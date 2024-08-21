В Россию пришел новый «убийца» телевизоров LG, Samsung и Sony

В России начались официальные продажи телевизоров китайского бренда Skyworth. Компания существует с 1988 г. и планирует выйти на объем продаж на российском рынке в сотни тысяч экземпляров в год. Для этого Skyworth уже договорилась о сотрудничестве с крупнейшими в стране маркетплейсами и магазинами электроники. С российского рынка ТВ недавно ушли крупнейшие игроки – Samsung, LG и Sony. Выпуск ТВ налажен не в России, а в Белоруссии – на заводе «Горизонт».

Новый бренд телевизоров

Китайская компания Skyworth, крупный производитель телевизоров, вышла на российский рынок, о чем CNews сообщили представители ее российского офиса. Компания намерена с первых дней задействовать для реализации своей продукции в стране все наиболее распространенные маркетплейсы и магазины электроники.

В частности, ее продукция уже есть в DNS, «Ситилинке», «Позитронике» и в «Холодильник.ру», а также компания ведет переговоры с «М.Видео-Эльдорадо». Редакция CNews обратилась за подтверждением к представителям этой сети и ожидает ответа.

Skyworth У россиян появилась возможность опробовать в деле телевизоры нового в стране бренда

Также редакция обнаружила телевизоры Skyworth в каталогах «Яндекс Маркета, «Мегамаркета», Ozon и Wildberries – крупнейших в стране маркетплейсов.

Для всех и каждого

По заявлениям сотрудников российского представительства Skyworth, модельный ряд компании для российского рынка будет представлен смарт-ТВ среднего и премиум-сегментов по цене от 24 до 400 тыс. руб. Но редакция CNews выяснила, что Skyworth также уже представлена в сегменте ультрадешевых телевизоров, которые стоят дешевле подавляющего большинства современных смартфонов.

Например, в российской рознице есть ТВ модели 32STE6600 с прошивкой Google TV, оцененный на момент выхода материала в 13 тыс. руб. Это 32-дюймовый телевизор с разрешением HD или 1366х768 пикселей. На официальном российском сайте Skyworth эта модель к моменту выпуска материала представлена не была.

Как сообщил CNews генеральный директор официального представительства Skyworth в России Илья Мазуренко, на все модели ТВ Skyworth, продающиеся в России, по умолчанию установлен RuStore. Это отечественный магазин приложений, работающий с мая 2022 г. и развиваемый холдингом VK при поддержке Минцифры.

В Россию из Белоруссии

Skyworth основана в 1988 г., и за 36 лет своего существования она обзавелась 17 собственными производственными площадками, 10 из которых расположены в Китае, а оставшиеся семь – в Германии, Индии, Индонезии, Мексике, США и Южной Африке. Также у нее есть 11 собственных R&D-центров.

Цены на ТВ Skyworth в России начинаются от 13 тысяч рублей

Однако в Россию смарт-ТВ Skyworth поставляются вовсе не из перечисленных стран. Для местного рынка телевизоры этой марки собирает «Горизонт» – известнейший белорусский производитель телевизоров, который с недавних пор также выпускает и ноутбуки.

К моменту выхода материала не было доподлинно известно, почему Skyworth выбрала именно белорусский завод для выпуска ТВ, предназначенных для российского рынка. В компании отметили, что такой подход «позволяет снизить издержки на производство и логистику изделий и, как следствие, удерживать доступные цены на готовую продукцию для российского потребителя».

Но важно отметить, что в России существует несколько крупных контрактных производителей телевизоров, с конвейеров которых сходит продукция, различных брендов, в том числе и зарубежных. Контракт с ними, вероятнее всего, исключил бы дополнительные расходы на логистику, ведь телевизоры Skyworth сейчас нужно везти из-за рубежа, пусть и из соседней дружественной страны.

«Skyworth уже не первый год использует мощности завода для выпуска электроники под собственным брендом. Производство телевизоров осуществляется из оригинальных комплектующих под строгим контролем заказчика и с соблюдением всех производственных стандартов компании. Объем потенциального производства телевизоров составит порядка 200 тыс. единиц на 2025 г.», – сказал директор завода «Горизонт» Евгений Шандабыло.

Планы на будущее

Skyworth, судя по всему, намерена прочно закрепиться на российском рынке ТВ, с которого в 2022 г. ушли все прежде крупнейшие его игроки. Речь о корейских компаниях LG и Samsung – они обе, к слову, остановили свои российские заводы, выпускавшие, в числе прочего, и телевизоры.

Также от России отвернулась и японская Sony, в недавнем прошлом не менее крупный игрок на российском рынке телевизоров. Как и LG с Samsung, она очень успешно продавала россиянам свои ТВ не годами – десятилетиями.

Сейчас российский рынок телевизоров занят в первую очередь китайскими брендами, среди которых – Xiaomi и TCL, а также собственными торговыми марками российских компаний. Свои телевизоры есть у Сбербанка (бренд Sber), «Яндекса» (например, «Яндекс ТВ Станция»), Ozon (бренд Hartens), «Ситилинк» (SunWind) и пр.

Как сообщили CNews представители Skyworth, в 2025 г. компания планирует занять до 2% телевизионного рынка России, поставив порядка 200 тыс. телевизоров. «В следующем году (в 2025 г. – прим. CNews) мы планируем, что и бытовая техника бренда станет полностью доступна для российских потребителей», – сказал CNews генеральный директор официального представительства Skyworth в России Илья Мазуренко.

Стоит отметить также, что в портфеле Skyworth есть несколько брендов. Помимо основного (Skyworth), это Metz и Coocaa. Пока нет информации, собирается ли Skyworth привозить их продукцию в Россию.