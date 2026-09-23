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Xiaomi RedmiBook Серия ноутбуков

СОБЫТИЯ

Опубликовать/исправить описание системы — book@cnews.ru


23.09.2026 ИИ-очки вошли в топ-5 устройств у молодежи: какую технику выбирают в 2026 году 1
25.11.2025 7 ноутбуков с самыми плавными экранами: хиты продаж 1
20.02.2025 Самые легкие ноутбуки с диагональю 15–16 дюймов: выбор ZOOM 4
05.12.2024 Лучшие ноутбуки для работы с фото и видео: выбор ZOOM 2
13.05.2024 Ultra содержание в Pro обличии: старт продаж серии Xiaomi Redmi Book Pro 2024 6
29.11.2023 Xiaomi выпустила мощный и ультрадешевый ноутбук на замену MacBook Air. Цена 6
23.12.2022 В Россию внезапно вернулись санкционные ноутбуки. Техника Asus, HP и Lenovo вновь на прилавках магазинов 1
25.11.2022 В России появился первый легальный ноутбук Xiaomi на замену MacBook и Samsung. Цена, видео 3
07.07.2022 Самые легкие ноутбуки с диагональю 14 дюймов: выбор ZOOM 2
25.05.2022 Xiaomi выпустила дешевые цельнометаллические ноутбуки без процессоров Intel 4
08.07.2020 Xiaomi создала дешевые ноутбуки на новейших 10-нанометровых чипах Intel 5
02.03.2020 Лучшие ноутбуки до 60 000 рублей: выбор ZOOM 1
26.02.2020 Чиновникам запретили покупать дорогие ноутбуки 1
10.12.2019 Xiaomi выпустила самый дешевый 5G-смартфон в истории. Видео 2
21.10.2019 Выпущен ноутбук Xiaomi на новейших процессорах Intel по цене смартфона 3
26.07.2019 Xiaomi готовит 4К-телевизоры Redmi «по смешной цене» 1
25.07.2019 Xiaomi выпустила дешевую версию и без того сверхбюджетного ноутбука 2

Публикаций - 17, упоминаний - 45

Xiaomi RedmiBook и организации, системы, технологии, персоны:

