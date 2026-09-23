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Xiaomi RedmiBook Серия ноутбуков
СОБЫТИЯ
Опубликовать/исправить описание системы — book@cnews.ru
Публикаций - 17, упоминаний - 45
Xiaomi RedmiBook и организации, системы, технологии, персоны:
|Xiaomi - Сяоми 2273 13
|Intel Corporation 12864 9
|Nvidia Corp 4075 8
|Apple Inc 13264 6
|Huawei 4705 5
|AMD - Advanced Micro Devices 4692 5
|ASUS - AsusTek Computer Inc 2201 3
|Honor - Shenzhen Zhixin New Information Technology 948 2
|Samsung Electronics 11128 2
|Lenovo Group 2473 2
|HP Inc. 5907 2
|Acer Group - Acer Inc 2817 2
|MSI - Micro-Star International - Эмэсай Компьютер 757 2
|BOE Technology 50 1
|Transsion Holdings - Tecno Mobile 344 1
|Infinix Mobile - Infinix Mobility 224 1
|Huaxing Optoelectronics 3 1
|Первый мобильный 0 1
|SteelSeries 30 1
|Dell EMC 5204 1
|X Corp - Twitter 2942 1
|Microsoft Corporation 25856 1
|Qualcomm Technologies 1988 1
|LG Electronics 3745 1
|BBK Realme - РМ Коммьюникейшн 585 1
|Sony 6754 1
|Merlion - Citilink - Ситилинк - онлайн-ритейлер 805 1
|Huawei CBG - Huawei Consumer Business Group 121 1
|Samsung - Harman Kardon - Harman Multimedia - Harman International Industries 332 1
|TÜV Rheinland Group 189 2
|VK - Mail.ru 33 Слона - Цифровое агентство недвижимости 3989 1
|М.Видео-Эльдорадо - МВМ - М.Видео Менеджмент 2988 1
|Alibaba Group - AliExpress - Global Digital Commerce Group 501 1
|Россия - РФ - Российская федерация 167926 9
|Китай - Китайская Народная Республика - КНР 19322 8
|США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 55019 3
|Южная Корея - Республика 7094 1
|Япония 13846 1
|Индия - Bharat 5901 1
|Китай - Тайвань 4284 1
|CNews - ZOOM.CNews 1912 1
|Xiaomishka 4 1
|Известия ИД 785 1
|GizmoChina 172 1
|GizChina - Издание 85 1
* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 09.2026 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1474260, в очереди разбора - 724605.
Создано именных указателей - 201672.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 09.2026 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1474260, в очереди разбора - 724605.
Создано именных указателей - 201672.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.