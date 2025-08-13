Sony машет рукой. Японский техногигант разгромил и уничтожил свое юрлицо в России

Sony разрывает последние оставшиеся связи с Россией. Закрыто ее юрлицо, которому всего несколько дней назад исполнилось 18 лет. Компанию в течение двух лет не отпускали из страны – она многократно пыталась уничтожить свое представительство, но ей в этом столь же регулярно отказывали.

Подарок на совершеннолетие

Hоссийское представительство японской компании Sony в лице фирмы ООО «Сони мобайл коммюникейшнз рус» прекратило свое существование. Оно было ликвидировано 11 августа 2025 г., о чем есть соответствующая пометка в ЕГРЮЛ. Также это подтверждает сервис «Контур.Фокус».

Sony известна в России в первую очередь благодаря своим телевизорам, аудио- и видеомагнитофонам, а также фотоаппаратам и игровым приставкам. Она пришла в страну еще в 1990-х и активно конкурировала с другими техногигантами с мировым именем – Samsung, LG и пр.

Sony в числе первых поддержала антироссийские санкции и ушла с рынка в начале 2022 г. В числе тех, кто ощутил на себе последствия, стали геймеры – компания выпускает игровые приставки PlayStation, самые популярные в России и в мире. Россияне без предупреждения лишились доступа к игровой экосистеме Sony и решили засудить ее за такой произвол.

Hossein Moradi / Unsplash Sony явно не горит желанием работать в России

Несмотря на присутствие Sony в России с конца XX века, ее юрлицо «Сони мобайл коммюникейшнз рус» было зарегистрировано 9 августа 2007 г. Таким образом, оно было ликвидировано спустя всего лишь два дня после его «совершеннолетия».

Прибыли нет, одни убытки

Уничтоженное юрлицо Sony на протяжении многих лет было убыточным – чистой прибыли компания не видела с 2017 г., согласно «Контур.Фокусу». На момент выхода материала в информации о ее финансовых результатах за 2024 г. в открытом доступе не было, но в 2022 и 2023 гг. компания получила нулевую выручку и чистый убыток в размере 82,2 и 11 млн руб. соответственно.

Минус одно российское юрлицо у компании с мировым именем. Последствия новой геополитики

На момент ликвидации единственным владельцем компании была ООО «Сони Мобайл Коммюникейшнз Аб» с учредителями в Швеции. Уставный капитал – 10,4 млн руб., основной вид деятельности – «торговля оптовая электронным и телекоммуникационным оборудованием и его запасными частями» (код ОКВЭД – 46.52).

А куда это вы собрались?

Sony настолько сильно хотела поскорее избавиться от «Сони мобайл коммюникейшнз рус», что подавала заявку на ликвидацию этой компании несколько раз за два года. Первое такое заявление было составлено в 14 сентября 2023 г., но 22 сентября 2023 г. по нему пришел отказ.

Sony, однако же, сдаваться не стала и подала повторную заявку 1 декабря 2023 г. Спустя 10 дней пришло решение, аналогичное первому.

Если долго мучиться, что-нибудь получится

Но даже после второго отказа Sony не отказалась от поставленной цели, хотя и решила подождать подольше. Как сообщал CNews, третью попытку по уничтожению «Сони мобайл коммюникейшнз рус» японский техногигант предпринял 10 октября 2024 г. На этот раз пришел ответ «Решение о государственной регистрации» вместо «Решение об отказе в государственной регистрации».

Но этим все не ограничилось. Еще две заявки о ликвидации юрлица были отправлены 13 февраля 2025 г. и 9 апреля 2025 г. По ним обеим пришел отказ. А вот два аналогичных документа, датированных 2 июля 2025 г. и 4 августа 2025 г., получили ответ «Решение о государственной регистрации».

Но есть нюанс

«Сони мобайл коммюникейшнз рус» – это не основное подразделение Sony в России. Оно работало в сфере портативной электроники, чем и объясняется его основание в 2007 г., спустя многие годы после прихода Sony в Россию.

Основное юрлицо – АО «Сони Электроникс» с уставным капиталом 745 тыс. руб., зарегистрированное в марте 1994 г. Оно пока еще прибыльное – выручка за 2025 г. составила 202,6 млн руб. при чистой прибыли 111,8 млн руб.

Но при этом особенно важно подчеркнуть, что выручка компании за 2024 г. снизилась на 76% год к году, а за 2023 г. – на 81% в сравнении с 2022 г.

Основной вид деятельности компании – «торговля оптовая бытовыми электротоварами» (46.43), генеральный директор сменился в марте 2023 г., и сейчас это Максим Викрамасекера.