«Яндекс» выпустил свой первый планшет – «убийцу» iPad. Он металлический, большой и дешевый. Видео

«Яндекс» выпустил свой первый планшетный компьютер в своем новом направлении бизнеса «Яндекс Фабрика». Бренд тоже новый – Lunnen. Первая линейка представлена двумя моделями в нескольких конфигурациях. Корпуса новинок выполнены из металла, работают они на Android 14, а стоят от 12 до 18,5 тыс. руб. – в разы дешевле даже самого доступного Apple iPad.

«Яндекс Планшет»

Российский интернет-гигант «Яндекс» вышел на рынок планшетов с новым брендом Lunnen, который развивает посредством своего нового бизнес направления – «Яндекс Фабрики». Новая линейка представлена двумя моделями, объединенных под названием Ground, сообщили CNews представители «Фабрики».

Модели отличаются между собой в первую очередь габаритами, хотя и незначительно – младшая имеет диагональ экрана 10,4 дюйма, а у старшей дисплей 11-дюймовый. Обе новинки доступны в двух конфигурациях, что увеличивает модельный ряд до четырех планшетов.

Стоят новые Lunnen Ground от 12 тыс. руб. за самую базовую модель и до 18,5 тыс. руб. за самую топовую. В стоимость входит 60-дневная подписка «Яндекс Плюс». Для сравнения, на момент выхода материала самый доступный Apple iPad стоил в России почти 34 тыс. руб. и это морально устаревший базовый 10,2-дюймовый iPad девятого поколения с накопителем на 64 ГБ, вышедший в 2021 г.

«Яндекс Фабрика» Дизайн у 10,4- и 11-дюймового планшетов одинаковый

Ранее «Яндекс» не выпускал планшетные компьютеры под своими брендами. В его активе есть лишь вышедший в конце 2018 г. смартфон «Яндекс Телефон» и колонка «Станция Дуо Макс» со встроенным дисплеем размером с планшет. Она появилась в продаже в декабре 2023 г.

Металл в четырех цветах

Все планшеты Lunnen Ground имеют металлический корпус. На выбор покупателям доступно четыре цвета – серый, серебристый, светло-голубой и темно-синий. На старте продаж купить новинки можно исключительно на «Яндекс Маркете» – в других маркетплейсах и розничных сетях они пока не доступны.

Базовый iPad четырехлетней давности стоит втрое дороже базового Lunnen с большим объемом памяти

Редакция CNews обратилась к представителям «Фабрики» с вопросом о возможности появления планшетов за пределами «Маркета» и получила такой ответ: «В настоящее время приобрести планшеты Lunnen Ground можно на "Яндекс Маркете". В дальнейшем мы планируем расширять присутствие на различных платформах, включая другие маркетплейсы и традиционный ритейл, чтобы сделать наши продукты более доступными для широкой клиентуры».

Планшет поменьше

С точки зрения аппаратных возможностей различий между планшетами не так уж много. Более компактный 10,4-дюймовый Lunnen Ground в базовой конфигурации построен на процессоре Unisoc T606 с частотой 1,6 ГГц на восьми ядрах (два Cortex-A75 и шесть Cortex-A55), а в топовой версии используется Unisoc T616 на 2 ГГц с теми же восемью ядрами в таком же наборе.





Unisoc T606 вышел в сентябре 2021 г., выпускается по техпроцессу 12 нм и выдает около 292 тыс. баллов в AnTuTu 10. Встроенная видеоподсистема – Mali-G57 MP1 на одном ядре. T616 отличается лишь датой релиза (январь 2021 г.) и тактовой частотой.

Экран планшета имеет разрешение 2000х1200 точек, частоту обновления 60 Гц, матрицу IPS и пиковую яркость 350 нит. Он работает от аккумулятора емкостью 7000 мАч, который, отметили в «Фабрике», обеспечивает до семи часов автономной работы в режиме воспроизведения видео. Есть ускоренная зарядка – 18 Вт по USB-C.

Объем ОЗУ в планшете составляет 4 или 6 ГБ в зависимости от версии, встроенный накопитель всегда вмещает 128 ГБ данных, и еще 128 ГБ можно добавить за счет карты microSD. В 10,4-дюймовом Lunnen Ground есть две фотокамеры – над дисплеем располагается 5-мегапиксельная, тогда как сзади установлен сенсор на 8 МП.

Планшет оснащен одним динамиком мощностью 2 Вт, модулями Bluetooth 5.0 и Wi-Fi 802.11ac (Wi-Fi 5), а также ресиверами GPS и ГЛОНАСС и отдельным входом под проводные наушники (3,5 мм).

При всем этом в Lunnen Ground имеется поддержка сотовых сетей 3G и LTE, притом на двух SIM-картах. Это позволяет не зависеть от наличия точки Wi-Fi поблизости и выходить в интернет откуда угодно.

11-дюймовый компьютер

Старшая модель Lunnen Ground имеет такие же яркость, разрешение, частоту обновления и матрицу дисплея, но сам он увеличен до 11 дюймов. Динамик в компьютере один, и он 4-ваттный, а фотокамеры имеют повышенное разрешение – 7 МП для фронтальной и 13 МП для основной.

Также изменились и объемы памяти – оперативной памяти теперь 6 или 8 ГБ, а встроенный накопитель имеет емкость 256 ГБ. Все комплектации этого планшета работают на чипе Unisoc T616.

Других различий между 10,4- и 11-дюймовым Lunnen Ground нет. Компьютеры работают на платформе Android 14, для которой специалисты «Яндекс Фабрики» разработали фирменные системные звуки и экранные заставки. Комплект поставки включает магнитный кабель зарядки до 100 Вт и блок питания мощностью 20 Вт.

Откуда у «Яндекса» собственная «Фабрика»

«Фабрика» – это новое бизнес-направление «Яндекса», объединяющее в себя все бренды – Commo, Nocord, Lunnen и др. Как сообщал CNews, «Фабрика» появилась в конце сентября 2024 г. Ранее созданные бренды продолжат свое развитие.

На вопрос редакции CNews о стране производства новых планшетов представители «Фабрики» ответили: «Мы производим технику Lunnen на мощностях крупнейших фабрик Китая – выбираем из лидеров каждого сегмента. Поэтому работаем с разными партнерами, чьи возможности соответствуют нашим высоким стандартам качества. При создании устройств команда "Яндекса" разрабатывает их дизайн, технические характеристики каждой модели, подбирает комплектующие. У команды есть собственные инженеры и менеджеры по контролю за качеством, а также продакт-дизайнеры. Каждый образец проходит несколько этапов тестирования на фабриках, а также внутри "Яндекса"».