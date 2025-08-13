Разделы

Викрамасекера Максим


УПОМИНАНИЯ


13.08.2025 Sony машет рукой. Японский техногигант разгромил и уничтожил свое юрлицо в России 1
14.10.2024 Любимый россиянами производитель ТВ окончательно уходит из России. Подана заявка на ликвидацию юрлица 1

Публикаций - 2, упоминаний - 2

Викрамасекера Максим и организации, системы, технологии, персоны:

Sony Electronics - Сони Электроникс 82 1
Sony Mobile - Mobile Communications Business Group - Sony Ericsson - Сони Мобайл Коммюникейшнз Рус 1264 1
Microsoft Corporation 25001 1
Sony 6588 1
LG Electronics 3649 1
Samsung Electronics 10440 1
Unsplash 1143 2
ФНС РФ - ИФНС - Межрайонные инспекции ФНС России 116 1
ФНС РФ - МИФНС - Межрегиональные инспекции ФНС России 109 1
PC game - ПК игры - компьютерные игры - Игровая индустрия - Игры и развлекательные приложения для геймеров 17539 1
Телевизор - Телевизионный приёмник - Телеоборудование - ТВ-приемник - TV Receiver 7230 1
Sony Playstation (PS) - Игровая приставка 4072 1
СКБ Контур - Контур.Фокус 1157 1
Машков Анатолий 1 1
Россия - РФ - Российская федерация 151933 2
Япония 13410 1
Южная Корея - Республика 6767 1
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва 44751 1
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 17728 1
ЕГРЮЛ - Единый государственный реестр юридических лиц 6474 2
БТиЭ - Бытовая техника и электроника - Home Appliance - Household appliances and electronics 5733 2
Санкции - Антироссийские санкции - Санкции против России 580 1
Импортозамещение - параллельный импорт 538 1
Торговля оптовая - Wholesale trade 1212 1
Торговля - FMCG&Retail - Fast Moving Consumer Goods - Товары повседневного спроса - Товары народного потребления - Потребительский рынок 5107 1
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - банковские операции - банковские услуги 49987 1
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 53535 1
Торговля розничная - Ритейл - Шопинг - Розница - Retail - торговые компании 25200 1
ОКВЭД - Общероссийский классификатор видов экономической деятельности 252 1
Налогообложение - EBITDA - Earnings Before Interest, Taxes, Depreciation and Amortization - Прибыль до вычета процентов по кредитам и займам, налогов и амортизации 7686 1
ТАСС - Телеграфное агентство связи и сообщения - Российское государственное информационное агентство - ИТАР-ТАСС - Информационное телеграфное агентство России - Телеграфное Агентство Советского Союза 1056 1
