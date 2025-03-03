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Гуськов Антон


03.03.2025 Импортозамещение превзошло все ожидания. Россию завалило поддельной отечественной электроникой 1
03.12.2024 Импортные холодильники и кондиционеры не пропускают через границу в Россию 2
01.08.2024 Россияне массово скупают холодильники, стиральные машины и духовки 1
28.06.2024 Российские производители просят запретить параллельный импорт HP и Fujitsu 1
31.05.2024 В России начали маркировать смартфоны, и ноутбуки, на очереди печатные платы. Участие пока добровольное. Опрос 1
07.05.2024 Власти хотят актуализировать в России стандарты электроники, принятые в СССР 1
19.04.2024 Власти хотят заставить российскую электронику подешеветь до уровня китайской. Но какой ценой 1
16.04.2024 Китайская Haier ищет в России программистов для разработки своей ОС 1
19.03.2024 В России будут продавать SSD отечественных брендов, сделанные в Китае 1
26.01.2024 Россияне рискуют остаться без современной связи. Их не допускают к продвинутой версии Wi-Fi вопреки решению властей 1
22.01.2024 В России вводят маркировку ноутбуков, смартфонов и печатных плат 1
22.01.2024 Параллельный импорт все? В Россию завозят все меньше «серой» электроники, поставки ноутбуков обрушились. Опрос 1
26.12.2023 В России введут в магазинах обязательный минимум отечественной электроники. Перечень в разработке. Опрос 2
06.07.2023 Пора в магазин. Цены на электронику и бытовую технику готовятся взлететь из-за дешевеющего рубля 1
25.04.2023 На ноутбуки в магазинах принудительно установят российские ОС Linux 1
09.03.2023 RuStore принудительно вставят в телефон каждому россиянину 1
20.01.2023 У разработчиков российских ОС кратно выросли доходы 1
21.11.2022 Asus хитрым путем возвращает в Россию свои видеокарты 1
12.09.2022 Покупатели «М.видео-Эльдорадо» сдали на переработку 50 грузовых вагонов старой техники 1
27.05.2022 Популярность программ «М.Видео-Эльдорадо» по переработке техники и батареек во вторсырье выросла на 60% 1
17.05.2022 Поддержку отечественной электроники в эпоху санкций оплатят россияне. Грядет подорожание 1
06.04.2022 Россияне не от хорошей жизни научились выменивать новые смартфоны на старые 2
05.04.2022 Власти пощадят «серых» импортеров за отсутствие российского ПО. Убийственных штрафов не будет 1
04.04.2022 Параллельный импорт смартфонов задушат штрафами 2
30.03.2022 «М.видео-Эльдорадо»: две трети россиян сдают или планируют сдавать ненужную технику на утилизацию 1
14.02.2022 Власти вознамерились маркировать электронику. ИТ-отрасль бьет тревогу и прогнозирует рост цен 1
25.05.2021 Смартфонам и ТВ в России назначат срок службы 10 лет 2
31.03.2021 Samsung начал предустанавливать на смартфоны приложения «Яндекса». Их нельзя удалить 1
25.09.2020 Власти упростят жизнь производителям российского телеком-«железа» 1
28.04.2020 Россиянам придется регистрировать у властей новые смартфоны за свой счет 1
06.02.2019 Власти запретят в России продажу ПК и смартфонов без отечественных антивирусов, браузеров и мессенджеров 1
27.07.2018 Власти заставят предустанавливать на смартфоны российское ПО: браузеры, почтовые клиенты, плееры 1
13.01.2011 С 2011 года маркировка энергоэффективности бытовой техники стала обязательной 1
20.07.2009 GPS-приемники резко подорожают из-за ГЛОНАСС 1
28.02.2008 Объем российского рынка электроники и бытовой техники в 2007 г. вырос на 15% 1
02.04.2007 Российский ИТ-ритейл загребает новые миллиарды 1