Xiaomi - Сяоми 2273 13
Intel Corporation 12864 9
Nvidia Corp 4075 8
Apple Inc 13264 6
Huawei 4705 5
AMD - Advanced Micro Devices 4692 5
ASUS - AsusTek Computer Inc 2201 3
Honor - Shenzhen Zhixin New Information Technology 948 2
Samsung Electronics 11128 2
Lenovo Group 2473 2
HP Inc. 5907 2
Acer Group - Acer Inc 2817 2
MSI - Micro-Star International - Эмэсай Компьютер 757 2
BOE Technology 50 1
Transsion Holdings - Tecno Mobile 344 1
Infinix Mobile - Infinix Mobility 224 1
Huaxing Optoelectronics 3 1
Первый мобильный 0 1
SteelSeries 30 1
Dell EMC 5204 1
X Corp - Twitter 2942 1
Microsoft Corporation 25856 1
Qualcomm Technologies 1988 1
LG Electronics 3745 1
BBK Realme - РМ Коммьюникейшн 585 1
Sony 6754 1
Merlion - Citilink - Ситилинк - онлайн-ритейлер 805 1
Huawei CBG - Huawei Consumer Business Group 121 1
Samsung - Harman Kardon - Harman Multimedia - Harman International Industries 332 1
TÜV Rheinland Group 189 2
VK - Mail.ru 33 Слона - Цифровое агентство недвижимости 3989 1
М.Видео-Эльдорадо - МВМ - М.Видео Менеджмент 2988 1
Alibaba Group - AliExpress - Global Digital Commerce Group 501 1
ЦБ РФ - Центробанк - Центральный банк РФ - Банк России 5745 6
Правительство РФ - Правительства Российской Федерации 6669 1
Росатом - Федеральное агентство по атомной энергии - Государственная корпорация по атомной энергии 2361 1
Роскосмос - Федеральное космическое агентство - Государственная корпорация по космической деятельности - Российское авиационно-космическое агентство - Росавиакосмос 1930 1
Минфин РФ - Министерство финансов Российской федерации 2139 1
Notebook - Ноутбук - Laptop - Лэптоп - Портативный компьютер 15535 16
Электроника - CPU - Central processing unit - chiplet, чиплет - ЦПУ - Центральный микропроцессор - Центральное процессорное устройство - Процессорный модуль 22763 13
RAM - Random Access Memory - Память с произвольным доступом - Оперативное запоминающее устройство (ОЗУ) 10461 13
SSD - Solid-State Drive - Твердотельный накопитель 3826 12
IPS TFT - in-plane switching - LTPS - Low Temperature Poly Silicon - Низкотемпературный поликристаллический кремний - Сенсорный жидкокристаллический дисплей (экран) 3185 11
Smartphone - Смартфон - Коммуникатор 27074 10
HDMI - High Definition Multimedia Interface - microHDMI - Интерфейс для мультимедиа высокой чёткости 4240 10
Электроника - Дисплей - Монитор - Display - Monitor 13345 9
USB - Universal Serial Bus - универсальная последовательная шина (интерфейс) для подключения периферийных устройств 10660 9
Full HD - FHD - Full High Definition - разрешение экрана монитора 1920×1080 6498 9
ОС - Операционная система - OS - Operating system - Общесистемное ПО 28509 9
GPU - Graphics processing unit - Графический процессор - Видеопроцессор - Видеокарта, видеоадаптер, видеоплата, видеоускоритель, графический адаптер, плата, ускоритель - графическая карта 4720 8
Wi-Fi - Wireless Fidelity LAN - Wi-Fi 802.11 Wave - IEEE 802.11 - Стандарт беспроводной связи 13578 8
USB Type-C - USB-C - USB 3 2431 8
Наушники - Headphones 4533 7
Аккумулятор электрический - Системы накопления (хранения) электроэнергии, СНЭ - Energy storage - Battery Management System, BMS 10803 7
Gadget - Гаджет - Девайс - небольшое устройство, предназначенное для облегчения и усовершенствования жизни человека - цифровые товары 8582 6
USB Type-A - USB-A 714 6
Компьютеризация - Клавиатура - Keyboard 2493 6
Зарядное устройство - Battery charger - Зарядная станция - Charging station 2566 6
Bluetooth - Bluetooth Smart - Bluetooth LE - Bluetooth Low Energy - BLE, BTLE 7983 6
RGB - red, green, blue - Аддитивная цветовая модель - sRGB - standard Red Green Blue - Стандарт представления цветового спектра с использованием модели RGB 1236 6
Microchip - Чип - Микрочип - Чип-имплантат- Интегральная микросхема 8875 5
Multi‑Touch - Multitouch - Мультитач - Touch Screen - TouchPad - Тачпад - Тачскрин - Тачфон - функция сенсорных систем ввода (сенсорный экран, сенсорная панель) - пальцеориентированный интерфейс 6464 5
PC game - ПК игры - компьютерные игры - Игровая индустрия - Игры и развлекательные приложения для геймеров 18477 5
Мобильные системы - Мобильные технологии - Мобильные, портативные, компактные устройства, миниатюризация - Mobile, portable devices, systems 14863 5
Искусственный интеллект - ИИ - Artificial Intelligence - AI - Artificial General Intelligence - AGI - Общий искусственный интеллект - Искусственный интеллект общего назначения - Универсальный искусственный интеллект 23556 5
Thunderbolt - аппаратный интерфейс, ранее известный как Light Peak 507 5
HDR - High Dynamic Range - Расширенный динамический диапазон экрана 1297 4
DCI-P3 - Охват цветового пространства 354 4
Биометрия - Дактилоскопия - Fingerprinting 2527 4
Аккумулятор электрический - Powerbank - внешний аккумулятор - аккумуляторная батарея 2525 4
