российской Федерации (АНО АЦ) 326 1
ФСБ РФ - Атлас НТЦ ФГУП - Федеральное государственное унитарное предприятие Научно-технический центр Атлас 101 1
Правоохранительные органы - Полиция - Милиция - Силовые ведомства - Спецслужбы - Специальные службы - Охранные структуры 5495 1
Росстандарт - Федеральное агентство по техническому регулированию и метрологии - Ростехрегулирование - Госстандарт 342 1
Минюст РФ - ФСИН РФ - Федеральная служба исполнения наказаний 296 1
Минпромторг РФ - Министерство промышленности и торговли Российской Федерации 2911 1
ФРИИ - Фонд развития интернет-инициатив 343 1
Руссофт НП - Russoft - Форт-Росс - АРПО - Ассоциация Разработчиков Программного Обеспечения - NSDA - National Software Development Association 729 2
РАТЭК - Ассоциация производителей электроники - Ассоциация торговых компаний и товаропроизводителей электробытовой и компьютерной техники 116 2
IFR - International Federation of Robotics - Международная федерация робототехники 16 1
GSMA - Global System for Mobile Communications - Международная ассоциация GSM - Global System for Mobile Communications - Глобальный стандарт цифровой мобильной сотовой связи с разделением каналов по времени (TDMA) и частоте (FDMA) 6284 1
ISO - International Organization for Standardization - Международная организация по стандартизации 1437 1
АРПЭ - Ассоциация разработчиков и производителей электроники НО 133 1
Smartphone - Смартфон - Коммуникатор 24354 25
Gadget - Гаджет - Девайс - небольшое устройство, предназначенное для облегчения и усовершенствования жизни человека - цифровые товары 7675 13
CPU - Central processing unit - chiplet, чиплет - ЦПУ - Центральный микропроцессор - Центральное процессорное устройство - Процессорный модуль 20935 13
ОС - Операционная система - OS - Operating system 25596 11
NFC - Near field communication - Коммуникация ближнего поля - Ближняя бесконтактная связь - Бесконтактные платежи 2978 10
Аккумулятор электрический - Системы накопления (хранения) энергии, СНЭ - системы хранения электроэнергии - Energy storage - химический источник тока многоразового действия, который может быть вновь заряжен после разряда 9690 10
БТиЭ - Умная колонка - Smart speaker - Смарт-динамик - Устройство класса интеллектуальной (умной) бытовой техники 515 9
Искусственный интеллект - Голосовой бот - Голосовой роботизированный помощник (ассистент) - Voice assistant - Интеллектуальные помощники - Speech Attendant 3024 9
Full HD - FHD - Full High Definition - разрешение экрана монитора 1920×1080 6078 8
RAM - Random Access Memory - Память с произвольным доступом - Оперативное запоминающее устройство (ОЗУ) 9399 8
Наушники - Headphones 4046 8
SD (MicroSD) - Secure Digital - формат флэш-карт - Secure Digital High Capacity (SDHC) - SD Ultra Capacity (SDUC) - SD eXtended Capacity (SDXC) 6056 7
SIM-card - Subscriber Identification Module - SIM-карта - сим-карта - Модуль идентификации абонента - Идентификационный электронный модуль абонента 4818 7
Фотокамеры - Фотоаппараты - Фототехника - фотографический аппарат - Cameras - photographic apparatus 4757 7
Биометрия - Дактилоскопия - Fingerprinting 2363 7
USB Type-C - USB-C - USB 3 1939 6
Импортозамещение - Импортонезависимость - технологический (цифровой) суверенитет - режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 19797 6
Планшет - Планшетный компьютер - TabletPC - Tablet computer - "таблетка" 12272 6
Interface - Интерфейс - Комплекс средств для взаимодействия двух систем друг с другом 24361 6
USB - Universal Serial Bus - универсальная последовательная шина (интерфейс) для подключения периферийных устройств 10034 5
IPS TFT - in-plane switching - LTPS - Low Temperature Poly Silicon - Низкотемпературный поликристаллический кремний - Сенсорный жидкокристаллический дисплей (экран) 2825 5
Фотокамеры - Фронтальная камера - Front camera - селфи-камера, расположенная на передней панели смартфона - фронталка 2104 5
Smart технологии - Смартизация - Интеллектуальные технологии 8650 5
Мобильная связь - Мобильный телефон - Мобильные сети связи - Сотовая связь - 5G/4G/3G/2G - поколения мобильной телефонии 28008 5
