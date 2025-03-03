Гуськов Антон

Импортные холодильники и кондиционеры не пропускают через границу в Россию 2

Российские производители просят запретить параллельный импорт HP и Fujitsu 1

Китайская Haier ищет в России программистов для разработки своей ОС 1

На ноутбуки в магазинах принудительно установят российские ОС Linux 1

RuStore принудительно вставят в телефон каждому россиянину 1

У разработчиков российских ОС кратно выросли доходы 1

Asus хитрым путем возвращает в Россию свои видеокарты 1

Россияне не от хорошей жизни научились выменивать новые смартфоны на старые 2

Параллельный импорт смартфонов задушат штрафами 2

Смартфонам и ТВ в России назначат срок службы 10 лет 2

Россиянам придется регистрировать у властей новые смартфоны за свой счет 1