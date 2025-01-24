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Продажи любимейших россиянами телевизоров обвалились на фоне роста цен. Теперь скупают ТВ-приставки – они в десятки раз дешевле и не хуже. Опрос

Российский рынок телевизоров очень сильно просел с точки зрения продаж в натуральном выражении. Россияне отказываются от приобретения новых ТВ на фоне роста цен. При этом они придумали, как сделать свой телевизор более умным и не тратить на это десятки тысяч рублей.

Телевизоры не в моде

Российский рынок телевизоров по итогам 2024 г. обвалился на 11,3% в натуральном выражении, пишет «Коммерсант» со ссылкой на статистику дистрибьютора «Марвел-Дистрибуция». При этом сами телевизоры явно стали менее доступны для россиян, потому что в денежном выражении рынок вырос на 1,5%, то есть цены на ТВ выросли.

В общей сложности в России за 2024 г. было продано 7,8 млн телевизоров на общую сумму 234,4 млрд руб. Несмотря на уход в начале 2022 г. компаний Sony, LG и Samsung из России, которые десятилетиями лидировали на российском ТВ-рынке, импортозамещения в этом сегменте пока не случилось – в топе продаж телевизоры китайских брендов.

И лишь на третьем месте российский Сбербанк со своей линейкой телевизоров Sber – «Яндекс», безоговорочный лидер на рынке умных колонок, в сегменте умных ТВ не представлен даже в первой пятерке, хотя телевизоры под своим брендом выпускает уже несколько лет – с 2022 г., как и Сбербанк.

Кто поделил рынок

В 2024 г. на российском рынке телевизоров было шесть основных игроков, если судить по их долям в натуральном выражении. На первом месте – компания Haier (14%), за ней следует Xiaomi (10%). Замыкает тройку лидеров Сбербанк с долей 6%, выпустивший свои первые телевизоры в марте 2022 г.

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Сравнимую со Сбербанком долю рынка удерживает TCL из Китая. Пятую строчку с долями 5% делят между собой корейская Samsung и китайская Hisense. Все остальные десятки брендов телевизоров, включая многочисленные российские, делят между собой оставшиеся 54% рынка.

В «М.Видео-Эльдорадо» сообщили изданию о росте продаж телевизоров российских брендов, в особенности «Яндекса» и Сберабанка. «Такие телевизоры интересны в первую очередь за счет экосистемы умных устройств», – заявили представители ритейлера.

Причина слишком очевидна

Первая и основная причина падения продаж телевизоров в России – деньги. Цены на технику выросли, а кредиты стали менее доступными. К тому же не стоит забывать про высокую ключевую ставку – 21%, что является абсолютным рекордом за последние 12 лет и негативно влияет на процентные ставки по кредитам как для населения, так и для бизнеса.

«Снижение числа покупок связано со все более недоступными кредитами для потребителя и подорожавшей техникой: в среднем за год телевизоры подорожали на 10–15%», – сообщил «Коммерсанту» руководитель департамента закупок дистрибутора 3Logic Group Максим Родионов.

Глава департамента бытовой электроники OCS Владислав Бородин видит другую причину падения интереса к телевизорам в России. Он связывает происходящие с отсутствием «ярких» новинок.

Производителям приготовиться

Участники рынка пока не видят никаких поводов для восстановления объема продаж. К примеру, в «Марвел-Дистрибуции» уверены, что по итогам 2025 г. на фоне продолжающегося роста цен спрос на телевизоры в России просядет еще на 5-7% по сравнению с показателями 2024 г.

Но собеседники издания среди российских ритейлеров не исключают и другой сценарий. По их словам, падение спроса на различную потребительскую технику началось во втором полугодии 2024 г., и он может резко смениться «ажиотажным спросом». Но это будет возможно только при условии стабилизации курса валют и решения вопроса со столь высокой ключевой ставкой Центробанка.

Как отметил директор по стратегическому развитию контрактного производителя телевизоров STI Group Кирилл Скворцов, российские заводы по выпуску телевизоров отреагируют на падение спроса на ТВ снижением объемов их выпуска. Он также сообщил «Коммерсанту», что заводы связываются с трудностями при оплате заказанных в Китае компонентов для сборки.

Сделать обычный телевизор умным

По мере охлаждения интереса россиян к постоянно дорожающим телевизорам их все больше начинает привлекать идея покупки ТВ-приставки. Небольшое устройство занимает крайне мало места и может разместиться на задней панели уже имеющегося в доме телевизора.

При этом ТВ-приставки стоят, порой, в десятки раз дешевле нового телевизора, но при этом обладают всеми смарт-функциями – возможностью выхода в интернет, поддержкой онлайн-кинотеатров и даже возможностью установки приложений. Модели подороже поставляются с пультом со встроенным микрофоном, что позволяет управлять ими голосом, в том числе при помощи виртуального ассистента.

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На рост интереса россиян к ТВ-приставкам «Коммерсанту» указали в «Марвел-Дистрибуции». Такие устройства могут сделать обычный ТВ умным, а смарт-ТВ предыдущих поколений – еще умнее. В 2024 г. в России было реализовано 1,26 млн приставок на 4,8 млрд руб.

В лидерах продаж – исключительно малоизвестные бренды и их недорогие устройства. В аутсайдерах – крупные бренды в лице Xiaоmi (11%), Сбербанка (10%), «Яндекса» (6%), Tanix (7%) и др.

«Повышенный интерес объясняется тем, что приставки позволяют сделать из телевизора смарт-гаджет на операционной системе Android, что открывает новые возможности для просмотра контента», – отметили в «Марвел-Дистрибуции».

Геннадий Ефремов

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