Мобильное приложение - Mobile app - Мобильные решения - Мобильные сервисы - Мобильная разработка 11264 5
Instant Messenger - Мессенджер - IM-системы для обмена мгновенными текстовыми, аудио и видео сообщениями - Интернет-пейджер 7149 5
Кибербезопасность - DLP - Data Leak Prevention - IDL - Information Leaks Detection - Предотвращение утечек информации - Предотвращение потери данных 6786 5
Электроника - Дисплей - Монитор - Display - Monitor 12550 5
Bluetooth - Bluetooth Smart - Bluetooth LE - Bluetooth Low Energy, BLE 7349 4
Искусственный интеллект - ИИ - Artificial intelligence - AI - Artificial General Intelligence - AGI 13925 4
Браузер - Веб-обозреватель - Web-browser - Веб-навигатор - Web-navigator 9244 4
Аккумулятор электрический - Powerbank - внешний аккумулятор - аккумуляторная батарея 2258 4
Microchip - Чип - Микрочип - Чип-имплантат- Интегральная микросхема 7950 4
Rapid Charge - Speed Charge - Технология скоростной, быстрой зарядки, подзарядки 1029 4
Firmware - Прошивка - Встроенное программное обеспечение 2504 4
Картография и навигация - ГИС - Геоинформационная система - геотехнологии - геоинформационно-картографические технологии - геопространственные данные - Geographic information system, GIS - Интеллектуальное картографирование - Smart mapping 1774 4
Wi-Fi - Wireless Fidelity LAN - Wi-Fi 802.11 Wave - IEEE 802.11 - Стандарт беспроводной связи 12604 3
4G - LTE Long-Term Evolution - Стандарт беспроводной высокоскоростной передачи данных 8335 3
4К UHD - 4К Ultra HD - Ultra High Definition Television - UHDTV - Телевидение сверхвысокой чёткости 3505 3
AMOLED - Active Matrix Organic Light-Emitting Diode - Активная матрица на органических светодиодах - POLED 1216 3
Google Android 14102 14
Яндекс.Алиса - Yandex Alisa - голосовой помощник - voice assistant 644 13
Qualcomm Snapdragon - Семейство мобильных систем на кристалле - System on Chip - SoC 1563 11
Яндекс.Станция - умная колонка с голосовым помощником Алисой 166 9
Яндекс.Плюс 195 7
Сбер - ЮMoney - ЮМани НКО - ранее Яндекс.Деньги 834 5
Yandex.Browser - Яндекс.Браузер 425 5
Google Android 8 - Android Oreo 194 5
Apple iOS 7865 5
Яндекс Go - Яндекс.Такси - Yandex.Taxi 591 5
MediaTek Helio - Семейство мобильных систем на кристалле - System on Chip - SoC 348 5
Google Assistant - Облачный сервис персонального ассистента - OK google 1135 4
Ланит - Treolan Irbis A - умный домашний голосовой помощник 15 4
Yandex.Kit - Яндекс.Кит - Yandex.Shell 44 3
Apple iPad 3871 3
Xiaomi Mi Ecosystem - Мобильные телефоны 428 3
Яндекс - Маркетплейс Беру - Beru.ru - Yandex Marketplace 164 3
Xiaomi Redmi Note - Серия смартфонов 265 3
DEXP Smartbox - Умная колонка 11 3
Apple iPhone - серия смартфонов 7118 3
Apple iPhone XS - Серия смартфонов 144 3
Яндекс.Телефония 7 3
Google Play - Google Store - Android Market 3313 2
Apple iPhone X - Серия смартфонов 255 2
Samsung Pay 292 2
Google AOSP - Android Open Source Project - Android Open Source Platform 118 2
Microsoft Lumia - Nokia Lumia - Серия смартфонов 432 2
Rakuten Viber 628 2
Xiaomi Redmi - серия смартфонов 438 2
VK - Mail.ru Group - ICQ - Аська мессенджер 876 2
Mediatek MTK - Семейство мобильных систем на кристалле - System on Chip - SoC 70 2
Яндекс.Справочник 8 2
AnTuTu Benchmark - AnTuTu Tester - программа для тестирования производительности смартфонов и планшетов 362 2
Vobis Highscreen 66 2
Samsung Display - Corning Gorilla Glass 688 2
Qualcomm Snapdragon 8cx - Snapdragon 8Gx 774 2
Qualcomm QC - Quick Charge - TurboPower - технология скоростной зарядки смартфона 178 2
Яндекс.Диалоги 19 2
Sony Xperia Ear Duo 4 2
Microsoft Windows 2000 8661 2
Путин Владимир 3202 3
Шитова Татьяна 7 2
Ежов Фёдор 13 2
Артемьев Игорь 91 2
Голомолзин Анатолий 75 2
Муртазин Эльдар 67 2
Кулешов Сергей 36 1
Василевский Андрей 20 1
Горский Константин 3 1
Костикова Ольга 1 1
Johansson Scarlett - Йоханссон Скарлетт 5 1
Толстой Лев 52 1
Круглов Константин 28 1
Биленко Михаил 7 1
Красильщик Илья 2 1
Ding David - Динг Дэвид 3 1
Акимов Максим 187 1
Шилов Сергей 91 1
Паршин Максим 316 1
Селютин Александр 60 1
Гуськов Антон 40 1
Никифоров Николай 1136 1
Клименко Герман 50 1
