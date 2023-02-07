В России начали продавать белорусские ноутбуки «Горизонт» с процессорами трехлетней давности по завышенной цене

В российской рознице появились ноутбуки H-book 15 МАК4 белорусского холдинга «Горизонт». Они построены на процессорах Intel образца 2020 г. и поставляются с Windows 11. Ноутбуки доступны в крупных российских интернет-магазинах – до розничных сетей они пока не доехали. В России также можно купить ноутбук, на базе которого был собран H-book 15 МАК4. Он мощнее и дешевле.

«Горизонт» пересек границу

Белорусский холдинг «Горизонт» сообщил о старте продаж своего ноутбука H-book 15 МАК4 на территории России. Мобильный ПК позиционируется в качестве первого белорусского ноутбука. Впервые он был представлен в сентябре 2022 г., производство началось в декабре 2022 г., а в белорусской рознице он появился в самом конце 2022 г. Примерно тогда же стало известно о планах «Горизонта» привезти ПК в Россию.

В России «Горизонт» предлагает лишь одну версию H-book 15 МАК4 с экраном 15,6 дюйма, но в двух комплектациях, отличающихся процессором. Младшая построена на Core i3-1115G4 и стоит 44 тыс. руб., а старшая оценивается в 48 тыс. руб. и поставляется с более производительным Core-i5-1155G7. Оба CPU относятся к поколению Tiger Lake, которое Intel презентовала еще в сентябре 2020 г.

Фото: Горизонт Ноутбук H-book 15 МАК4 выделяется своей нестандартной расцветкой

На сайте «Горизонта» нет информации, когда следует ожидать H-book 15 МАК4 в крупных розничных сетях, упоминается лишь возможность доставки заказа силами компании СДЭК. Редакция CNews обнаружила ноутбуки на «Яндекс маркете» и на Ozon. В обоих случаях продавцом выступает компания АО «Горизонт рус», причем на Ozon есть возможность купить ноутбуки с дополнительной скидкой.

Цена включает 8 ГБ ОЗУ и SSD-накопитель на 256 ГБ.

Заказать ноутбук можно с хорошей скидкой

«Горизонт рус» – это российское представительство белорусского «Горизонта». Основано в Москве в июне 2000 г. с уставным капиталом 1,429 млн руб. Основной вид деятельности – ремонт бытовой техники, гендиректор – Сергей Ложкин (данные ЕГРЮЛ).

Снаружи Белоруссия, внутри США

По своим характеристикам H-book 15 МАК4 все еще может считаться современным ноутбуком, хотя его процессорам скоро исполнится три года. В скором будущем он станет доступен с CPU Core i7-1195G7, тоже поколения Tiger Lake.

Экран 15,6-дюймовой версии имеет разрешение Full HD или 1920х1080 пикселей и матрицу IPS с яркостью до 300 нит. Отдельно будет продаваться 14-дюймовый Full HD-вариант с яркостью до 250 нит.

Фото: Горизонт Экран во всех комплектациях основан на матрице IPS с максимальными углами обзора

Внутри мобильного ПК установлен SSD емкостью до 2 ТБ, объем оперативной памяти достигает 32 ГБ. В стоимость входят батарея на восемь часов автономной работы два динамика по 2 Вт каждый, HD-камера над дисплеем и предустановленная современная ОС Windows 11.

Из интерфейсов в H-book 15 МАК4, вне зависимости от диагонали экрана, имеются Wi-Fi 5 (802.11ac) и Bluetooth 5.1, а один порт USB Type-C, два USB Type-A 3.1 Gen 2, выход HDMI 1.4b для внешнего экрана и слот под SD-карты. Отдельно есть вход под проводную гарнитуру. В комплект поставки входит блок питания на 65 Вт.

Почти ничего белорусского

H-book 15 МАК4 нельзя считать белорусским ноутбуком. Внутри него установлены корейская память и американский процессор, он работает на американской операционной системе.

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Тем не менее, производится он на территории Белоруссии, на заводе «Горизонт», известном своими одноименными телевизорами. По крайней мере, так утверждают разработчики.

Разработан H-book 15 МАК4 был вовсе не в Белоруссии а в Китае. Российский блогер Валентин Петухов, известный как Wylsacom, выяснил, что за основу этого ноутбука был взят китайский Intel Spirit 2 с точно таким же дизайном.

H-book 15 МАК4 получил лишь незначительные внешние отличия и лишился всех вариантов расцветки корпуса, кроме темно-синего. У Itel Spirit 2 в этом плане выбор намного шире.

Что особенно важно, Itel Spirit 2 тоже доступен в российской рознице, и стоит он при этом ощутимо дешевле творения «Горизонта». Редакция CNews нашла его в «Ситилинке» за 40 тыс. руб. с процессором Core-i5-1155G7. при этом у него вдвое больше оперативной памяти – 16 ГБ, а SSD вмещает в два раза больше информации – 512 ГБ.

Чудеса российской розницы

Но, в отличие от H-book 15 МАК4, у него нет Windows 11 – вместо нее Linux. Впрочем, россияне в последнее время не хотят покупать ноутбуки с Windows.