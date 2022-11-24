В России появился первый легальный ноутбук Xiaomi на замену MacBook, Acer и Samsung. Цена, видео

Xiaomi, занявшая почти половину российского рынка смартфонов, официально привезла в Россию ноутбук RedmiBook 15. Это, можно сказать, «первенец» компании – ранее ее ноутбуки продавались в России по параллельному импорту, или по «серым» схемам. Лэптоп стоит от 40 тыс. руб. и работает на американских CPU Intel и операционной системе Windows, тоже американской.

Ноутбуки Xiaomi добрались до России

Компания Xiaomi привезла в Россию ноутбук RedmiBook 15. Это ее первый мобильный ПК, везенный в страну самой компанией, а не по параллельному импорту или по другим «серым» схемам. До 24 ноября 2022 г. импортом лэптопов в Россию она не занималась.

О планах Xiaomi по релизу в России своих ноутбуков CNews писал в конце сентября 2022 г. Почему первым стал ПК суббренда Redmi, основанного в начале 2019 г., остается загадкой. Между тем, продукция и Redmi, и Xiaomi пользуется в России очень высоким спросом. Например, в конце лета 2022 г. суммарная доля Xiaomi, Redmi и Poco (еще одна «дочка» Xiaomi) на рынке смартфонов превысила 40% за счет ухода Apple и Samsung.

RedmiBook 15 относится к категории бюджетных ноутбуков, но все же в России он стоит дешевле, чем в других странах мира. В Индии Xiaomi просит за его минимальную конфигурацию. 43 тыс. рупий или около 31,8 тыс. руб. по курсу ЦБ на 24 ноября 2022 г., тогда как в России она стоит 40 тыс. руб. Топовая версия оценивается в 50 тыс. руб.

По характеристикам и дизайну российский RedmiBook 15 от индийского не отличается

В стоимость входят корпус темно-серого цвета (единственный вариант расцветки) и американская ОС Microsoft Windows 11 Home. Как сообщал CNews, россияне в последнее время предпочитают приобретать ноутбуки без Windows, чтобы не тратить на нее деньги.

Отличия комплектаций

По умолчанию в RedmiBook 15 установлен процессор Intel Core i3-1115G4 образца III квартала 2020 г. Он относится к семейству Tiger Lake и выдает частоту до 4,1 ГГц на своих двух ядрах. CPU выпускается по 10-нанометровой технологии и поддерживает многопоточность.

RedmiBook 15 очень напоминает современные Apple MacBook

Вместе с Core i3 в базовой версии RedmiBook 15 имеются 8 ГБ оперативной памяти, притом именно стандарта DDR4 – с DDR5 процессоры Intel 11 поколения не умеют работать, как и с древней DDR3. В данном случае используются модули DDR4-3200.

Объем штатного твердотельного накопителя в данном случае равен 256 ГБ.

Российская цена топовой версии ноутбука...

Отличия версии RedmiBook 15, стоящей на 10 тыс. руб. дороже, заключаются в наличии SSD на 512 ГБ и процессора Intel Core i5-11320H. Это все то же 11 поколение Tiger Lake, только в этом случае пользователю достанутся четыре ядра на частоте 4,5 ГГц с многопоточностью и кэш 8 МБ против 6 МБ и у Core i3-1115G4.

...и базовой

Все прочие характеристики ноутбука от выбранной комплектации не висят.

Основные возможности ноутбука

RedmiBook 15 – это полноразмерный ноутбук с 15,6-дюймовой матрицей и полноразмерной же клавиатурой с цифровым блоком – Numpad. Ход клавиш равен 1,5 мм, подсветка не заявлена.

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Суммарные габариты ноутбука удалось немного уменьшить за счет сравнительно тонких рамок вокруг экрана.

Обзор индийской версии ноутбука

Дисплей RedmiBook 15 поддерживает разрешение Full HD или 1920х1080 точек, имеет пиковую яркость 220 нит, контрастность 500:1 и плотность 141 ppi. Заявлена поддержка технологии DC dimming, обеспечивающей отсутствие мерцания изображения на минимальной яркости подсветки.

Производитель не уточняет тип матрицы экрана, но указывает угол обзора 90 градусов по диагонали и охват цветового пространства NTSC на уровне 45%. Это может означать, что или вместо современной IPS-панели со 178-градусными углами обзора в RedmiBook 15 используется устаревшая TN, или на российском сайте Xiaomi в описание ноутбука затесалась ошибка.

Весьма странно видеть в ноутбуке 2022 года экран с такими характеристиками

Внутри ноутбука скрыта батарея на 46 Втч, для зарядки которой используется комплектный блок питания на 65 Вт. Время автономной работы превышает 10 часов, до 50% АКБ заряжается за 33 минуты.

Много различных интерфейсов

Xiaomi снабдила RedmiBook 15 всеми самыми распространенными в России и мире интерфейсами, не став концентрироваться на USB-C. В ноутбуке есть два скоростных USB 3.2 Gen1 и один обычный USB 2.0, слот под карты SD, сетевой разъем RJ45, а также HDMI 1.4 для подключения внешнего дисплея.

Интерфейсов у ноутбука в достатке

Звук в ноутбуке выводится на два динамика по 2 Вт каждый с поддержкой DTS Audio, плюс есть возможность подключения проводных наушников. Беспроводные тоже поддерживаются за счет модуля Bluetooth 5.0. Выход в Интернет осуществляется либо по RJ45, либо по Wi-Fi 802.11ac (Wi-Fi 5) с поддержкой частот 2,4 и 5 ГГц.

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Размеры ноутбука составляют 364x244x20 мм при весе 1,8 кг. Стоимость RedmiBook 15 включает, помимо перечисленного, веб-камеру над экраном с разрешением 1280х720 точек (HD) и тачпад размерами 126х83 мм.