15.02.2007 Минкультуры: новый налог на электронику спасет от пиратов 1
14.02.2007 Импортную «пишущую» электронику обложат 5-процентным сбором 1
10.05.2006 Серый импорт: Генпрокуратура нашла нового виновного 1
02.02.2006 Россия: рынок электроники вышел из подполья 1

Публикаций - 40, упоминаний - 45

Гуськов Антон и организации, системы, технологии, персоны:

Apple Inc 12158 13
Merlion - Citilink - Ситилинк - онлайн-ритейлер 615 13
Samsung Electronics 10296 11
Huawei 3959 8
LG Electronics 3620 8
Yandex - Яндекс 7453 6
HP Inc. 5695 6
ASUS - AsusTek Computer Inc 2057 6
Марвел-Дистрибуция - Fplus - Фплюс - Ф-Плюс Оборудование и разработки - Ф-Плюс Мобайл - Fplusmobile - F+ tech - F+ data 273 6
VK - Mail.ru Group - ВКонтакте 3963 5
Dell EMC 5037 5
Ростех - Росэлектроника - Российская электроника - Научно-производственная организация 1167 5
Acer Group - Асер Маркетинг Сервисиз 2557 4
МТС - Мобильные ТелеСистемы - Mobile TeleSystems 12821 3
Google LLC 11840 3
Xiaomi 1757 3
ЦРПТ - Центр развития перспективных технологий 217 3
Smart Technologies - Aquarius - Аквариус - Аквариус Системз Интеграл 857 3
Haier Group 169 3
МегаФон 8974 2
Philips 2057 2
VK - Mail.ru Group 3459 2
Intel Corporation 12228 2
IBM - International Business Machines Corp 9450 2
Lenovo Group 2297 2
Honor - Shenzhen Zhixin New Information Technology 719 2
Microsoft Corporation 24688 2
Ред Софт - Red Soft 730 2
РусБИТех - Astra Linux - ГК Астра - Группа Астра 1934 2
Марвел-Дистрибуция - Marvel Distribution Company - Марвел КТ 291 2
GS Group - General Satellite - Дженерал Сателайт - Инновационные технологии АО Концерн 310 2
ИКС - Yadro - Группа компаний Ядро - КНС Групп 496 2
DEPO Computers - Депо Электроникс 638 2
Марвел-Дистрибуция - Fplus - Ф-Плюс Оборудование и разработки - СК-СХД 10 2
Merlion iRU - Деловой офис 309 2
Digma 194 2
Т2 - Т2 Мобайл - Т2 РТК Холдинг - РТ-Мобайл - Теле2 Россия АБ - Tele2 Russia AB 2922 1
Dr.Web - Доктор Веб 1256 1
ВымпелКом - Билайн - Beeline - Вымпел-Коммуникации 8781 1
data.ai - App Annie 85 1
М.Видео-Эльдорадо - МВМ - М.Видео Менеджмент 2400 23
Beko 71 3
Whirlpool - Indesit - Hotpoint-Ariston 136 3
СКО Электроника-утилизация 17 3
Avito Holding AB - Авито Холдинг - Кех еКоммерц 873 2
Сбер - Okko - Окко - онлайн-кинотеатр 213 2
Евросеть 1405 2
Кинопоиск - онлайн-кинотеатр 242 2
Техносила - СервисТрейд - Техношок 261 2
ivi - Иви - Онлайн-кинотеатр 390 2
Холодильник.ру - Holodilnik.Ru - Эдил-Импорт 80 2
Russ ГК - Wildberries & Russ - РВБ - Вайлдберриз - Ягодки 676 2
Ozon Holdings - Озон Холдинг - Интернет Решения 1367 2
Unsplash 845 2
Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 7398 1
Joom - маркетплейс 19 1
Связной ГК 1372 1
MediaMarkt - Media-Saturn-Holding - Медиа-Сатурн-Русланд 214 1
USM Holdings - ЮэСэМ ХК - ЮэСэМ Холдинговая компания 179 1
НМГ - more.tv - онлайн-кинотеатр 34 1
Whirlpool - IHPA - IHP Appliances Sales - Ай Эйч Пи Апплаенсес Сейлс - Вирлпул Рус 84 1
USM Holdings - ЮэСэМ маркировка 1 1
VK - Mail.ru 33 Слона - Цифровое агентство недвижимости 3991 1
Мегаполисресурс ГК 8 1
Фотодженика - Photogenica - фотобанк 996 1
Grundig 41 1
Groupe SEB - Tefal 92 1
Groupe SEB - Rowenta 44 1
Марвел-Дистрибуция - Fplus - Всёсмарт 19 1
HeadHunter Group - HH Group - Хэдхантер 449 1
Ростех - ОДК - Объединённая двигателестроительная корпорация 150 1
Цифроград - Эксперт-Ретейл - Эксперт-Мобайл 5 1
Hyundai Motor Company 390 1
Hisense - Gorenje - Горенье БТ 106 1
Haier - Candy Group - Канди 98 1
Минпромторг РФ - Министерство промышленности и торговли Российской Федерации 2894 14