Песков Дмитрий 107 1
Иванов Олег 142 1
Нечаев Андрей 27 1
Кисляков Евгений 93 1
Лящ Михаил 46 1
Войтенко Олег 26 1
Носков Константин 236 1
Нащекин Алексей 116 1
Ирисов Алексей 5 1
Савина Юлия 2 1
Щеголев Игорь 698 1
Поливенко Юрий 3 1
Новоселов Александр 7 1
Биккужин Рамиль 43 1
Оглоблин Александр 2 1
Краснюков Андрей 4 1
Шайков Игорь 4 1
Россия - РФ - Российская федерация 145998 21
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 17196 12
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва 43522 6
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 52300 4
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург 17539 3
Китай - Тайвань 4006 3
Южная Корея - Республика 6678 2
Украина 7639 2
Беларусь - Белоруссия 5737 2
Казахстан - Республика 5581 2
Россия - СФЗО - Калининградская область - Калининград 1480 2
Россия - ЮФО - Ростовская область - Ростов-на-Дону 2270 1
Швейцария - Швейцарская Конфедерация 2495 1
Россия - ПФО - Нижний Новгород - Нижегородская агломерация 3137 1
Турция - Турецкая республика 2384 1
Франция - Французская Республика 7868 1
Евросоюз - ЕС - Европейский союз - European Union - Еврозона - Европейская комиссия - Еврокомиссия 14238 1
Армения - Республика 2300 1
Киргизия - Киргизская Республика - Кыргызстан 1282 1
Ирландия - Республика 1015 1
Финляндия - Финляндская Республика 3612 1
Россия - ЮФО - Севастополь 543 1
Россия - ЮФО - Республика Крым - Крымский регион 916 1
Евразия - Евразийский континент 616 1
Россия - СЗФО - Республика Коми 759 1
Великобритания - Соединённое Королевство Великобритании и Северной Ирландии 13362 1
Азия - Азиатский регион 5568 1
Россия - ПФО - Нижегородская область 1900 1
Россия - СЗФО - Калининградская область 1303 1
Бангладеш - Народная Республика Бангладеш 335 1
Россия - ПФО - Мордовия - Саранск 302 1
Россия - ПФО - Нижегородская область - Арзамасский район - Арзамас 108 1
Россия - СЗФО - Калининградская область - Гусевский район - Гусев 139 1
Торговля розничная - Ритейл - Шопинг - Розница - Retail - торговые компании 24335 13
Cashback - кэшбэк - кешбек - кешбэк 509 4
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - банковские операции - банковские услуги 48463 4
Металлы - Сплавы - Metals - Alloys 4994 4
Русский язык - День русского языка - 6 июня - русифицирование - русификация 11027 3
Минцифры РФ - ЕРРП - Единый реестр российских программного обеспечения для электронных вычислительных машин и баз данных - Реестр российского ПО - Реестр отечественного ПО 8648 3
Vendor - Вендор - Юридическое или физическое лицо, поставляющие товары или услуги заказчикам 14579 3
MarTech - Brand management, бренд-менеджмент - Influencers Control Center, ICC - инструмент для хранения и управления аккаунтами бренда - Brand Safety - Branding, брендирование - Brandbook, брендбук - Rebranding, ребрендинг 2284 3
Юриспруденция - Законодательство - Legislation - Законодательная база - Нормативно-правовые акты 8113 3
Федеральный закон 122-ФЗ, 126-ФЗ, 533-ФЗ - О связи 1295 2
ИТ-рынок труда - ИТ-кадры - ИТ-персонал - ИТ-специалист - ИТ-менеджер 13727 2
Транспорт - Транспортный сектор экономики - Транспортные услуги - Дорожная инфраструктура - Автодороги - Transport - Road infrastructure - Highways 18779 2
M&A - Mergers and Acquisitions - Монополии - Monopoly - антимонопольные службы, законодательство, комплаенс 1797 2
Инвестиции - инвестирование - инвестиционные проекты - инвестиционное консультирование 16462 2
Торговля - FMCG&Retail - Одежда, обувь и аксессуары - Clothing, shoes and accessories 1671 2
Недвижимость - Real estate - Realty - недвижимое имущество - риэлторская деятельность 4872 2
СМБ - Средний и малый бизнес - SME - Small and medium-sized enterprises - SMB - Small-medium business - SOHO - Small Office Home Office 11039 2
ЕАЭС - Евразийский экономический союз - Таможенный союз ЕАЭС России, Белоруссии и Казахстана - ЕЭП - Единое экономическое пространство 612 1
ФЦП Информационное общество - Федеральная целевая программа 1314 1
БТиЭ - Бытовая техника и электроника - Home Appliance - Household appliances and electronics 5574 1
УК РФ - Уголовный кодекс Российской Федерации 2852 1
