«Яндекс» выпустил наушники лучше и в разы дешевле Airpods Max. Видео

Под дочерним брендом «Яндекса» Commo вышли новые наушники Immersive, которые на данный момент являются топовыми в линейке. Это гарнитура, чаши которой полностью закрывают уши. По своим возможностям наушники Immersive опережают Apple Airpods Max, но стоят при этом в несколько раз дешевле.

Флагманские российские наушники

Российский интернет-гигант «Яндекс» сообщил CNews о выпуске новых беспроводных наушников под названием Immersive. Продавать их он намерен под своим дочерним брендом аксессуаров Commo, появление которого на российском рынке состоялось в марте 2022 г.

«Яндекс» позиционирует Immersive как топовые наушники в своей нынешней линейке. Купить их к моменту выпуска материала можно было только на «Яндекс Маркете» в графитовом (темно-сером) и молочном (белом) оттенках корпуса по цене 7830 руб. с учетом 22-процентной скидки – без нее цена составляет 9990 руб. Редакция CNews обратилась к представителям «Яндекса» о вероятности появления гарнитуры в других маркетплейсах и в офлайн-рознице, а также в других цветах корпуса, и ожидает ответа.

Яндекс Наушники можно подключить к современным iPhone

Для сравнения, в российских магазинах американская гарнитура Apple Airpods Max, схожая по габаритам и вышедшая в декабре 2020 г., стоит 65 тыс. руб. В США за нее просят $549 или 45,4 тыс. руб. по курсу ЦБ на 20 июня 2024 г. При этом гарнитура Apple отстает по некоторым параметрам от новинки «Яндекса». В частности, у Airpods Max нет порта зарядки USB-C – используется морально устаревший Lightning.

Что умеют наушники

Commo Immersive – это по умолчанию беспроводные наушники, которые работают от аккумулятора емкостью 650 мАч. Его энергии хватает на 65 часов воспроизведения музыки против 20 часов у AirPods Max, а заряжается он от 5-ваттной зарядки в течение двух часов. Также есть возможность проводного подключения – в комплекте имеется AUX-кабель с коннектором 3,5 мм на обоих концах (один из них Г-образный). Вместе в ним в коробке присутствуют кабель зарядки USB-C на USB-C и мягкий чехол для транспортировки.

Яндекс Выбор цветов корпуса пока невелик

Immersive оснащены системой активного шумоподавления (ANC) с режимом прозрачности, чтобы слышать, что происходит вокруг, например, на загруженной улице. Активация подавления шума снизит время автономной работы до 50 часов. Максимальный диапазон шумоподавления – -30 дБ.

Яндекс Чехол для переноски

Диаметр динамиков составляет 40 мм, они могут воспроизводить частоты минимум от 20 Гц. К характеристикам наушников относятся импеданс 32 Ом ± 15% на 1 кГц и чувствительность: 127 ± 3 дБ на 1 кГц

Дополнительные возможности

Commo Immersive синхронизируются с источником звука при помощи модуля Bluetooth 5.0 с поддержкой профилей 2DP, AVRCP, HFP, HSP и кодеков AAC, SBC. Выбор модуля именно версии 5.0 в «Яндексе» не объяснили, хотя это довольно старая модификация данного протокола. Она появилась еще в 2016 г. – с тех пор вышли и повсеместно используются версии 5.1-5.4.

Яндекс Комплект поставки

Новые наушники «Яндекса» имеют складной корпус для более удобной транспортировки. В них встроен датчиком приближения, за счет которого воспроизведение музыки, фильма или потокового видео автоматически приостановится, если снять их с головы. Если снова надеть наушники, воспроизведение начнется автоматически.

Яндекс За пределами Яндекс Маркета наушники пока не продаются

Что касается амбушюр, то «Яндекс» заявляет о наличии в них так называемого «эффекта памяти». За счет него за счет него наушники Commo Immersive подстраиваются под форму головы владельца для более комфортной эксплуатации.

«Яндекс» не сообщает, где производятся наушники – в России или за ее пределами. Редакция CNews также ожидает ответа на вопрос о том, были ли они разработаны с нуля, или же существуют гарнитуры с аналогичными возможностями и дизайном у других производителей. Напомним, что в конце 2018 г. «Яндекс» выпустил смартфон «Яндекс Телефон», на поверку оказавшийся одним китайским Android-смартфоном Arima Z2, на который «Яндекс» установил свои прошивку и логотип.

Комментарий «Яндекса»

После публикации материала в редакцию CNews поступили ответы представителей «Яндекса».

Где производятся наушники - в России или за ее пределами (в КНР, например)?



Ответ «Яндекса»: «Наушники Commo Immersive производятся в КНР».



Модель разрабатывалась с нуля, или она основана на китайском референсе, как это было в свое время с «Яндекс Телефоном»?



«Концепция и дизайн модели разрабатывались с нуля командой Яндекс Маркета».



Есть ли в планах выпуск новых цветов корпуса?



«В будущем планируем расширять линейку, в том числе в новых цветах корпуса».



Чем обусловлен выбор Bluetooth именно версии 5.0, а не более современных его итераций?



«Наушниками управляет один из наиболее стабильных на рынке чипсетов BES2300 с поддержкой именно такого протокола Bluetooth».



На вопрос редакции о планах продавать Immersive за пределами «Маркета» в «Яндексе» не ответили.