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 11764 12
Правительство РФ - Правительства Российской Федерации 5973 9
Минэкономразвития РФ - МЭРТ - Минэк - Министерство экономического развития Российской Федерации 2729 4
ФТС РФ - Федеральная таможенная служба Российской Федерации 921 4
Государственные органы власти - ФОИВ РФ - Федеральные органы исполнительной власти - Федеральные министерства 4998 4
Госдума РФ - Государственная Дума Федерального Собрания РФ 3354 3
Президент РФ - Президент Российской Федерации 4550 3
ФАС РФ - Федеральная антимонопольная служба Российской Федерации - МАП РФ - Министерство по антимонопольной политике и поддержке предпринимательства 2189 3
Таможня - Таможенная служба - Customs Service 1038 3
ЦБ РФ - Центробанк - Центральный банк РФ - Банк России 4801 3
Росстандарт - Федеральное агентство по техническому регулированию и метрологии - Ростехрегулирование - Госстандарт 342 2
Совфед РФ - Совет Федерации Федерального Собрания Российской Федерации 1091 2
ФСБ РФ - Федеральная служба безопасности Российской Федерации 3155 2
Минкультуры РФ - Министерство культуры - Министерство культуры и массовых коммуникаций Российской Федерации - Федеральное агентство по культуре и кинематографии 259 2
Роспотребнадзор РФ - Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека 371 1
Минцифры РФ - Россвязь - Федеральное агентство связи 751 1
МВД РФ - Министерство внутренних дел Российской Федерации 3296 1
Генпрокуратура РФ - Генеральная прокуратура Российской Федерации 319 1
Минприроды РФ - Министерство природных ресурсов и экологии Российской Федерации 142 1
Минздрав РФ - Росздравнадзор РФ - Федеральная служба по надзору в сфере здравоохранения 150 1
Правительство РФ - Премьер-министр Российской Федерации - Председатель Правительства Российской Федерации 446 1
Правоохранительные органы - Полиция - Милиция - Силовые ведомства - Спецслужбы - Специальные службы - Охранные структуры 5487 1
ЕЭК - Евразийская экономическая комиссия 115 1
Администрация Президента РФ - Аппарат Президента РФ 329 1
Минцифры РФ - ГКРЧ - Государственная комиссия по радиочастотам - ГКЭС России - Государственная комиссия по электросвязи при Министерстве связи Российской Федерации 677 1
Минцифры РФ - Роскомнадзор РФ - Федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций - Роскомсвязьнадзор - Россвязьнадзор - Россвязькомнадзор - Госсвязьнадзор 2761 1
Минфин РФ - Министерство финансов Российской федерации 2004 1
Федеральное казначейство России 1785 1
IEC - International Electrotechnical Commission - МЭК - Международная электротехническая комиссия 316 1
РАТЭК - Ассоциация производителей электроники - Ассоциация торговых компаний и товаропроизводителей электробытовой и компьютерной техники 116 35
АРПЭ - Ассоциация разработчиков и производителей электроники НО 132 3
АРПП - Ассоциация Разработчиков Программных Продуктов - Отечественный софт 674 3
Руссофт НП - Russoft - Форт-Росс - АРПО - Ассоциация Разработчиков Программного Обеспечения - NSDA - National Software Development Association 725 2
Единая Россия - Политическая партия 294 2
WTO - World Trade Organization - ВТО - Всемирная торговая организация 420 2
АПКИТ - Ассоциация предприятий компьютерных и информационных технологий 314 2
GSMA - Global System for Mobile Communications - Международная ассоциация GSM - Global System for Mobile Communications - Глобальный стандарт цифровой мобильной сотовой связи с разделением каналов по времени (TDMA) и частоте (FDMA) 6282 1
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