Стартовал предзаказ на «Станцию дуо макс» — первую колонку «Яндекса» с экраном

«Яндекс» начал принимать предзаказы на «Станцию дуо макс» — первую умную колонку компании, оснащенную экраном и камерой. Новое устройство стоит 42 990 руб. и станет флагманом в своей категории. В свободной продаже «Дуо макс» появится 5 декабря 2023 г.

«Станция дуо макс» — новая ступень в развитии умных колонок «Яндекса». Экран позволяет взаимодействовать с «Алисой» касанием и решать еще больше задач. «Алиса» сможет показывать на экране текст, фото, картинки и другую информацию, которая дополняет голосовой ответ. Колонка оснащена 10-дюймовым поворотным сенсорным экраном. Благодаря этому устройство впишется в интерьер, а пользователям будет удобно смотреть любой контент. Например, при просмотре сериала на «Кинопоиске» можно повернуть экран горизонтально, а при просмотре снятого на смартфон видео — вертикально.

Звук в колонке обеспечивают два высокочастотных динамика и сабвуфер общей мощностью 60 Вт. Технология Room Correction адаптирует звук под акустику помещения. Если положение экрана меняется, звук автоматически подстраивается под конфигурацию устройства.

«Станция дуо макс»

Новая колонка — полноценный центр управления умным домом. Она снабжена модулем Zigbee и позволяет включать устройства и проверять их статус на сенсорном дисплее. К колонке можно подключать разнообразные датчики, лампочки и розетки. А если создать сценарий с Zigbee-устройствами, он будет работать даже без интернета — например, когда сработает датчик движения, включится свет.

Наличие камеры позволяет совершать видеозвонки в Telegram. Во время звонка не обязательно сидеть перед экраном — с помощью новейшего нейронного процессора колонка в реальном времени кадрирует изображение, чтобы пользователь был крупным планом. А еще — «Дуо макс» умеет распознавать жест «Стоп». Этого жеста будет достаточно, например, чтобы выключить музыку. При желании камеру можно закрыть шторкой.

Колонка доступна в бежевом, красном, зеленом и черном цветах и снабжена круговой LED-подсветкой, которая отражает реакции «Алисы». А благодаря, Дуо Макс станет украшением дома. Также на дисплей можно вывести часы и скринсейверы, в том числе анимированным, и фотографии с «Яндекс диска».

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Сделать предзаказ можно на «Яндекс маркете», в Ozon, МТС, «Ситилинке», «М.Видео», «Эльдорадо», «Технопарке» и DNS.

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«Алиса» — виртуальный помощник «Яндекса». Она умеет отвечать на вопросы, подбирать музыку, помогать в повседневных делах и управлять умным домом. У нее свой характер и чувство юмора, она способна поддержать разговор, придумать слоган или сказку. В основе работы виртуального помощника лежат нейронные сети. «Алиса» доступна в умных устройствах, приложениях и сервисах «Яндекса», а также в устройствах партнеров.