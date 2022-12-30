В России будут продаваться белорусские ноутбуки «Горизонт» на замену MacBook, Lenovo и Asus

Россияне скоро смогут приобрести белорусские ноутбуки марки «Горизонт». Их продажи уже начались в Белоруссии, Россия – на очереди. Несколько дней назад российские вендоры техники потребовали от властей запретить поставки в страну ноутбуков крупных мировых брендов. «Горизонт» может занять высвободившуюся нишу.

Россия на «Горизонте»

В Российской рознице в обозримом будущем могут появиться ноутбуки «Горизонт», разработанные и выпускаемые в Белоруссии. Об этом в эфире «Радио-Минск» заявила зампредседателя Мингорисполкома Белоруссии Надежда Лазаревич.

Точные сроки выхода «Горизонтов» на российский рынок на момент публикации материала не сообщались. Сначала Белоруссии, по всей видимости, нужно наладить действительно массовый их выпуск.

Ноутбуки «Горизонт» производятся на одноименном заводе, ранее выпускавшем известные на весь СССР телевизоры этой же марки. Как сообщал CNews, первые ноутбуки сошли с конвейера в конце декабря 2022 г.

По словам Надежды Лазаревич, первая партия ноутбуков, состоящая из одной модели H-book MAK4, включает 4000 устройств. На 2023 г. запланировано выпустить еще в пределах 400 тыс. лэптопов. Пока неясно, речь конкретно про H-book MAK4, или в 2023 г. модельный ряд ноутбуков «Горизонт» расширится.

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Надежда Лазаревич заявила, что в России и Белоруссии наблюдается «колоссальная» потребность в такого рода технике. «В России, к примеру, такого еще не производят», – подчеркнула она. На деле слова Лазаревич не имеют ничего общего с действительностью. В России существует свое производство ноутбуков – например, у компании «Аквариус» есть завод в Шуе (Ивановская область), где организована сборка мобильных ПК.

Снаружи Белоруссия, внутри США

Белорусский ноутбук H-book MAK4 на деле почти полностью состоит из иностранных компонентов. Как минимум, в нем установлен американский процессор Intel Core 11 поколения – модель CPU меняется в зависимости от модификации ноутбука.

Управляется H-book MAK4 американской ОС Microsoft Windows 11. В настоящее время в Белоруссии ведется разработка собственной операционной системы, но подробности о ней не раскрываются.

Предполагалось, что базовая версия H-book MAK4 будет стоить 1300 белорусских рублей (36,2 тыс. российских рублей по курсу ЦБ на 30 декабря 2022 г.). После релиза она подорожала до 150 белорусских рублей (41,8 тыс. российских рублей).

Уменьшить зависимость от западных технологий

В теории, сделать H-book MAK4 немного более импортозамещенным можно. Например, после покупки на него можно установить новый российский дистрибутив Green Linux. Как сообщал CNews, первая его стабильная сборка появилась в декабре 2022 г. В основе Green Linux находится Linux Mint – один из самых популярных и простых в освоении дистрибутивов Linux во всем мире.

Также существует вероятность, что в будущем «Горизонты» будут продаваться в России не только с Windows 11, но и с отечественными ОС. В настоящее время россияне почти перестали покупать лэптопы с системами Microsoft, не желая переплачивать за них.

Ноутбуки «Горизонт» обладают вполне конкурентоспособными характеристиками

Нельзя исключать, что со временем на «Горизонтах», доступных в российских магазинах, будет работать Astra Linux – самый популярный отечественный дистрибутив Linux с почти 70-процентной долей рынка (статистика CNews). «В перспективе мы рассматриваем возможность сотрудничества с “Горизонтом”, как только будет понятен производственный потенциал завода, проведена оценка самих ноутбуков, включая соотношение цены и заявляемых характеристик, а также получена экспертиза российских и белорусских поставщиков о конкурентноспособности этих устройств», – сообщили CNews представители ГК «Астра».

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По их словам, реализация такой коллаборации не растянется на долгие месяцы и годы. «Безусловно, имеющийся технический задел и опыт позволяют в кратчайшие сроки обеспечить функционирование продуктов ГК, в том числе и ОС Astra Linux, на любом оборудовании. Поэтому сомнений в оперативной реализации такого проекта у нас нет», – сказали CNews представители ГК «Астра».

Компания «Ред софт» тоже не исключает возможного партнерства с «Горизонтом», сообщили CNews ее представители. «"Ред софт" активно сотрудничает с разработчиками и дистрибьютерами компьютерной техники. На российском рынке уже представлен ряд брендов, чьи ноутбуки выпускаются с предустановленной операционной системой "Ред ОС". Мы планируем развивать сотрудничество по этому направлению, в том числе с производителями "железа" из дружественных стран. Вероятность, что ноутбуки минского завода "Горизонт" будут выпускаться с предустановленной российской операционной системой, например "Ред ОС", высока. Но говорить о потенциальной популярности данных компьютеров на российской рынке пока рано – все зависит от соотношения цены и качества ноутбуков», – рассказали CNews в «Ред софт».

Очень удачный момент

Cлова Надежды Лазаревич о возможном скором прибытии ноутбуков «Горизонт» прозвучали спустя всего несколько дней после предложения о запрете ввоза в Россию ноутбуков популярных во всем мире вендоров. Как сообщал CNews, оно поступило от российского производителя техники ICL и было направлено в виде письма главе Минцифры Максуту Шадаеву.

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ICL потребовала от властей запретить ввоз в страну лэптопов Asus, Acer, Dell, HP и Lenovo. Все эти компании ушли с российского рынка после 24 февраля 2022 г., но их технику по-прежнему можно купить в России благодаря параллельному импорту.

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Между тем, поставки ноутбуков в Россию и без того сильно обвалились. Так что запрет, на котором настаивает ICL, в теории, может вызвать либо дефицит лэптпоов в России, либо взрывной рост обычного «серого» импорта, либо оба явления сразу.

Появление белорусских «Горизонтов» в российских магазинах, вероятно, позволит избежать нехватки мобильных ПК. Борьбой с дефицитом также займутся и отечественные производители. Например, в конце 2022 г. в России появились ноутбуки брендов Irbis и Unchartevice под управлением Astra Linux.