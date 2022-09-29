Вместо MacBook, Acer и Samsung. Xiaomi готовится завалить россиян своими ноутбуками

В России могут начаться официальные розничные продажи ноутбуков Xiaomi и, возможно, Redmi. В настоящее время они завозятся небольшими партиями на непрозрачных условиях – на российском сайте компании о них нет ни единого упоминания. Xiaomi – одна из немногих компаний, продолжающих ввозить в Россию современную электронику и бытовую технику.

Xiaomi заменит всех

Китайская компания Xiaomi, известная в первую очередь благодаря своим недорогим смартфонам, совсем скоро может начать поставки на российский рынок своих ноутбуков. Об этом пишут «Известия» со ссылкой на партнера Xiaomi в России. На это также указывают слова сотрудника одной из отечественных розничных сетей, однако сама Xiaomi пока не спешит делать официальные заявления. Редакция CNews направила ее представителям в России запрос и ожидает ответа.

По информации издания, ждать появления ноутбуков Xiaomi в России осталось недолго – первые устройства компания может привезти в считанные недели, до конца осени 2022 г. На официальном российском сайте китайского вендора к моменту выхода материала упоминаний о ноутбуках не было, хотя он выпускает их на протяжении нескольких лет.

Про Redmi все забыли

Несмотря на то, что Xiaomi пока не завозит в Россию свои ноутбуки, купить их в стране вполне возможно, притом легально. Для этого даже не придется пользоваться китайскими интернет-магазинами и ждать посылку неделями, а то и месяцами.

Вероятно, скоро альтернатив ноутбукам Xiaomi в России почти не будет

Редакция CNews обнаружила лэптопы Xiaomi в каталоге «Ситилинка» – одного из крупнейших ритейлеров в стране. В зависимости от выбранного города количество моделей может меняться – в Санкт-Петербурге, к примеру, их шесть, а в Москве – а четыре. Присутствие лэптопов Xiaomi также было выявлено в списке предложений в DNS, «Связной» и нескольких других сетей.

В то же время в «М.Видео-Эльдорадо» купить мобильные ПК Xiaomi на 29 сентября 2022 г. возможности не было. Сеть пока готовится к началу их поставок, сообщили изданию ее представители.

Но есть один нюанс. Все найденные в каталогах ритейлеров ноутбуки Xiaomi на самом деле относятся к Redmi. Это название первоначально носили недорогие, но очень популярные смартфоны Xiaomi, но в начале 2019 г. линейка Redmi превратилась в полноценный бренд. Теперь в его каталоге десятки устройств, включая смартфоны, аксессуары к ним, телевизоры и, конечно, ноутбуки.

Российский сайт Xiaomi, опять же, никакой информации о лэптопах Redmi не содержит.

Предложений нет, но продажи идут

По словам неназванного источника издания, ноутбуки Xiaomi в настоящее время ввозятся в Россию небольшими партиями по параллельному, а иногда и, вероятно, по «серому» импорту.

Но даже эти небольшие партии обеспечивают Xiaomi весьма значительную в современных реалиях долю российского рынка ноутбуков. По подсчетам собеседников издания, она достигает 4% при том условии, что официально компания в этом сегменте пока не представлена.

Импорт Шредингера - ноутбуков Xiaomi в России нет, но они есть

Вероятнее всего, это связано с тем, что едва ли не все крупные производители ноутбуков отвернулись от России после 24 февраля 2022 г. В разное время и в разной степени это сделали Acer, Apple, Asus, Dell, HP, Huawei, Lenovo, Samsung и пр. В сентябре 2022 г. появилась вероятность возвращения Samsung, но, как оказалось, в России ее почти никто не ждет.

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Вероятно, спрос на ноутбуки Xiaomi подогревает и нежелание россиян сталкиваться с трудностями при покупке техники брендов, ушедших из России. Если взять в качестве примера Apple, то владельцы ее iPhone уже ощутили на себе нехватку запчастей – некогда простая и быстрая процедура замены экрана или аккумулятора теперь может занимать дни, а то и недели.

Велика вероятность, что это распространяется и на ноутбуки MacBook. Подобное в настоящее время происходит с мобильными ПК как минимум Huawei и HP – запчастей для них, как сообщал CNews, почти не осталось.

Должен остаться только Китай

По сути, Xiaomi – это чуть ли не единственный крупный поставщик техники, который по-прежнему поставляет свою продукцию в Россию. Объемы, вероятно, сократились по сравнению с началом 2022 г., но факт остается фактом – об уходе с российского рынка компания не сообщала.

В магазинах России по-прежнему можно встретить широкое разнообразие смартфонов данной марки. С выбором бытовой техники или домашней электроники, а также различных аксессуаров проблем пока тоже не возникает.

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Конкуренцию Xiaomi в этом плане составляет лишь компания Realme из китайского холдинга ВВК (бренды Oppo, Vivo, OnePlus и пр.). Realme не отвернулась от российского потребителя, что позволило ей занять существенную долю российского мобильного рынка.

Ноутбук - это, оказывается, аксессуар

На российском сайте Realme редакция CNews обнаружила лишь один ноутбук – Realme Book, притом нашелся он в разделе «Аксессуары». Кнопка «Купить» переводит на сайт «Ситилинка», где его к моменту выхода материала не было в наличии. В большинстве других крупных ритейлеров мобильных ПК Realme тоже не было, но один все же удалось найти – 14-дюймовый Realme Book можно купить в DNS.