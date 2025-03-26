Цены на электронику вырастут, ассортимент ухудшится. Российские производители хотят ограничить параллельный импорт смартфонов и компьютеров. Опрос

Отечественные вендоры электроники обратились к властям с просьбой по введению новых лимитов работы параллельного импорта. Это едва ли не единственное, благодаря чему у россиян по-прежнем у есть доступ к технике любимых иностранных брендов, ушедших из России за последние три года. Такие меры могут привести к росту стоимости и ухудшению качества продукции и сужению ассортимента для россиян.

Нечего покупать иностранное

Российские производители техники и электроники высказали идею по ограничению параллельного импорта иностранной техники, притом именно в потребительском сегменте, пишет Forbes. Как сообщал CNews, параллельный импорт работает с мая 2022 г., и по большей части благодаря лишь ему в России по-прежнему можно купить технику ушедших из страны иностранных компаний – Samsung, Apple, Lenovo, Sony и многих других.

Продукция этих брендов десятилетиями была крайне востребованной среди россиян, и на нее, даже несмотря на вызванные параллельным импортом более высокие цены, по-прежнему есть спрос. Для примера, Samsung входит в топ-пять производителей на российском рынке смартфонов и телевизоров по объему отгрузок.

Фото: senivpetro / FreePik Россиянам станет еще сложнее покупать иностранную технику

Идею по ограничению параллельного импорта в потребительском сегменте высказала руководитель АНО «Вычислительная техника» Светлана Легостаева в рамках совещания Совета Федерации. Оно состоялось 25 марта 2025 г. Одна из причин – низкий спрос на отечественную технику. Также Легостаева высказала идею по субсидированию продаж российской электроники в коммерческом сегменте и отметила, что российские мощности по выпуску техники в настоящее время недозагружены.

Одна за всех

Светлана Легостаева руководит организацией, учредителями которой являются крупнейшие российские производители электроники. Это компании Yadro, «Аквариус», Kraftway, iRU, Depo Computers, ГК «Элемент» и др.

Легостаева также предложила внедрить механизмы льготного кредитования ритейла в качестве одной из мер стимулирования продаж российской техники, а заодно и предоставления субсидий на рекламу в интернет-рознице. Отдельно были упомянуты кэшбек при покупке электроники российских брендов и дополнительный утильсбор для производителей, пишет Forbes.

Что касается ограничения параллельного импорта в потребительском сегменте, то Легостаева предложила распространить эту меру на ряд брендов ноутбуков, смартфонов и планшетных компьютеров, сообщает «Коммерсант». Все озвученные меры глава АНО ВТ предложила распространить на ближайшие три года.

Отдельно Легостаева отметила, что низкие продажи российских гаджетов в потребсегменте – причина того, что бюджет страны ежегодно недополучает в пределах 12 млрд руб.

Попытка номер два

АНО ВТ не в первый раз пытается «оградить» россиян от иностранной техники, ввозимой по параллельному импорту. Ранее аналогичные идеи высказывались в июле 2023 г., но тогда речь шла о полном запрете ввоза серверов и систем хранения данных иностранных вендоров.

По словам Легостаевой, на рынке мобильных решений доля российских брендов не достигает и 12% по результатам 2024 г., пишет «Коммерсант». Она также отметила, что российские производственные мощности позволяют увеличить объем выпуска техники в 10 раз.

«Однако на текущий момент меры государственной поддержки в данном сегменте отсутствуют, в АНО ВТ сформирован и был озвучен в Совете Федерации возможный набор мер, который при получении предварительной поддержки от регуляторов будет тщательно проработан в части оценки регулирующего воздействия», – сказала Легостаева (цитата по «Коммерсанту»).

Рынок не оценил

Российский ритейл лишь частично поддержал инициативу Легостаевой. Позитивно он отнесся исключительно к идее предоставления льготных кредитов и кэшбека, пишет «Коммерсант».

Ассоциация торговых компаний и товаропроизводителей электробытовой и компьютерной техники (РАТЭК, среди участников – «Ситилинк», «М.Видео-Эльдорадо», DNS) выступает решительно против ограничения параллельного импорта и повышения утильсбора, сообщил изданию представитель РАТЭК Антон Гуськов. «Подобные идеи могут привести к росту стоимости и ухудшению качества продукции и сужению ассортимента для граждан, а также к росту нелегального сегмента», – заявил он.

Другой собеседник «Коммерсанта» в сегменте бытовой техники сообщил, что ритейлеры готовы поддержать продвижение продаж российской электроники. Но сделают они это лишь в том случае, если продвижение будет выполняться «не за счет участников рынка».



