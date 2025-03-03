Получите все материалы CNews по ключевому слову
Гуськов Антон
Гуськов Антон и организации, системы, технологии, персоны:
|Легостаева Светлана 87 4
|Путин Владимир 3196 3
|Мишустин Михаил 684 3
|Макаров Валентин 222 2
|Шпак Василий 226 2
|Платонова Оксана 14 2
|Мельников Алексей 61 2
|Бокова Людмила 82 1
|Кравченко Дмитрий 42 1
|Голомолзин Анатолий 75 1
|Канаев Алексей 3 1
|Козлов Александр 68 1
|Ющенко Александр 25 1
|Худавердян Тигран 91 1
|Савин Сергей 95 1
|Малис Александр 157 1
|Иванов Сергей 388 1
|Жигарев Сергей 16 1
|Кудрявцев Сергей 23 1
|Гутенёв Владимир 13 1
|Евсеева Марина 1 1
|Абрамченко Виктория 18 1
|Николаев Олег 16 1
|Абагян Карина 23 1
|Паракшин Виктор 1 1
|Чернышенко Дмитрий 568 1
|Кузьменко Александр 4 1
|Борисов Юрий 118 1
|Грекова Ольга 4 1
|Чиндяскин Сергей 5 1
|Антонов Юрий 2 1
|Зубков Владимир 1 1
|Щеглов Петр 55 1
|Панкрушев Дмитрий 7 1
|Заренин Андрей 47 1
|Шицле Ярослав 22 1
|Курмаев Рустам 30 1
|Паршин Максим 316 1
|Сивцев Илья 140 1
|Мыскин Роман 38 1
|IDC - International Data Corporation 4911 1
|J’son & Partners Consulting - Джейсон энд Партнерс Консалтинг 986 1
|INFOLine-Аналитика 58 1
|BCGroup - БИСИГРУПП 10 1
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 03.2025 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1344181, в очереди разбора - 765889.
Создано именных указателей - 169984.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.