Аккумулятор электрический - Время автономной работы - Battery life - Ёмкость батареи 1991 4
Контрастность 3064 4
Rapid Charge - Speed Charge - Технология скоростной, быстрой зарядки, подзарядки 1238 4
WiFi 5 - IEEE 802.11ac - IEEE 802.11n 1160 4
4K UHD - 4K Ultra HD - Ultra High Definition Television - UHDTV - Телевидение сверхвысокой чёткости 3990 4
SD (MicroSD) - Secure Digital - формат флэш-карт - Secure Digital High Capacity (SDHC) - SD Ultra Capacity (SDUC) - SD eXtended Capacity (SDXC) 6289 4
Graphics DDR SDRAM - GDDR SDRAM - Graphics Double Data Rate - Подвид энергозависимой динамической памяти с произвольным доступом (DRAM) и удвоенной скоростью передачи данных (DDR) 1110 4
Электроника - Дисплей - OLED - Organic light-emitting diode - Органический светодиод 1556 3
Intel Core i5 Ivy Bridge - Intel Arrandale - Семейство микропроцессоров с архитектурой X86-64 1448 10
Xiaomi Redmi - серия смартфонов 580 9
Intel Core - Семейство процессоров 1255 8
Intel Core i7 Kaby Lake - Семейство микропроцессоров с архитектурой X86-64 1373 8
AMD Ryzen - Серия микропроцессоров 648 6
Nvidia GeForce MX - Серия GPU - Graphics processing unit - Графический процессор 139 6
Apple MacBook Air - Ноутбук 503 5
Apple MacBook Pro 562 4
Microsoft Windows 10 1955 4
Intel Core i - Cерия процессоров 535 4
Nvidia GeForce RTX - Nvidia Titan RTX - Nvidia RTX Studio - Серия GPU - Graphics processing unit - Графический процессор 484 4
LPDDR - Low Power DDR - Low-Power Double Data Rate - тип оперативной памяти для смартфонов и планшетов 600 4
Apple MacBook - серия ноутбуков 1093 4
Intel Core i3 - Семейство процессоров с архитектурой X86-64 777 4
Acer Swift - Серия ноутбуков 88 4
Nvidia GeForce - Серия GPU - Graphics processing unit - Графический процессор 880 4
Honor MagicBook - серия ноутбуков 92 4
Huawei DC Dimming 43 3
Intel Iris Graphics - серия дискретных видеокарт 127 3
Intel Core Ultra Series - Intel Arrow Lake - Intel Panther Lake - Intel Lunar Lake 133 3
Huawei MateBook - серия ноутбуков 114 3
Xiaomi Redmi K - Серия смартфонов 42 3
Intel Core i10 Ice Lake Comet Lake Sunny Cove - Intel Core iX - Семейство процессоров с архитектурой X86-64 188 3
MyDrivers 51 2
Xiaomi Mi Notebook - Серия ноутбуков 20 2
Intel HyperThreading - Технология для процессоров на микроархитектуре NetBurst 364 2
Intel Core 12 - Intel Alder Lake - Intel Gracemont 174 2
Lenovo IdeaPad - серия ноутбуков 195 2
Intel UHD Graphics - Серия видеокарт 207 2
Intel Tiger Lake 71 2
Lenovo Yoga Tablet - Lenovo Yoga Slim - Lenovo Yoga Smart Tab - Lenovo Yoga Book - серия планшетов 72 2
Microsoft Windows 11 854 2
Intel Arc - Intel Arc Graphics 29 2
MSI Creator 8 2
Xiaomi HyperOS 97 2
MSI - серия игровых ноутбуков 73 2
Xiaomi Mi Ecosystem - Мобильные телефоны 445 2
Microsoft Windows Hello 212 2
Xiaomi Redmi Note - Серия смартфонов 319 2
Dolby Vision 294 2
Chengdong Yu - Чэндун Ю 8 1
Россия - РФ - Российская федерация 167926 9
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 19322 8
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 55019 3
Южная Корея - Республика 7094 1
Япония 13846 1
Индия - Bharat 5901 1
Китай - Тайвань 4284 1
Торговля розничная - Ритейл - Шопинг - Розница - Retail - торговые компании 27573 4
Металлы - Сплавы - Metals - Alloys 5559 4
Транспорт - Транспортный сектор экономики - Транспортные услуги - Дорожная инфраструктура - Автодороги - Transport - Road infrastructure - Highways 21944 1
Тендер - НМЦК - начальная (максимальная) цена контракта при осуществлении государственных и муниципальных закупок 265 1
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 58293 1
Санкции - Sanctions - коллективные или односторонние принудительные меры - санкционное давление - Эмбарго 4077 1
Homo Sapiens - Человек разумный - Humanity - Человечество 3066 1
Бизнес-модель - концептуальное описание предпринимательской деятельности 2210 1
MarTech - Имидж, репутация - Имиджмейкинг, репутационный менеджмент - репутационный риск - репутационные потери - reputational risk - reputational losses 3132 1
Китайский язык - китайские, синитские, синитические языки 106 1
Метрология - Нанометрология - Nanometrology - Нанометр 893 1
Импортозамещение - параллельный импорт 636 1
Кремний - Silicium - химический элемент 1798 1
Алюминий - Aluminium - химический элемент 1536 1
Здравоохранение - Офтальмология - глазные заболевания - органы зрения 754 1
CNews - ZOOM.CNews 1912 1
Xiaomishka 4 1
Известия ИД 785 1
GizmoChina 172 1
GizChina - Издание 85 1
CNews Analytics - Аналитическое агентство 8663 2
IOI - International Olympiad in Informatics - Международная олимпиада по информатике среди школьников 7640 1
Huawei Developer Conference - HDC - Huawei Developer Day 34 1
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* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

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