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«Яндекс» выпустил наушники лучше и в разы дешевле Airpods Max. Видео

Под дочерним брендом «Яндекса» Commo вышли новые наушники Immersive, которые на данный момент являются топовыми в линейке. Это гарнитура, чаши которой полностью закрывают уши. По своим возможностям наушники Immersive опережают Apple Airpods Max, но стоят при этом в несколько раз дешевле.

Флагманские российские наушники

Российский интернет-гигант «Яндекс» сообщил CNews о выпуске новых беспроводных наушников под названием Immersive. Продавать их он намерен под своим дочерним брендом аксессуаров Commo, появление которого на российском рынке состоялось в марте 2022 г.

«Яндекс» позиционирует Immersive как топовые наушники в своей нынешней линейке. Купить их к моменту выпуска материала можно было только на «Яндекс Маркете» в графитовом (темно-сером) и молочном (белом) оттенках корпуса по цене 7830 руб. с учетом 22-процентной скидки – без нее цена составляет 9990 руб. Редакция CNews обратилась к представителям «Яндекса» о вероятности появления гарнитуры в других маркетплейсах и в офлайн-рознице, а также в других цветах корпуса, и ожидает ответа.

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Яндекс
Наушники можно подключить к современным iPhone

Для сравнения, в российских магазинах американская гарнитура Apple Airpods Max, схожая по габаритам и вышедшая в декабре 2020 г., стоит 65 тыс. руб. В США за нее просят $549 или 45,4 тыс. руб. по курсу ЦБ на 20 июня 2024 г. При этом гарнитура Apple отстает по некоторым параметрам от новинки «Яндекса». В частности, у Airpods Max нет порта зарядки USB-C – используется морально устаревший Lightning.

Что умеют наушники

Commo Immersive – это по умолчанию беспроводные наушники, которые работают от аккумулятора емкостью 650 мАч. Его энергии хватает на 65 часов воспроизведения музыки против 20 часов у AirPods Max, а заряжается он от 5-ваттной зарядки в течение двух часов. Также есть возможность проводного подключения – в комплекте имеется AUX-кабель с коннектором 3,5 мм на обоих концах (один из них Г-образный). Вместе в ним в коробке присутствуют кабель зарядки USB-C на USB-C и мягкий чехол для транспортировки.

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Яндекс
Выбор цветов корпуса пока невелик

Immersive оснащены системой активного шумоподавления (ANC) с режимом прозрачности, чтобы слышать, что происходит вокруг, например, на загруженной улице. Активация подавления шума снизит время автономной работы до 50 часов. Максимальный диапазон шумоподавления – -30 дБ.

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Яндекс
Чехол для переноски

Диаметр динамиков составляет 40 мм, они могут воспроизводить частоты минимум от 20 Гц. К характеристикам наушников относятся импеданс 32 Ом ± 15% на 1 кГц и чувствительность: 127 ± 3 дБ на 1 кГц

Дополнительные возможности

Commo Immersive синхронизируются с источником звука при помощи модуля Bluetooth 5.0 с поддержкой профилей 2DP, AVRCP, HFP, HSP и кодеков AAC, SBC. Выбор модуля именно версии 5.0 в «Яндексе» не объяснили, хотя это довольно старая модификация данного протокола. Она появилась еще в 2016 г. – с тех пор вышли и повсеместно используются версии 5.1-5.4.

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Яндекс
Комплект поставки

Новые наушники «Яндекса» имеют складной корпус для более удобной транспортировки. В них встроен датчиком приближения, за счет которого воспроизведение музыки, фильма или потокового видео автоматически приостановится, если снять их с головы. Если снова надеть наушники, воспроизведение начнется автоматически.

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Яндекс
За пределами Яндекс Маркета наушники пока не продаются

Что касается амбушюр, то «Яндекс» заявляет о наличии в них так называемого «эффекта памяти». За счет него за счет него наушники Commo Immersive подстраиваются под форму головы владельца для более комфортной эксплуатации.

«Яндекс» не сообщает, где производятся наушникив России или за ее пределами. Редакция CNews также ожидает ответа на вопрос о том, были ли они разработаны с нуля, или же существуют гарнитуры с аналогичными возможностями и дизайном у других производителей. Напомним, что в конце 2018 г. «Яндекс» выпустил смартфон «Яндекс Телефон», на поверку оказавшийся одним китайским Android-смартфоном Arima Z2, на который «Яндекс» установил свои прошивку и логотип.

Комментарий «Яндекса»

После публикации материала в редакцию CNews поступили ответы представителей «Яндекса».

Где производятся наушники - в России или за ее пределами (в КНР, например)?

Ответ «Яндекса»: «Наушники Commo Immersive производятся в КНР».

Модель разрабатывалась с нуля, или она основана на китайском референсе, как это было в свое время с «Яндекс Телефоном»?

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Импортонезависимость

«Концепция и дизайн модели разрабатывались с нуля командой Яндекс Маркета».

Есть ли в планах выпуск новых цветов корпуса?

«В будущем планируем расширять линейку, в том числе в новых цветах корпуса».

Чем обусловлен выбор Bluetooth именно версии 5.0, а не более современных его итераций?

«Наушниками управляет один из наиболее стабильных на рынке чипсетов BES2300 с поддержкой именно такого протокола Bluetooth».

На вопрос редакции о планах продавать Immersive за пределами «Маркета» в «Яндексе» не ответили.

Геннадий Ефремов

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