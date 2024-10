«М.Видео-Эльдорадо»: предзаказ на PlayStation 5 Pro в 3 раза превысил ожидания

«М.Видео-Эльдорадо», российская компания в сфере электронной коммерции и розничной торговли электроникой и бытовой техникой, объявляет о том, что предзаказ на консоль PlayStation 5 Pro за первую неделю в 3 раза превзошел прогнозы. Общие продажи PlayStation 5 Pro за этот период составили 25% от продаж PlayStation 5. Об этом CNews сообщили представители «М.Видео-Эльдорадо».

Новая консоль получила улучшенный процессор AMD Zen 2 с 16 потоками и тактовой частотой 3,5 ГГц, который может работать со скоростью до 3,85 ГГц. Графический чип построен на архитектуре RDNA 3 и обладает производительностью 33,5 Тфлопс — прежде была RDNA 2 и всего 10,3 Тфлопс. Оперативная память GDDR6 осталась на прежнем уровне — 16 ГБ, но ее скорость выросла до 18 Гбит/с (у обычной модели — 14 Гбит/с). В два раза увеличился и объем SSD-накопителя — 2 ТБ против 1 ТБ у предыдущего поколения консоли.

По данным производителя, улучшенные технические характеристики позволили повысить рендеринг в играх на 45%. Теперь пользователи могут запускать игры с увеличенной частотой кадров в секунду в режиме «Качество» в разрешении 4К.

PlayStation 5 Pro оснащена улучшенной системой охлаждения, которая позволяет играть в требовательные игры на максимальных настройках графики без перегрева и с минимальным уровнем шума. Кроме того, PS5 Pro поддерживает все существующие аксессуары и геймпады для PlayStation 5, в том числе, и шлем виртуальной реальности PlayStation VR2.

Цена PlayStation 5 Pro в каналах продаж М.Видео-Эльдорадо составляет 129 999 руб.

Все покупатели могут оформить предзаказ с рассрочкой на 24 месяца и кэшбеком 30%. Устройство имеет официальную гарантию сроком на 1 год.

Руководитель департамента «Развитие игр и игрового сообщества» «М.Видео-Эльдорадо» Сергей Мезин: «Предзаказ на PlayStation 5 Pro был запущен 26 сентября, и с первого же дня результаты значительно превзошли наши ожидания. Впрочем, консоли PlayStation традиционно популярны на нашем рынке – так в первом полугодии 2024 г. базовая PS5 заняла 73% всего российского рынка консолей. Важным фактором, который оказал влияние на спрос на PS5 Pro, является готовность привезти приставку на наши склады уже в ноябре, возможность оформить покупку без первоначального взноса с рассрочкой на 24 месяца и кэшбеком 30%. Реализацию технических возможностей новой PlayStation 5 Pro уже подтвердили в десятках вышедших игр – таких как The Last of Us: Part II Remastered, God of War: Ragnarok и др. При этом в новых релизах, которые выйдут в ближайший год, разница производительности между базовой и Pro версией может стать еще более существенной. Среди таких – самая ожидаемая игра десятилетия GTA VI».