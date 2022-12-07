Россия отказывается от Windows. Начались продажи дешевого ноутбука с отечественным Linux и возможностью апгрейда

В России начались продажи ноутбука Unchartevice 6540 с отечественной ОС Astra Linux. Он стоит 40 тыс. руб., но при этом располагает экраном IPS, подсветкой клавиатуры, полноценным SSD, ОЗУ на 16 ГБ и процессором AMD Ryzen. Память и SSD можно менять самостоятельно. Лэптоп имеет компактное исполнение и тонкий корпус, изготовленный из металла.

Недорого, и с российским Linux

Группа компаний «Астра» сообщила CNews о начале российских продаж ноутбука Unchartevice 6540 с предустановленной ОС Astra Linux. Модель характеризуется сравнительно невысокой ценой при достаточно современных характеристиках.

Как сообщили CNews разработчики ноутбука, Unchartevice – это российский бренд, ориентированный на выпуск ПК под управлением Astra Linux. В планы компании выпуск устройств с другими ОС не входит. Компьютеры бренда разработаны в России и производятся в Китае.

На момент выхода материала Unchartevice 6540 был доступен для приобретения лишь в нескольких сетях распространения, в том числе в Nevateka, Pleer.ru и Xcom-Shop. Сроки поступления ноутбуков другим ритейлерам не установлены.

Astra Linux на экране Unchartevice 6540

На старте продаж Unchartevice 6540 оценивался в 40 тыс. руб. В стоимость входят оперативная память на 16 ГБ и полноценный твердотельный накопитель на 256 ГБ.

Российский, но не полностью

Внутри Unchartevice 6540 нет российских компонентов. Ноутбук построен на аппаратной платформе AMD – в данном случае используется процессор Ryzen 3 3250U образца лета 2020 г. Это CPU для лэптопов начального по меркам AMD уровня, выпускаемый по 14-нанометровому техпроцессу и выдающий частоту до 3,5 ГГц на двух ядрах. Процессор поддерживает многопоточность (по два потока на ядро), поставляется с 4 МБ кэша третьего уровня и встроенной графикой на частоте до 1,2 ГГц на трех ядрах. Чип характеризуется небольшим тепловыделением (TDP) – на уровне 15 Вт.

Толщина нижней части корпуса ноутбука сопоставима с высотой стандартного USB-порта

CPU работает исключительно с памятью DDR4 до 2400 МГц по двум каналам. Производитель ноутбука Unchartevice 6540 заявляет о возможности легкой замены оперативной памяти и SSD-накопителя. Это означает, что они представлены съемными модулями, а не впаяны в материнскую плату. Это означает, что у ноутбука есть потенциал апгрейда. По умолчанию в лэптопе установлена одна планка SODIMM DDR4 и SSD производства Samsung. Как сообщили CNews представители разработчика, в ноутбуке предусмотрено два слота под планки оперативной памяти.

Металл и никаких устаревших матриц

Экран Unchartevice 6540 – это панель IPS с диагональю 14,1 дюйма и разрешением Full HD или 1920х1080 пикселей, способная открываться на 180 градусов. В отличие от многих ноутбуков в ценовом диапазоне до 50 тыс. руб., здесь нет матрицы TN, обладающей минимальными углами обзора. Этот параметр в данном случае равен 178 градусам по вертикали и горизонтали.

По заверениям разработчиков Unchartevice 6540, лэптоп располагает металлическим корпусом. Шарниры, на которых закреплена верхняя крышка с дисплеем, рассчитаны на 1 млн открытий. Сам корпус имеет клиновидную форму – его толщина в районе тачпада минимальна.

Ноутбук можно раскрыть на 180 градусов, превратив его в своего рода планшет

В стоимость ноутбука входит полноразмерная клавиатура с двумя уровнями яркости встроенной подсветки. За вывод звука отвечают два стереодинамика, а за возможность работы без подключения к розетке – аккумулятор емкостью 6000 мАч. Полный заряд батареи обеспечивает до шести часов автономной работы.

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Из беспроводных интерфейсов в ноутбуке есть Bluetooth 4.2 и Wi-Fi 802/11ac (Wi-Fi 5). К проводным относятся HDMI для подключения внешнего дисплея, два USB-A 3.2, и по одному USB-C и USB-A 2.0. Также имеются вход под проводные наушники и слот под карты microSD. Все разъемы расположены на боковых торцах корпуса. К дополнительным функциям относятся встроенные веб-камера и микрофон.

Вместо Windows

В России еще летом 2022 г. наметился тренд отказа потребителей от приобретения ноутбуков с Windows. Они или находят ее дистрибутивы в интернете, или покупают лэптопы с Linux.

Unchartevice 6540

На Unchartevice 6540 установлена российская ОС Astra Linux в модификации Common Edition, ориентированная на обычных пользователей. Также есть версия Special Edition для корпоративного сегмента и госсектора. Например, в мае 2019 г. Astra Linux Special Edition получила сертификат СЗИ ФСТЭК России, позволяющий использовать ее при работе с информацией и документами, представляющими государственную тайну высшей степени секретности. Это был первый подобный случай в России.

Клавиатура получила подсветку и кнопку с символикой Astra Linux вместо логотипа Windows . Она открывает стартовое меню

По умолчанию Astra Linux поставляется с базовым набором ПО, включающим, помимо прочего, браузер, медиаплеер и комплект офисных программ. Скачать дополнительный софт можно из фирменного репозитория.

Рабочий стол Astra Linux имеет классическую компоновку со стартовым меню в левом нижнем углу

Еще одно отличие Unchartevice 6540, указывающее на отсутствие ОС Windows – это немного модифицированная клавиатура. На Windows-ноутбуках кнопки «Пуск», которых может быть две, в зависимости от модели, украшены логотипом операционной системы Microsoft. В Unchartevice 6540 эта кнопка украшена звездой – символом Astra Linux.

Все идет по плану

В настоящее время ГК «Астра» реализует план по по расширению доступности операционной системы Astra Linux в российской рознице. Как сообщал CNews, первый этап этого плана был реализован в конце ноября 2022 г., когда было анонсировано трио ноутбуков российской компании Irbis с Astra Linux на борту. Двое из них относятся к семейству BlizzardBook и являются пользовательскими, третий входит в линейку SmartBook и ориентирован на корпоративный сегмент рынка. Релиз BlizzardBook ожидается до конца 2022 г., а SmartBook – в начале 2023 г.

Irbis SmartBook 15NBP3500 с Astra Linux

Представители ГК «Астра» тогда сообщили CNews, что в 2023 г. ноутбуков на Astra Linux станет еще больше. По всей вероятности, появление в российской рознице Unchartevice 6540 можно считать подтверждением этих слов.