Цифровая экономика России - Федеральный проект - Национальная программа Российской Федерации 3982 1
Табачная промышленность - табак, tobacco - курение, smoking - никотин, nicotine - сигареты 349 1
ОПК - Оборонно-промышленный комплекс - ВПК - Военно-промышленный комплекс - Обороноспособность - ВВСТ, вооружение, военная и специальная техника - Military-industrial complex - Оружие - Weapon 8673 1
Образование - Образовательные учреждения - Наука - Научная деятельность - Университеты и наука должны объединиться 29446 1
Федеральный закон 44-ФЗ - О контрактной системе. В сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения. Государственных и муниципальных нужд 3667 1
Транспорт - Автомобилестроение - Автомобильная промышленность - Транспортное машиностроение - Автобизнес - Автомобильные транспортные средства - Автопроизводители 5203 1
ЕГРЮЛ - Единый государственный реестр юридических лиц 6203 1
Homo Sapiens - Человек разумный - Humanity - Человечество 2773 1
Метеорология - Климатология - Гидрометеорология - Океанология - Океанография - Погода 1816 1
Лоббизм - Lobbying 93 1
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 51600 1
Здравоохранение - Фарминдустрия, фармацевтика и фармакология - Pharmaceuticals - Аптеки - Лекарственные препараты, Медикаменты - Медико-биологическая наука о лекарственных веществах и их действии на организм 4403 1
БК РФ - Бюджетный кодекс Российской Федерации - Федеральный бюджет Российской Федерации 2923 1
НТИ - Национальная технологическая инициатива - НейроНет - NeuroNet - Развитие человеко-машинных коммуникаций 58 1
Прокуратура - система органов, осуществляющих от имени государства высший надзор за соблюдением законодательства, прав, свобод человека и гражданина 1748 1
Федеральный закон 149-ФЗ, 97-ФЗ, 188-ФЗ - Об информации, информационных технологиях и о защите информации 704 1
Туризм - Туристический сектор экономики - Турбизнес - туристические агентства - Путешествия - Tourism, travel 6341 1
Транспорт - Carsharing - Каршеринг - краткосрочная аренда/прокат машины/автомобилей - Car-as-a-Service - Автомобиль как сервис 296 1
Цифровая экономика России - Федеральный проект - Кадры для цифровой экономики 393 1
Коммерсантъ - Издательский дом 1905 3
ТАСС - Телеграфное агентство связи и сообщения - Российское государственное информационное агентство - ИТАР-ТАСС - Информационное телеграфное агентство России - Телеграфное Агентство Советского Союза 980 2
Ведомости 1033 2
Vc.ru - Виси.ру 37 2
CNews - ZOOM.CNews 1849 2
РБК - РосБизнесКонсалтинг 11267 1
TechMedia - Habr - Хабр - Хабрахабр 111 1
DxOMark - Издание 36 1
N+1 - Издание 165 1
Mobiltelefon 8 1
J’son & Partners Consulting - Джейсон энд Партнерс Консалтинг 988 1
ТМТ Консалтинг - TMT Consulting 118 1
CNews AWARDS - награда 521 1
CNews FORUM Информационные технологии завтра 1118 1
IOI - International Olympiad in Informatics - Международная олимпиада по информатике среди школьников 7647 1
Иннопром - Innoprom - Международная промышленная выставка 75 1
Короткая ссылка
* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 03.2025 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1345849, в очереди разбора - 764780.
Создано именных указателей - 170432.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru

Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.

MARKET.CNEWS

Dedicated

Подобрать выделенный сервер

От 1499 руб./месяц

S3-хранилище

Подобрать облачное хранилище

От 6,2 коп. за 1 Гб/месяц

ERP

Подобрать тариф на IP-телефонию и виртуальную АТС

От 1 046 руб./месяц

Онлайн-бухгалтерия

Выбрать тариф на онлайн-бухгалтерию

От 1 300 руб./месяц

Техника

Обзор планшета HUAWEI MatePad 11,5 PaperMatte: универсальное решение с отличным экраном

Аксессуары для смартфонов в подарок на 8 марта: выбор ZOOM

Лучшие гаджеты для ухода за собой в подарок к 8 марта: выбор ZOOM

Показать еще

Наука

Самая маленькая кошка в мире была размером с ладонь и жила 300 000 лет назад

Окаменелости возрастом 430 миллионов лет меняют принятые нормы эволюции

Беспилотники раскрыли тайны 3000-летней кавказской мегакрепости
Показать еще