Вышла антисанкционная версия «самого простого в освоении Linux» специально для России

Россияне создали новый отечественный дистрибутив Linux под названием Green Linux, на базе простого в освоении и использовании Linux Mint. Новая ОС насыщена российскими программами, работает с репозиториями на российских серверах, а также поставляется с корневым сертификатом Минцифры для работы с российкими веб-сайтами.

Почти Ubuntu

Состоялся первый релиз нового дистрибутива Linux, разработанного специально для российской аудитории. Проект получил название Green Linux 21, а в его основе лежит всемирно известный дистрибутив Linux Mint. На начальном этапе проект так и назывался – Linux Mint Russian Edition.

Linux Mint считается одним из самых простых в использовании дистрибутивов Linux. В этом плане его можно сравнить с Windows 7 – одной самых простых в освоении ОС Microsoft.

Mint представляет собой один из форков Ubuntu. По итогам 2021 г. Mint был на третьем месте по популярности в мире после после Manjaro и MX Linux, а Ubuntu была на четвертой строчке (статистика профильного портала Tecmint).

За Green Linux 21 стоит сообщество независимых разработчиков. Дистрибутив распространяется бесплатно, «весит» в пределах 2,2 ГБ и поставляется исключительно в 64-битной версии. Это означает, что на совсем древние ПК установить его не получится – придется или обновлять «железо», или искать другую операционную систему.

Пока что Green Linux - это визуально та же Mint. Но редизайн не за горами

Главная особенность Green Linux 21 – это адаптация дистрибутива под современные российские реалии. Это проявляется в программном импортозамещении – иностранный софт, который часто поставляется в составе популярных дистрибутивов Linux, заменен на российские аналоги.

На момент публикации материала скачать дистрибутив можно было через торрент или с облака «Яндекса», а также с официального сайта проекта или с файлообменника Google.

Что внутри

Главное, что находится внутри Green Linux 21 – это корневой сертификат Минцифры. Пользователям Windows и других иностранных ОС приходится устанавливать его вручную, и делается это далеко не так просто и удобно, как должно быть.

Нужен этот сертификат для работы российских сайтов. Без него многие из них скоро перестанут открываться в браузерах. На российский сертификат для своих сайтов перешел, в частности, Сбербанк.

«В данный момент, к сожалению, очень неспокойное время и существует возможность отзыва последнего доступного коммерческого SSL сертификата от GlobalSign, что приведёт к невозможности пользоваться онлайн-банками и любыми другими сайтами, на которых данные сертификаты используются. В связи с этим мы приняли решение выпустить сборку Linux Mint, которая будет гарантированно работать при любых возможных санкциях, и у вас останется доступ к любым ресурсам, в том числе к тем, которые используют сертификат от Минцифры», – отметили разработчики дистрибутива.

Firefox больше не нужен

Подавляющее большинство Linux-дистрибутивов поставляются в комплекте с браузером Firefox. В Green Linux он заменен на российский «Яндекс браузер», второй по популярности в России после Chrome с долями 18,07% и 53,92% соответственно (данные StatCounter за ноябрь 2022 г.). Firefox на пятой строчке с 4,27%.

Официальный сайт проекта

Нет в Green Linux и популярного во многих странах мира свободно распространяемого офисного пакета LibreOffice. Вместо него установлен OnlyOffice. В теории, вместо OnlyOffice в составе Green Linux может быть и другой офисный пакет, например, отечественный «МойОфис». «Команды, собирающие новые дистрибутивы Linux, появляются каждый день. Если им (разработчикам, в том числе и авторам Green Linux - прим. CNews) захочется взять в сборку "МойОфис", мы будем приветствовать данное решение», – сообщили CNews представители компании «МойОфис».

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Из состава дистрибутива удалены все бесполезные в российских широтах штатные предустановленные приложения, но при этом добавлена поддержка репозиториев, размещенных на российских серверах. Также по умолчанию система синхронизирует время с российскими NTP-серверами.

Ядро Linux в дистрибутиве обновлено до версии 6.0. База Linux Mint обновлена до последней версии.

Грандиозные планы

В настоящее время Green Linux очень сильно завязана на Linux Mint, в особенности по части получения патчей. Разработчики намерены устранить этот недостаток. С этой целью они собираются запустить свою систему обновлений, не зависящую от сторонних проектов. Конкретные сроки они пока не озвучивают.

Также в планы авторов дистрибутива входит его полный ребрендинг. Опять же, никаких сроков пока нет, но обещают реализовать задуманное «в течение следующих нескольких месяцев». В нынешней реализации Green Linux поставляется с окружением Cinnamon.

Борьба будет нелегкой

В России, как и во всем мире, Linux является аутсайдером рынка операционных систем, несмотря на гигантское число ее дистрибутивов. В России всем им в совокупности досталась доля 2,04% против 5,95% у Apple macOS и 87,44% у Windows (данные StatCounter, ноябрь 2022 г.).

Любовь россиян к Windows непоколебима. Пока что

Отказываться от Windows россияне совершенно не торопятся, даже несмотря на то, что Microsoft ввела против них немыслимое число санкций. С одной стороны, они перестали покупать ноутбуки с предустановленной Windows, с другой – начали скачивать ее на всем известных ресурсах и устанавливать самостоятельно. Другими словами, у жителей России всегда есть выбор, какую ОС скачать – Linux или Windows. Судя по статистике популярности, на принятие окончательного решения у них уходит лишь мгновение.