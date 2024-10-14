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Любимый россиянами производитель ТВ окончательно уходит из России. Подана заявка на ликвидацию юрлица

Sony подала заявку на ликвидацию своего представительства в России. Sony – она из первых компаний, поддержавших антироссийские санкции, и она постепенно усиливает давление на россиян. Некогда Sony была одним из лидеров российского рынка ТВ наряду с LG и Samsung, которые тоже ушли из России, но теперь их почти полностью вытеснили китайские производители.

Sony не по пути с Россией

Японская компания Sony решила окончательно разорвать все связи с Россией. Юридическое лицо компании ООО «Сони мобайл коммьюникейшнз Рус» подало заявку на свою ликвидацию, что говорит о стремлении компании побыстрее избавиться от своих активов в стране. Для сравнения, Microsoft, напротив, не спешит уходить из России в юридическом плане – корпорация бьет все рекорды антироссийских санкций, но при этом не желает терять клиентов и сохраняет несколько российских юрлиц. Впрочем, ее клиенты все равно уходят от нее.

На заявку о ликвидации российского юрлица Sony первым обратило внимание агентство ТАСС. Сама заявка, по данным сервиса «Контур.Фокус», была составлена 10 октября 2024 г., все необходимые для этого процесса документы должны быть подготовлены к 18 октября 2024 г.

Sony приняла решение покинуть Россию еще в марте 2022 г. С тех пор поставки ее продукции официально приостановлены, но продолжают вестись силами параллельного импорта. Sony была одним из лидеров российского рынка ТВ наряду с корейскими Samsung и LG, но вся троица ввела свои санкции против России, и теперь их вытеснили китайские бренды.

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Nikita Kostrykin / Unsplash
Sony известна в России не только за счет телевизоров, но и благодаря игровым приставкам

Также Sony является лидером мирового и российского рынка игровых приставок. В России она активно третирует геймеров, но ее консоли по-прежнему доступны в российской рознице. Более того, новейшая PlayStation 5 Pro появилась в России одновременно с другими странами.

Что осталось от компании

Финансовые результаты «Сони мобайл коммьюникейшнз Рус» за 2023 г. частично скрыты. По данным «Контур.Фокуса», ее выручка за этот период неизвестна, а вместо чистой прибыли у нее сформировался чистый убыток в размере около 11 млн руб.

ТАСС пишет, что штат российского юрлица Sony состоит теперь всего лишь из одного человека – в нем числится только генеральный директор Анатолий Машков, занимающий этот пост с июля 2020 г.

Важно отметить, что «Сони мобайл коммюникейшнз рус» – это не основное подразделение Sony в России. Оно работало в сфере портативной электроники и было основано в 2007 г. с уставным капиталом 10,4 млн руб. Главный вид деятельности – «торговля оптовая электронным и телекоммуникационным оборудованием и его запасными частями» (код ОКВЭД 46.52), дополнительных видов деятельности – девять.

Россия держит крепко

Чтобы ликвидировать юрлицо в России, недостаточно просто подать заявку и ждать внесения соответствующих изменений в ЕГРЮЛ. Нужно, чтобы заявка была как минимум зарегистрирована, и этот этап Sony явно пока не в силах преодолеть.

Sony уже дважды пыталась избавиться от «Сони мобайл коммьюникейшнз Рус» – первая заявка была подана 14 сентября 2023 г., а вторую отправили 1 декабря 2023 г. Обе были отправлены в межрайонную ИФНС России № 46 по Москве В обоих случаях в госрегистрации ей было отказано. Третья заявка направлена в ту же ИФНС.

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Что до основного юрлица Sony в России, АО «Сони Электроникс», то дела у него тоже идут далеко не самым лучшим образом. Основанная в декабре 2006 г. с уставным капиталом около 745 тыс. руб., компания по итогам 2023 г. понесла колоссальные убытки. Ее выручка составила около 840 млн руб., что на 81% меньше, чем в 2022 г., а размер чистого убытка достиг 530,3 млн руб.

У компании 32 вида деятельности, основной среди которых – «торговля оптовая бытовыми электротоварами» (46.43). Генеральным директором с марта 2023 г. числится Максим Викрамасекера.

К моменту выхода материала заявок на ликвидацию «Сони Электроникс» не было.

Геннадий Ефремов

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