Разделы

Бизнес Техника
|

Sony машет рукой. Японский техногигант разгромил и уничтожил свое юрлицо в России

Sony разрывает последние оставшиеся связи с Россией. Закрыто ее юрлицо, которому всего несколько дней назад исполнилось 18 лет. Компанию в течение двух лет не отпускали из страны – она многократно пыталась уничтожить свое представительство, но ей в этом столь же регулярно отказывали.

Подарок на совершеннолетие

Hоссийское представительство японской компании Sony в лице фирмы ООО «Сони мобайл коммюникейшнз рус» прекратило свое существование. Оно было ликвидировано 11 августа 2025 г., о чем есть соответствующая пометка в ЕГРЮЛ. Также это подтверждает сервис «Контур.Фокус».

Sony известна в России в первую очередь благодаря своим телевизорам, аудио- и видеомагнитофонам, а также фотоаппаратам и игровым приставкам. Она пришла в страну еще в 1990-х и активно конкурировала с другими техногигантами с мировым именем – Samsung, LG и пр.

Sony в числе первых поддержала антироссийские санкции и ушла с рынка в начале 2022 г. В числе тех, кто ощутил на себе последствия, стали геймеры – компания выпускает игровые приставки PlayStation, самые популярные в России и в мире. Россияне без предупреждения лишились доступа к игровой экосистеме Sony и решили засудить ее за такой произвол.

son6.jpg

Hossein Moradi / Unsplash
Sony явно не горит желанием работать в России

Несмотря на присутствие Sony в России с конца XX века, ее юрлицо «Сони мобайл коммюникейшнз рус» было зарегистрировано 9 августа 2007 г. Таким образом, оно было ликвидировано спустя всего лишь два дня после его «совершеннолетия».

Прибыли нет, одни убытки

Уничтоженное юрлицо Sony на протяжении многих лет было убыточным – чистой прибыли компания не видела с 2017 г., согласно «Контур.Фокусу». На момент выхода материала в информации о ее финансовых результатах за 2024 г. в открытом доступе не было, но в 2022 и 2023 гг. компания получила нулевую выручку и чистый убыток в размере 82,2 и 11 млн руб. соответственно.

son62.jpg

Минус одно российское юрлицо у компании с мировым именем. Последствия новой геополитики

На момент ликвидации единственным владельцем компании была ООО «Сони Мобайл Коммюникейшнз Аб» с учредителями в Швеции. Уставный капитал – 10,4 млн руб., основной вид деятельности – «торговля оптовая электронным и телекоммуникационным оборудованием и его запасными частями» (код ОКВЭД – 46.52).

А куда это вы собрались?

Sony настолько сильно хотела поскорее избавиться от «Сони мобайл коммюникейшнз рус», что подавала заявку на ликвидацию этой компании несколько раз за два года. Первое такое заявление было составлено в 14 сентября 2023 г., но 22 сентября 2023 г. по нему пришел отказ.

Sony, однако же, сдаваться не стала и подала повторную заявку 1 декабря 2023 г. Спустя 10 дней пришло решение, аналогичное первому.

son61.jpg

Если долго мучиться, что-нибудь получится

Но даже после второго отказа Sony не отказалась от поставленной цели, хотя и решила подождать подольше. Как сообщал CNews, третью попытку по уничтожению «Сони мобайл коммюникейшнз рус» японский техногигант предпринял 10 октября 2024 г. На этот раз пришел ответ «Решение о государственной регистрации» вместо «Решение об отказе в государственной регистрации».

Но этим все не ограничилось. Еще две заявки о ликвидации юрлица были отправлены 13 февраля 2025 г. и 9 апреля 2025 г. По ним обеим пришел отказ. А вот два аналогичных документа, датированных 2 июля 2025 г. и 4 августа 2025 г., получили ответ «Решение о государственной регистрации».

Но есть нюанс

«Сони мобайл коммюникейшнз рус» – это не основное подразделение Sony в России. Оно работало в сфере портативной электроники, чем и объясняется его основание в 2007 г., спустя многие годы после прихода Sony в Россию.

Как внедрить ИИ в промышленную инфраструктуру

Основное юрлицо – АО «Сони Электроникс» с уставным капиталом 745 тыс. руб., зарегистрированное в марте 1994 г. Оно пока еще прибыльное – выручка за 2025 г. составила 202,6 млн руб. при чистой прибыли 111,8 млн руб.

Но при этом особенно важно подчеркнуть, что выручка компании за 2024 г. снизилась на 76% год к году, а за 2023 г. – на 81% в сравнении с 2022 г.

Основной вид деятельности компании – «торговля оптовая бытовыми электротоварами» (46.43), генеральный директор сменился в марте 2023 г., и сейчас это Максим Викрамасекера.

Геннадий Ефремов

Подписаться на новости Короткая ссылка


Другие материалы рубрики

Сергей Трандин, «Базальт СПО»: Выбор заказчиками ОС со сертификатом ФСТЭК — тенденция, которая будет развиваться и дальше

Google вернулся к личным собеседованиям, потому что кандидаты на работу мошенничают с ИИ

Почему премиальная поддержка «1С» становится преимуществом для заказчика?

Крупнейший российский производитель чипов купил создателя уникальных лазеров для выпуска микросхем

Как внедрить ИИ в промышленную инфраструктуру

Раскрыт план спасения Intel. Нужно просто утопить ее в миллиардах и выгнать азиатского гендиректора

Конференции

IT Elements 2025

Цифровизация финансового сектора

Оптимизация цифровой инфраструктуры и ПАК 2025
Показать еще

CNewsMarket

VPS

Подобрать виртуальный сервер

От 30 руб./месяц

СЭД

Подобрать систему электронного документооборота СЭД (ECM)

От 1 360 руб./месяц

Colocation

Подобрать ЦОД для размещения ИТ-оборудования

От 815 руб./месяц

Kubernetes

Рассчитать стоимость кластеров Kubernetes

От 0.52 руб./месяц

Техника

Лучшие ПК для игр и учебы: выбор ZOOM

Лучшие детские часы с русскоязычным голосовым помощником: выбор ZOOM

Лучшие роутеры с Wi-Fi 6: хиты продаж

Показать еще

Наука

Кладбище китов в Сахаре показало, что когда-то у них были ноги и пальцы

Астрономы обнаружили пропавшую материю Вселенной — помогла огромная газовая нить, протянувшаяся через космос

Руины одного из чудес света подняли со дна моря — скоро появится его цифровой двойник
Показать еще