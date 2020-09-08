МТТ стал техническим партнером «Яндекс.Телефонии»

МТТ вошел в число провайдеров связи и нумерации для «Яндекс.Телефонии» - виртуальной АСТ для бизнеса. Благодаря этому клиенты «Яндекс.Телефонии» могут выбрать номера в 66 регионах Российской Федерации.

Интеграция «Яндекс.Телефонии» с платформами МТТ поможет в дальнейшем расширить функциональность ВАТС дополнительными услугами связи.

«Яндекс – один из наших ключевых партнеров на российском ИТ-рынке, и формируя услуги мы в первую очередь ориентируемся на потребности лидеров рынка. Мы рады, что наше участие в проекте по развитию «Яндекс.Телефонии» поможет сделать сервис доступнее в регионах РФ», - отметил коммерческий директор МТТ Рамиль Биккужин.

Сервис «Яндекс.Телефония» был запущен в 2016 году. На сегодняшний день количество активных клиентов Телефонии превышает 26 000 компаний. Среди них – компании e-commerce сегмента, рынка недвижимости и строительства, сферы красоты и здоровья, сектора розничных услуг. С помощью «Яндекс.Телефонии» пользователи могут с нуля настроить взаимодействие с клиентами или улучшить имеющиеся коммуникации.