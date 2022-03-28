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«Яндекс Маркет» выпустил под собственной торговой маркой аксессуары для смартфонов

Пользователи «Маркета» теперь могут заказать аксессуары для мобильной электроники, которые «Яндекс» начал выпускать под собственной торговой маркой Commo. Маркетплейс уже продает сетевые зарядки для устройств, скоро на сервисе появятся и другие аксессуары нового бренда: чехлы для телефонов, длинные и прочные кабели для зарядок, батарейки и многое другое.

Поступившие в продажу адаптеры Commo Compact Charger используют Power Delivery 3.0 — технологию быстрой зарядки мобильной электроники. Эта технология позволяет за полчаса зарядить смартфон наполовину, защищает его от перегревов и скачков напряжения в сети. Power Delivery 3.0 поддерживают большинство устройств на iOS и Android, поэтому зарядка Commo подойдет для телефонов, планшетов, наушников и других гаджетов. Адаптер с одним портом USB-C стоит 1190 руб., с двумя — 1590 руб.

Заказать и получить товары Commo с доставкой можно в любом регионе страны. Сервис выпускает аксессуары в фирменных картонных коробках из полностью перерабатываемых материалов. Такой картон имеет маркировку 21 PAP, и изготовленную из него упаковку пользователи могут сдать на переработку.

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адаптеры Commo Compact Charger

Выпуск аксессуаров Commo — это очередной шаг в развитии собственных торговых марок «Маркета». Под брендом «Кстати на Маркете» сервис уже продает продукты, которые можно долго хранить и которые пользователи обычно покупают впрок: орехи, зефир, пастилу, готовые завтраки, мюсли, гранолу и др.

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«Яндекс Маркет» — сервис для покупок, который продает больше 25 млн товаров. Он помогает заказать все нужное: от смартфона новой модели до детского конструктора. На «Маркете» удобно торговать — к нему подключились уже почти 24 тыс. магазинов-партнеров. Сервис может взять на себя обработку, доставку заказов и общение с покупателями. Купить товары на маркетплейсе можно на его сайте и в приложении для Android или iOS, а еще в приложении «Яндекс Go» — в разделе «Маркет Express».

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