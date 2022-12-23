В Россию внезапно вернулись санкционные ноутбуки. Техника Asus, HP и Lenovo вновь на прилавках магазинов

В России возобновились поставки ноутбуков Lenovo, Asus, HP и других брендов, даже Samsung. Они продаются в том числе в фирменных магазинах компаний, хотя все они официально поддержали антироссийские санкции и ушли из страны. Пока их не было, китайские вендоры, в том числе Xiaomi, заняли их место на рынке.

Не триумфальное возвращение

В официальной российской рознице появились ноутбуки некогда востребованных в стране брендов, решивших поддержать санкции. В ноябре и декабре 2022 г. внезапно возобновились поставки лэптопов Asus, HP, Lenovo и других вендоров, ушедших из России после 24 февраля 2022 г.

О возобновлении поставок пишут «Известия» со ссылкой на источник, приближенный к одному из дистрибьюторов электроники. Причины такого поворота событий неизвестны.

По информации издания, мобильные ПК Lenovo уже появились в фирменном онлайн-магазине компании. Это китайский производитель, решивший, как и Huawei, по своей воле подключиться к антироссийским санкциям – власти Китая от России пока не отвернулись. Продажи ноутбуков Lenovo остановились в России еще весной 2022 г.

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Еще более невероятным выглядит возвращение в российскую розницу ноутбуков корейской компании Samsung. Компания и до 24 февраля 2022 г. не импортировала их в Россию, а после этой даты и вовсе спешно покинула российский рынок. На момент публикации материала купить их можно было в онлайн-магазине GalaxyStore, но широким их ассортимент назвать пока нельзя.

Как уходили производители

В России годами наибольшим спросом пользовались ноутбуки HP, Asus, Acer, Lenovo, MSI и ряда других иностранных брендов. Почти каждая из перечисленных компаний или тайно, или открыто изъявила желание покинуть Россию – временно или навсегда.

Apple со своими MacBook оказалась в числе первых. Она поспешила сбежать из страны еще в начале марта 2022 г. HP ушла примерно в те же сроки.

В середине марта 2022 г. аналогичный ход сделала Asus. Acer продержалась немного дольше – до начала апреля 2022 г.

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В это же время из России уходили и другие производители ноутбуков. В из числе – Dell.

Импорту все параллельно

Ответом российских властей на массовое бегство иностранных вендоров техники стал параллельный импорт. Фактически, в стране был полностью легализован «серый» импорт, ограничивающийся теперь лишь списком брендов, чьи товары теперь можно законно ввозить в Россию без разрешения правообладателя.

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По информации издания, поставщики не сразу смогли адаптироваться к новым правилам, в результате чего поставки ноутбуков в Россию просели. На это повлиял, в том числе, и нестабильный курс национальной валюты. Однако к концу 2022 г. ситуация заметно улучшилась.

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Тем не менее, этим пока нельзя объяснить факт появления ноутбуков той же Lenovo в ее фирменном интернет-магазине. Вероятнее всего, он действительно связан с параллельным импортом, но официального подтверждения пока нет.

Момент упущен?

С момента массового ухода крупных брендов ноутбуков из России прошло более полугода. За это время россияне или успели обновить свои мобильных ПК, купив лэптоп крупного вендора из старых партий, закупленных до 24 февраля 2022 г., или отдали предпочтение новым брендам, особенно китайским.

Как сообщили CNews представители «М.Видео-Эльдорадо», более трети ноутбуков, проданных за 11 месяцев 2022 г., были от китайских производителей. А в III и IV кварталах 2022 г. на них пришлось до 45% всех проданных ноутбуков.

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Это происходит, в том числе, и потому, что китайские производители оперативно заняли нишу, которую не менее оперативно освободили их американские (HP, Dell, Apple) и тайваньские (Asus, Acer) конкуренты. Например, в ноябре 2022 г. В России появился первый легальный ноутбук Xiaomi – RedmiBook 15. Также свои ноутбуки в России продают компании Tecno и Realme, которые, как и Xiaomi, занимают немалую долю российского рынка смартфонов.

Без потерь, однако, все равно не обошлось. Как сообщал CNews, за 11 месяцев 2022 г. поставки ноутбуков в Россию упали на 65% по сравнению с тем же периодом 2021 г. В страну было ввезено всего 2,76 млн мобильных ПК.