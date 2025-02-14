Получите все материалы CNews по ключевому слову
Яндекс.Телефон
Яндекс.Телефон и организации, системы, технологии, персоны:
|Путин Владимир 3202 3
|Шитова Татьяна 7 2
|Ежов Фёдор 13 2
|Артемьев Игорь 91 2
|Голомолзин Анатолий 75 2
|Муртазин Эльдар 67 2
|Кулешов Сергей 36 1
|Василевский Андрей 20 1
|Горский Константин 3 1
|Костикова Ольга 1 1
|Johansson Scarlett - Йоханссон Скарлетт 5 1
|Толстой Лев 52 1
|Круглов Константин 28 1
|Биленко Михаил 7 1
|Красильщик Илья 2 1
|Ding David - Динг Дэвид 3 1
|Акимов Максим 187 1
|Шилов Сергей 91 1
|Паршин Максим 316 1
|Селютин Александр 60 1
|Гуськов Антон 40 1
|Никифоров Николай 1136 1
|Клименко Герман 50 1
|Песков Дмитрий 107 1
|Иванов Олег 142 1
|Нечаев Андрей 27 1
|Кисляков Евгений 93 1
|Лящ Михаил 46 1
|Войтенко Олег 26 1
|Носков Константин 236 1
|Нащекин Алексей 116 1
|Ирисов Алексей 5 1
|Савина Юлия 2 1
|Щеголев Игорь 698 1
|Поливенко Юрий 3 1
|Новоселов Александр 7 1
|Биккужин Рамиль 43 1
|Оглоблин Александр 2 1
|Краснюков Андрей 4 1
|Шайков Игорь 4 1
|J’son & Partners Consulting - Джейсон энд Партнерс Консалтинг 988 1
|ТМТ Консалтинг - TMT Consulting 118 1
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 03.2025 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1345849, в очереди разбора - 764780.
Создано именных указателей - 170432.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.